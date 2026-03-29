Amor em abril: veja o que o mês reserva para a vida amorosa de cada signo

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Abril chegará com um combo poderoso para o amor — daqueles que mexerão, acelerarão e, ao mesmo tempo, pedirão mais consciência nas escolhas. Logo no início do mês, a Lua Cheia em Libra iluminará os relacionamentos, trazendo verdades à tona e pedindo equilíbrio entre dar e receber.

Ao longo do mês, o céu ganhará intensidade: Marte e Mercúrio em Áries deixarão tudo mais direto, impulsivo e cheio de atitude, enquanto a Lua Nova em Áries abrirá espaço para novos começos. No campo afetivo, Vênus começará em Touro, favorecendo relações mais estáveis, sensuais e seguras — mas, no fim do mês, ao entrar em Gêmeos, o clima mudará: o amor ficará mais leve, curioso e cheio de conversas e possibilidades.

E, como se não bastasse, Urano entrando definitivamente em Gêmeos marcará um período de mudanças inesperadas na forma de se relacionar, trazendo novas dinâmicas, encontros diferentes e até reviravoltas. A seguir, veja as previsões para a vida amorosa de cada signo!

Áries

Os nativos de Áries se expressarão com mais coragem e impulso, mas precisarão evitar agir no calor do momento (Imagem: Zhurkovich Ekaterina | Shutterstock)

Abril colocará sua vida amorosa em destaque — e com intensidade. Você tenderá a agir mais, falar o que sente e tomar decisões rápidas. Poderá ser um mês de inícios, mas cuidado com impulsos: nem tudo precisa ser resolvido no calor do momento.

Touro

Os nativos de Touro viverão momentos mais seguros no amor, mas enfrentarão mudanças que poderão tirá-los da zona de conforto (Imagem: Zhurkovich Ekaterina | Shutterstock)

O amor ganhará um tom mais estável e prazeroso, principalmente no começo do mês. Você buscará segurança, carinho e conexão real. Mas, no fim de abril, mudanças inesperadas poderão mexer com suas certezas — e talvez te tirem da zona de conforto.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos se envolverão em flertes e possibilidades inesperadas, especialmente no fim de abril (Imagem: Zhurkovich Ekaterina | Shutterstock)

O mês começará mais lento no amor, mas terminará com você no centro das atenções. Conversas, flertes e novas possibilidades surgirão com força. Se estiver solteiro(a), prepare-se: o período poderá trazer alguém interessante de forma inesperada.

Câncer

Os nativos de Câncer viverão um mês de ajustes nas relações, com necessidade de equilíbrio e abertura para o novo (Imagem: Zhurkovich Ekaterina | Shutterstock)

Abril pedirá equilíbrio emocional nas relações. Você poderá sentir mais necessidade de segurança, mas o céu exigirá movimento e decisões. Evite se prender ao passado — o novo só entrará quando você liberar espaço.

Leão

Os nativos de Leão precisarão investir em diálogo e controlar o orgulho para manter a harmonia nos relacionamentos (Imagem: Zhurkovich Ekaterina | Shutterstock)

O amor ganhará movimento e intensidade. Poderá surgir alguém que mexerá com você de forma rápida e intensa. Para quem estiver em um relacionamento, o mês pedirá mais diálogo e menos orgulho.

Virgem

Os nativos de Virgem poderão refletir sobre o que realmente desejam no amor e deixar relações superficiais para trás (Imagem: Zhurkovich Ekaterina | Shutterstock)

Abril trará reflexões importantes sobre o que você realmente quer no amor. Relações superficiais tenderão a perder espaço. No fim do mês, o clima ficará mais leve — e você poderá se permitir viver algo novo sem tanta cobrança.

Libra

Os nativos de Libra viverão viradas nos relacionamentos, seja para fortalecer vínculos ou encerrar ciclos (Imagem: Zhurkovich Ekaterina | Shutterstock)

A Lua Cheia no seu signo mexerá diretamente com seus relacionamentos. Verdades aparecerão, e decisões precisarão ser tomadas. Abril poderá marcar viradas importantes — seja para fortalecer uma relação ou encerrar o que não faz mais sentido.

Escorpião

Os nativos de Escorpião enfrentarão inseguranças e viverão um período de limpeza profunda nas relações (Imagem: Zhurkovich Ekaterina | Shutterstock)

O amor virá com intensidade, mas também com necessidade de transformação. Você poderá se ver lidando com sentimentos mais profundos — e até confrontando inseguranças. Será um mês de limpeza emocional.

Sagitário

Os nativos de Sagitário se sentirão mais livres e animados, mas precisarão evitar perder o interesse rapidamente (Imagem: Zhurkovich Ekaterina | Shutterstock)

Abril trará movimento e novas possibilidades no amor. Você tenderá a se sentir mais aberto(a), leve e disposto(a) a viver experiências diferentes. Só cuidado para não perder o interesse rápido demais.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio precisarão se entregar mais ao amor e controlar menos as situações (Imagem: Zhurkovich Ekaterina | Shutterstock)

O amor pedirá mais entrega e menos controle. Abril poderá trazer situações que fugirão do seu planejamento, especialmente no fim do mês. Tente relaxar e confiar mais no fluxo das coisas.

Aquário

Os nativos de Aquário viverão surpresas no amor, com encontros e conversas fora do padrão (Imagem: Zhurkovich Ekaterina | Shutterstock)

Com tantas mudanças no céu, sua vida amorosa poderá surpreender — e muito. Conversas inesperadas, encontros diferentes e até reviravoltas estarão no pacote. Abril te tirará do óbvio.

Peixes

Os nativos de Peixes poderão sair de uma fase introspectiva e se abrir novamente para o amor (Imagem: Zhurkovich Ekaterina | Shutterstock)

Abril começará mais sensível, mas, aos poucos, te colocará em movimento. Você poderá sair de uma fase mais introspectiva para se abrir novamente para o amor. O fim do mês favorecerá conexões leves e agradáveis.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.