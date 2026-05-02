Amor em maio: veja as tendências para a vida amorosa de cada signo

O mês de maio trará um clima emocional mais profundo, com espaço para conversas importantes, revelações e recomeços no amor. As relações tenderão a ganhar mais sensibilidade, mas também pedirão maturidade para lidar com verdades que virão à tona. Será um período de conexão, mas também de ajustes — e quem souber ouvir o próprio coração sairá na frente.

Áries

O ariano poderá sentir o amor mais intenso e, ao mesmo tempo, mais delicado (Imagem: arammart | Shutterstock)

Você poderá sentir o amor mais intenso e, ao mesmo tempo, mais delicado. Será um mês para desacelerar e olhar com mais carinho para quem está ao seu lado. Conversas sinceras fortalecerão vínculos. Se estiver solteiro(a), alguém poderá tocar seu coração de forma inesperada.

Touro

O taurino estará mais aberto para se expressar, o que favorecerá tanto paqueras quanto relações já existentes (Imagem: arammart | Shutterstock)

O amor ganhará leveza e mais diálogo. Você estará mais aberto(a) para se expressar, o que favorecerá tanto paqueras quanto relações já existentes. Mas será importante ter atenção para não falar sem pensar — o equilíbrio entre razão e emoção será essencial.

Gêmeos

O poder de atração do geminiano estará em alta neste mês (Imagem: arammart | Shutterstock)

Seu poder de atração estará em alta, e você tenderá a chamar atenção com facilidade. Ainda assim, será importante saber o que realmente quer, para não se envolver em situações confusas. Clareza emocional será o seu maior trunfo.

Câncer

No amor, o canceriano tenderá a viver momentos mais intensos e verdadeiros (Imagem: arammart | Shutterstock)

Com o amor mais alinhado à sua essência, você tenderá a viver momentos mais intensos e verdadeiros. Será um período de magnetismo e conexão profunda. Apenas evite se entregar rápido demais — vá com calma e observe.

Leão

O leonino poderá sentir necessidade de se recolher para entender melhor os sentimentos (Imagem: arammart | Shutterstock)

Maio pedirá mais introspecção na vida amorosa. Você poderá sentir necessidade de se recolher para entender melhor seus sentimentos. Relações que não fizerem mais sentido poderão ser deixadas para trás. Será um processo de cura.

Virgem

No amor, o virginiano estará mais aberto a novas experiências (Imagem: arammart | Shutterstock)

O amor poderá surgir de forma inesperada, especialmente por meio de amigos ou ambientes sociais. Você estará mais aberto(a) a novas experiências. Nos relacionamentos, será um bom momento para sair da rotina e renovar a conexão.

Libra

O libriano poderá sentir vontade de construir algo mais sólido (Imagem: arammart | Shutterstock)

A vida amorosa ganhará mais seriedade. Você poderá sentir vontade de construir algo mais sólido ou, então, perceber que certas relações não terão futuro. Escolhas importantes poderão acontecer — e exigirão firmeza emocional.

Escorpião

O escorpiano poderá viver momentos decisivos no amor (Imagem: arammart | Shutterstock)

A intensidade tomará conta do seu coração. Emoções virão à tona com força, e você poderá viver momentos decisivos no amor. Será um mês de revelações — tanto positivas quanto desafiadoras. Verdades libertarão.

Sagitário

Para o sagitariano, o amor pedirá mais profundidade e entrega (Imagem: arammart | Shutterstock)

O amor pedirá mais profundidade e entrega. Você poderá se ver mais envolvido(a) do que gostaria, o que poderá assustar no início. No entanto, haverá potencial para conexões transformadoras. Permita-se sentir sem fugir.

Capricórnio

Para o capricorniano, o diálogo será essencial para manter o equilíbrio (Imagem: arammart | Shutterstock)

Relacionamentos ganharão destaque e pedirão atenção. Poderá ser um mês de decisões importantes, seja para oficializar algo ou encerrar ciclos. O diálogo será essencial para manter o equilíbrio.

Aquário

O aquariano poderá se sentir diferente, com novas necessidades e desejos (Imagem: arammart | Shutterstock)

Mudanças internas impactarão diretamente sua forma de amar. Você poderá se sentir diferente, com novas necessidades e desejos. Será um momento de transformação profunda — e isso se refletirá em suas escolhas afetivas.

Peixes

O pisciano estará mais comunicativo e aberto a novas conexões (Imagem: arammart | Shutterstock)

O amor ganhará mais romantismo e troca emocional. Você estará mais comunicativo(a) e aberto(a) a novas conexões. Será um ótimo momento para se declarar, se aproximar de alguém especial ou reacender a chama em um relacionamento.