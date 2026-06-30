Amor em julho: veja o que o mês reserva para a vida amorosa de cada signo

Julho chega com movimentos importantes no céu que irão mexer diretamente com sentimentos, relacionamentos e escolhas afetivas. Com Netuno e Saturno retrógrados em Áries, Vênus entrando em Virgem, a Lua Nova em Câncer, o Sol ingressando em Leão e o fim do movimento retrógrado de Mercúrio em Câncer, o mês trará uma mistura de revisão emocional, amadurecimento e novas possibilidades no amor.
A seguir, confira o que o mês reserva para a vida amorosa de cada signo!
Áries
Julho colocará seus sentimentos em uma fase de revisão e amadurecimento. Com Netuno e Saturno retrógrados no seu signo, você poderá perceber com mais clareza quais relações são reais e quais estavam baseadas em expectativas ou ilusões. O amor pedirá mais responsabilidade, mas também mais conexão com aquilo que você realmente deseja. A Lua Nova em Câncer favorecerá conversas sobre intimidade e segurança emocional, enquanto o fim de Mercúrio retrógrado ajudará a destravar diálogos importantes.
Touro
O mês trará uma energia de cura emocional e reorganização da vida amorosa. Vênus, sua regente, entrando em Virgem, favorecerá encontros, romances e uma fase mais leve para quem está solteiro. Nos relacionamentos, julho pedirá mais atenção aos detalhes e às demonstrações de carinho. A entrada do Sol em Leão poderá trazer conversas sobre família, lar e futuro, mostrando o que precisa ser fortalecido dentro da relação.
Gêmeos
Julho poderá mexer bastante com as suas necessidades afetivas e com a forma como você se comunica no amor. Com o fim de Mercúrio retrógrado em Câncer, assuntos mal resolvidos começarão a encontrar caminhos para serem esclarecidos. Vênus em Virgem destacará questões familiares e emocionais, pedindo mais acolhimento. O período favorecerá relações mais maduras, mas exigirá cuidado para não esconder sentimentos atrás da racionalidade.
Câncer
Com a Lua Nova acontecendo no seu signo, julho abrirá um novo ciclo emocional e poderá trazer recomeços importantes na vida amorosa. O fim de Mercúrio retrógrado, também no seu signo, ajudará a recuperar conversas, resolver mal-entendidos e expressar o que estava guardado. Vênus em Virgem favorecerá conexões por meio de diálogos sinceros. Para quem está em uma relação, o momento pedirá mais presença e parceria.
Leão
Julho irá preparar o terreno para uma fase mais intensa no amor. Antes da entrada do Sol no seu signo, você poderá sentir necessidade de olhar para dentro e entender melhor seus desejos afetivos. Vênus em Virgem trará uma energia de valorização pessoal e pedirá atenção ao seu próprio merecimento. Quando o Sol chega a Leão, sua autoestima ganhará força e você tenderá a atrair mais olhares e oportunidades.
Virgem
Vênus entrando no seu signo colocará o amor em destaque e aumentará seu magnetismo. Julho poderá trazer novos encontros, reconciliações ou uma fase de mais carinho dentro dos relacionamentos. O céu pedirá apenas cuidado com cobranças excessivas e expectativas muito altas. A energia do mês favorecerá relações que demonstram amor por meio de atitudes, cuidado e presença.
Libra
Julho movimentará sentimentos profundos e poderá trazer reflexões sobre confiança, entrega e intimidade. Netuno e Saturno, retrógrados em Áries, irão ativar sua área de relacionamentos, mostrando o que precisa ser ajustado nas parcerias. Poderá ser um período de perceber limites e definir melhor o que você espera de alguém. O fim de Mercúrio retrógrado ajudará a recuperar o equilíbrio nas conversas.
Escorpião
O mês trará oportunidades para renovar a vida amorosa e enxergar novas possibilidades. Vênus em Virgem favorecerá conexões por meio de amizades, grupos e interesses em comum. Para quem está em um relacionamento, julho poderá estimular planos. A Lua Nova em Câncer ampliará desejos de crescimento, viagens ou experiências novas a dois.
Sagitário
Julho pedirá mais maturidade emocional e atenção às escolhas amorosas. Saturno e Netuno, retrógrados em Áries, poderão fazer você rever padrões românticos e entender melhor o que realmente traz felicidade. Vênus em Virgem favorecerá relações que tenham objetivos em comum e mais estabilidade. O amor cresce quando existe espaço para liberdade, mas também compromisso.
Capricórnio
O mês favorecerá conversas profundas e decisões importantes no campo afetivo. O fim de Mercúrio retrógrado ajudará a esclarecer questões emocionais que estavam confusas. Vênus em Virgem trará uma energia positiva para romances, encontros e reconexões. A entrada do Sol em Leão poderá intensificar a intimidade e abrir espaço para mais entrega.
Aquário
Julho colocará foco nas parcerias e na forma como você constrói vínculos. Saturno, retrógrado em Áries, pedirá revisão da comunicação e da maneira como você expressa suas necessidades. Vênus em Virgem favorecerá uma fase de maior profundidade emocional, ajudando a fortalecer relações verdadeiras. O período pedirá menos distância e mais abertura para sentir.
Peixes
Julho trará um convite para olhar com mais atenção para seus relacionamentos e para os padrões emocionais que se repetem. Netuno, retrógrado em Áries, poderá revelar verdades sobre desejos, expectativas e valores pessoais. Vênus em Virgem movimentará sua área amorosa e favorecerá encontros importantes ou melhorias na relação atual. O amor pedirá equilíbrio entre sonho e realidade.