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Amor em julho: veja o que o mês reserva para a vida amorosa de cada signo

6 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 30/06/26 18h51
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Julho trará uma mistura de revisão emocional, amadurecimento e novas possibilidades no amor (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Julho chega com movimentos importantes no céu que irão mexer diretamente com sentimentos, relacionamentos e escolhas afetivas. Com Netuno e Saturno retrógrados em Áries, Vênus entrando em Virgem, a Lua Nova em Câncer, o Sol ingressando em Leão e o fim do movimento retrógrado de Mercúrio em Câncer, o mês trará uma mistura de revisão emocional, amadurecimento e novas possibilidades no amor. 

A seguir, confira o que o mês reserva para a vida amorosa de cada signo!

Áries

Ilustração colorida do símbolo do signo de áries em fundo preto
Julho colocará os sentimentos do ariano em uma fase de revisão e amadurecimento (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

Julho colocará seus sentimentos em uma fase de revisão e amadurecimento. Com Netuno e Saturno retrógrados no seu signo, você poderá perceber com mais clareza quais relações são reais e quais estavam baseadas em expectativas ou ilusões. O amor pedirá mais responsabilidade, mas também mais conexão com aquilo que você realmente deseja. A Lua Nova em Câncer favorecerá conversas sobre intimidade e segurança emocional, enquanto o fim de Mercúrio retrógrado ajudará a destravar diálogos importantes.

Touro

Ilustração colorida do símbolo do signo de touro em fundo preto
Julho trará uma energia de cura emocional e reorganização para a vida amorosa ao taurino (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

O mês trará uma energia de cura emocional e reorganização da vida amorosa. Vênus, sua regente, entrando em Virgem, favorecerá encontros, romances e uma fase mais leve para quem está solteiro. Nos relacionamentos, julho pedirá mais atenção aos detalhes e às demonstrações de carinho. A entrada do Sol em Leão poderá trazer conversas sobre família, lar e futuro, mostrando o que precisa ser fortalecido dentro da relação.

Gêmeos

Ilustração colorida do símbolo do signo de gêmeos em fundo preto
Julho poderá mexer com a forma como o geminiano se comunica no amor (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

Julho poderá mexer bastante com as suas necessidades afetivas e com a forma como você se comunica no amor. Com o fim de Mercúrio retrógrado em Câncer, assuntos mal resolvidos começarão a encontrar caminhos para serem esclarecidos. Vênus em Virgem destacará questões familiares e emocionais, pedindo mais acolhimento. O período favorecerá relações mais maduras, mas exigirá cuidado para não esconder sentimentos atrás da racionalidade.

Câncer

Ilustração colorida do símbolo do signo de câncer em fundo preto
Julho poderá trazer recomeços importantes para a vida amorosa do canceriano (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

Com a Lua Nova acontecendo no seu signo, julho abrirá um novo ciclo emocional e poderá trazer recomeços importantes na vida amorosa. O fim de Mercúrio retrógrado, também no seu signo, ajudará a recuperar conversas, resolver mal-entendidos e expressar o que estava guardado. Vênus em Virgem favorecerá conexões por meio de diálogos sinceros. Para quem está em uma relação, o momento pedirá mais presença e parceria.

Leão

Ilustração colorida do símbolo do signo de leão em fundo preto
Julho irá preparar terreno para uma fase mais intensa no amor para o leonino (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

Julho irá preparar o terreno para uma fase mais intensa no amor. Antes da entrada do Sol no seu signo, você poderá sentir necessidade de olhar para dentro e entender melhor seus desejos afetivos. Vênus em Virgem trará uma energia de valorização pessoal e pedirá atenção ao seu próprio merecimento. Quando o Sol chega a Leão, sua autoestima ganhará força e você tenderá a atrair mais olhares e oportunidades.

Virgem

Ilustração colorida do símbolo do signo de virgem em fundo preto
Julho poderá trazer novos encontros, reconciliações ou uma fase de mais carinho ao virginiano (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

Vênus entrando no seu signo colocará o amor em destaque e aumentará seu magnetismo. Julho poderá trazer novos encontros, reconciliações ou uma fase de mais carinho dentro dos relacionamentos. O céu pedirá apenas cuidado com cobranças excessivas e expectativas muito altas. A energia do mês favorecerá relações que demonstram amor por meio de atitudes, cuidado e presença.

Libra

Ilustração colorida do símbolo do signo de libra em fundo preto
Julho poderá trazer reflexões sobre confiança, entrega e intimidade ao libriano (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

Julho movimentará sentimentos profundos e poderá trazer reflexões sobre confiança, entrega e intimidade. Netuno e Saturno, retrógrados em Áries, irão ativar sua área de relacionamentos, mostrando o que precisa ser ajustado nas parcerias. Poderá ser um período de perceber limites e definir melhor o que você espera de alguém. O fim de Mercúrio retrógrado ajudará a recuperar o equilíbrio nas conversas.

Escorpião

Ilustração colorida do símbolo do signo de escorpião em fundo preto
Julho trará oportunidades para o escorpiano renovar a vida amorosa e enxergar novas possibilidades (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

O mês trará oportunidades para renovar a vida amorosa e enxergar novas possibilidades. Vênus em Virgem favorecerá conexões por meio de amizades, grupos e interesses em comum. Para quem está em um relacionamento, julho poderá estimular planos. A Lua Nova em Câncer ampliará desejos de crescimento, viagens ou experiências novas a dois.

Sagitário

Ilustração colorida do símbolo do signo de sagitário em fundo preto
Julho pedirá mais maturidade emocional e atenção às escolhas amorosas do sagitariano (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

Julho pedirá mais maturidade emocional e atenção às escolhas amorosas. Saturno e Netuno, retrógrados em Áries, poderão fazer você rever padrões românticos e entender melhor o que realmente traz felicidade. Vênus em Virgem favorecerá relações que tenham objetivos em comum e mais estabilidade. O amor cresce quando existe espaço para liberdade, mas também compromisso.

Capricórnio

Ilustração colorida do símbolo do signo de capricórnio em fundo preto
Julho favorecerá ao capricorniano conversas profundas e decisões importantes no campo afetivo (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

O mês favorecerá conversas profundas e decisões importantes no campo afetivo. O fim de Mercúrio retrógrado ajudará a esclarecer questões emocionais que estavam confusas. Vênus em Virgem trará uma energia positiva para romances, encontros e reconexões. A entrada do Sol em Leão poderá intensificar a intimidade e abrir espaço para mais entrega.

Aquário

Ilustração colorida do símbolo do signo de aquário em fundo preto
Julho colocará foco nas parcerias e na forma como o aquariano constrói vínculos (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

Julho colocará foco nas parcerias e na forma como você constrói vínculos. Saturno, retrógrado em Áries, pedirá revisão da comunicação e da maneira como você expressa suas necessidades. Vênus em Virgem favorecerá uma fase de maior profundidade emocional, ajudando a fortalecer relações verdadeiras. O período pedirá menos distância e mais abertura para sentir.

Peixes

Ilustração colorida do símbolo do signo de peixes em fundo preto
Julho trará um convite para o pisciano olhar com mais atenção para seus relacionamentos (Imagem: GooseFrol | Shutterstock)

Julho trará um convite para olhar com mais atenção para seus relacionamentos e para os padrões emocionais que se repetem. Netuno, retrógrado em Áries, poderá revelar verdades sobre desejos, expectativas e valores pessoais. Vênus em Virgem movimentará sua área amorosa e favorecerá encontros importantes ou melhorias na relação atual. O amor pedirá equilíbrio entre sonho e realidade.

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