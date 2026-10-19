Andorinhão-mongol: conheça um dos animais mais rápidos do mundo

O andorinhão-mongol (Hirundapus caudacutus), também conhecido como andorinhão-de-ferradura, é uma ave da família Apodidae que chama a atenção por suas habilidades de voo. Encontrada principalmente na Ásia e na Oceania, a espécie apresenta um corpo adaptado para se deslocar pelo ar com agilidade e eficiência.

Além da rapidez, o andorinhão-mongol apresenta comportamentos que despertam a curiosidade de pesquisadores e admiradores da natureza. A ave consegue capturar alimentos enquanto voa, realiza longas migrações e possui características físicas que favorecem sua sobrevivência em diferentes ambientes.

Abaixo, conheça algumas curiosidades sobre o andorinhão-mongol!

1. É uma das aves mais rápidas do mundo

O andorinhão-mongol se destaca pela capacidade de atingir velocidades elevadas durante o voo. Algumas estimativas apontam que a espécie pode alcançar até 170 km/h em deslocamentos horizontais. A velocidade permite que o animal percorra grandes distâncias e acompanhe insetos em movimento, tornando o voo uma ferramenta importante para sua alimentação e sobrevivência.

2. Passa grande parte da vida voando

Diferentemente de muitas aves que permanecem longos períodos pousadas em árvores ou no solo, o andorinhão-mongol passa a maior parte do tempo no ar. Ele pode ficar até 10 meses seguidos no ar sem tocar o solo. Essa característica está relacionada ao seu modo de vida, já que consegue procurar alimentos e se deslocar por grandes áreas sem precisar pousar constantemente.

3. Possui asas adaptadas para voos rápidos

Uma das características físicas mais marcantes do andorinhão-mongol é o formato de suas asas, que são longas, estreitas e pontiagudas. Essa estrutura contribui para reduzir a resistência do ar e favorece deslocamentos rápidos e eficientes. Além disso, o corpo relativamente compacto ajuda a manter a estabilidade durante o voo, permitindo que a ave realize mudanças de direção enquanto procura alimentos.

Em vez de pousar para procurar comida, o andorinhão-mongol captura suas presas diretamente no ar (Imagem: plains-wanderer | Shutterstock)

4. Consegue capturar insetos durante o voo

A alimentação do andorinhão-mongol é composta principalmente por insetos voadores, como formigas, cupins, besouros e moscas. Em vez de pousar para procurar comida, a ave captura suas presas diretamente no ar, utilizando a abertura ampla do bico para facilitar a alimentação.

5. Realiza migrações de milhares de quilômetros

O andorinhão-mongol é uma ave migratória que realiza deslocamentos impressionantes entre diferentes regiões do planeta. A espécie se reproduz em áreas da Ásia, incluindo regiões da Sibéria, e migra para locais mais ao sul durante o período não reprodutivo. A Austrália está entre seus principais destinos, recebendo essas aves geralmente a partir de outubro. Posteriormente, elas retornam ao Hemisfério Norte para iniciar um novo ciclo reprodutivo.

6. Possui uma cauda com aparência de espinhos

Diferentemente das caudas longas e bifurcadas de algumas outras aves, o andorinhão-mongol possui uma estrutura curta e relativamente quadrada. As extremidades das hastes de determinadas penas se projetam para além da plumagem, criando uma aparência semelhante à de pequenos espinhos. Essa característica ajuda a identificar a espécie e está relacionada ao nome inglês needle-tailed swift, que faz referência à cauda pontiaguda.