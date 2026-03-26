Variedades

Amigo de cada signo: veja como é a relação de amizade com nativos

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 26/03/26 12h36
Cada signo vivencia a amizade de uma maneira (Imagem: StratfordProductions | Shutterstock)

Amigo de verdade a gente reconhece fácil: é aquele que aparece nos momentos certos, dá bronca quando precisa e celebra como se fosse conquista própria. E a astrologia pode revelar muito sobre esse jeitinho único de cada pessoa nas amizades.

Tem signos que são conselheiros, outros são parceiros de rolê, alguns mais protetores… e tem aqueles que somem, mas voltam como se nada tivesse acontecido (e a gente ama mesmo assim). Abaixo, entenda como cada signo se comporta na amizade.

Áries

Ilustração do símbolo de Áries, representado por um carneiro com chifres curvados, em tom esverdeado, sobre um fundo escuro
O nativo de Áries é aquele que mergulha nas aventuras sem hesitar e incentiva todos a se moverem junto (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

O amigo Áries topa tudo na hora. Impulsivo, animado e direto, é aquele que te chama para viver e não deixa você ficar parado. Às vezes pode falar sem filtro, mas é extremamente leal.

Touro

Ilustração do símbolo de Touro, retratado como um touro alaranjado com chifres curvados e uma cauda enrolada, sobre um fundo escuro
Para o nativo de Touro, a amizade é construída com constância, lealdade e momentos de conforto e conexão profunda (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

O signo de Touro é um amigo fiel e constante. Pode não ser o mais presente em todos os rolês, mas é aquele que você sabe que pode contar sempre. Ama conforto, boa comida e conversas profundas.

Gêmeos

Ilustração do símbolo de Gêmeos, representado por duas figuras humanas espelhadas, em tom salmão, tocando as mãos
O nativo de Gêmeos adora conversar, trocar ideias e surpreender com histórias cheias de energia (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

O amigo de Gêmeos é divertido e comunicativo. Está sempre por dentro de tudo e adora conversar sobre qualquer assunto. Pode sumir de vez em quando, mas quando volta, vem cheio de histórias.

Câncer

lustração do símbolo de Câncer, representado por um caranguejo verde-claro de traços simples, sobre um fundo escuro
O nativo de Câncer cuida com atenção, percebe sentimentos e oferece apoio mesmo sem precisar ser pedido (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

O canceriano é um amigo acolhedor. Cuida, protege e se preocupa de verdade. É aquele que percebe quando você não está bem, mesmo sem você falar. Sensível, mas extremamente presente.

Leão

Ilustração do símbolo de Leão, retratado por um leão azul-esverdeado com juba volumosa e cauda curva, sobre um fundo escuro
O nativo de Leão ilumina quem está por perto, celebra conquistas alheias e faz cada pessoa se sentir especial (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

O amigo de Leão é aquele que te coloca para cima. Leal, generoso e protetor, gosta de ver quem ama brilhando. Pode ser dramático às vezes, mas é impossível não se sentir especial ao lado dele.

Virgem

Ilustração do símbolo de Virgem, representado por uma figura feminina ajoelhada de cabelos longos, em tom bege, sobre um fundo escuro com pequenos pontos luminosos
O nativo de Virgem demonstra carinho nos detalhes, observa com cuidado e está sempre pronto para dar conselhos (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

O amigo de Virgem é conselheiro. Observador, prático e sempre pronto para ajudar, inclusive com soluções que você nem solicitou. Demonstra amor nos detalhes e no cuidado do dia a dia.

Libra

Ilustração do símbolo de Libra, representado por uma balança vermelha equilibrando um sol e uma lua, sobre um fundo escuro
O nativo de Libra busca harmonia, evita conflitos e oferece escuta atenta e apoio equilibrado (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Libra é o amigo diplomático. Odeia conflitos e sempre tenta manter a harmonia entre todos. É aquele que escuta os dois lados e tenta ajudar sem julgar. Companheiro e muito agradável.

Escorpião

Ilustração do símbolo de Escorpião, retratado por um escorpião alaranjado de traços simples, com cauda arqueada, sobre um fundo escuro
O nativo de Escorpião é intenso e protetor, valoriza vínculos profundos e se dedica com fidelidade àqueles que ama (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

O amigo de Escorpião é intenso e leal. Não se abre com qualquer um, mas quando cria vínculo, é profundo e verdadeiro. Defende quem ama com unhas e dentes — e espera o mesmo em troca.

Sagitário

Ilustração do símbolo de Sagitário, representado por uma mão segurando um arco e flecha em tom esverdeado, sobre um fundo escuro
O nativo de Sagitário inspira leveza, aventura e encoraja a aproveitar a vida (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

O amigo de Sagitário é parceiro de aventuras. Leve, sincero e espontâneo, é aquele que te incentiva a viver mais e se preocupar menos. Às vezes some, mas nunca perde a conexão.

Capricórnio

Ilustração do símbolo de Capricórnio, retratado por uma criatura mítica rosa, com corpo de cabra e cauda ondulada, sobre um fundo escuro
Para o nativo de Capricórnio, amizade é compromisso e confiança, trazendo segurança e conselhos que ajudam a evoluir (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Capricórnio é o amigo que dá estrutura. Pode parecer mais fechado, mas é extremamente confiável. Está ao seu lado nos momentos importantes e te ajuda a crescer com conselhos realistas.

Aquário

Ilustração do símbolo de Aquário, representado por um vaso verde-claro derramando líquido, sobre um fundo escuro pontilhado com estrelas
O nativo de Aquário valoriza liberdade e autenticidade, oferecendo presença constante de forma original e singular (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

O amigo de Aquário é diferente de todos! Livre, original e mente aberta, valoriza amizades verdadeiras e sem cobranças. Pode ser mais desapegado, mas está sempre presente à sua maneira.

Peixes

Ilustração do símbolo de Peixes, retratado por dois peixes em tons alaranjados nadando em direções opostas, sobre um fundo escuro estrelado
O nativo de Peixes se conecta emocionalmente, acolhe sem julgamento e está sempre pronto para oferecer apoio sensível (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

O amigo de Peixes é sensível e empático. Se conecta profundamente e sente tudo com você. É aquele que acolhe sem julgamento e está sempre pronto para ouvir e apoiar.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

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