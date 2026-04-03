Amigdalite de repetição: veja as formas de tratamento da condição

A amigdalite de repetição é uma condição comum que afeta tanto crianças quanto adultos, causando dor, febre e desconforto frequente. Quando esses episódios passam a se repetir várias vezes ao longo do ano, o problema deixa de ser pontual e passa a impactar diretamente a qualidade de vida.

As causas das amigdalites variam entre infecções virais e bacterianas, sendo as bacterianas geralmente mais intensas e associadas a maior risco de complicações. Por isso, o acompanhamento médico adequado faz toda a diferença na condução do tratamento.

“As amigdalites de repetição devem ser avaliadas com atenção porque não se trata apenas de episódios isolados. Quando o paciente apresenta crises frequentes, isso pode indicar uma falha na resposta imunológica ou exposição contínua a fatores de risco”, explica a médica Renata Mori, otorrinolaringologista especialista em doenças nasais.

Entender quando é possível tratar clinicamente e quando a cirurgia deve ser considerada é essencial para evitar complicações e melhorar o bem-estar. “O tratamento precisa ser individualizado, considerando não apenas a infecção em si, mas o impacto na rotina e na qualidade de vida. Em alguns casos, a cirurgia passa a ser uma alternativa importante, mas nunca deve ser a primeira opção sem uma avaliação criteriosa”, afirma a médica.

A seguir, a especialista compartilha 7 dicas para entender quando tratar ou quando operar. Confira!

1. Observe quantas vezes a infecção aparece

A repetição das crises é o principal indicativo de que algo precisa ser investigado com mais cuidado. Episódios frequentes ao longo do ano não devem ser ignorados, especialmente quando interferem na rotina.

“A frequência das amigdalites é um dos critérios mais importantes na avaliação. Quando o paciente apresenta vários episódios ao longo do ano, isso acende um alerta para investigação mais aprofundada. Não é normal conviver com infecções recorrentes sem buscar uma solução. O acompanhamento médico permite entender a causa e definir a melhor estratégia de tratamento, evitando que o problema se torne crônico ou mais grave”, explica Renata Mori.

2. Nem toda dor de garganta é amigdalite

Sintomas semelhantes podem confundir e levar a tratamentos inadequados. “Muitas pessoas acreditam que toda dor de garganta é amigdalite, mas existem outras condições com sintomas parecidos. Um diagnóstico preciso é essencial para evitar o uso desnecessário de medicamentos, especialmente antibióticos. O tratamento correto depende da identificação da causa, seja ela viral, bacteriana ou até inflamatória. Por isso, a avaliação médica é indispensável”, afirma.

3. Evite a automedicação

O uso indiscriminado de medicamentos pode mascarar sintomas e dificultar o diagnóstico correto. “A automedicação é um dos principais problemas nesses casos. Muitas vezes, o paciente utiliza antibióticos sem necessidade, o que pode causar resistência bacteriana e dificultar tratamentos futuros. Além disso, mascarar os sintomas pode atrasar o diagnóstico correto. O ideal é sempre procurar avaliação médica para definir a conduta mais adequada”, alerta Renata Mori.

Para definir o tratamento, especialistas consideram não apenas a frequência das infecções, mas também o impacto na qualidade de vida (Imagem: XiXinXing | Shutterstock)

4. Avalie o impacto na qualidade de vida

As crises frequentes podem afetar sono, alimentação e produtividade. Esse impacto deve ser considerado na decisão do tratamento. “Não avaliamos apenas a frequência das infecções, mas também o impacto na vida do paciente. Amigdalites recorrentes podem causar dor intensa, dificuldade para se alimentar e até afastamento das atividades diárias. Quando esse impacto é significativo, precisamos considerar abordagens mais eficazes. O objetivo do tratamento é devolver qualidade de vida ao paciente”, explica.

5. Entenda quando a cirurgia é indicada

A retirada das amígdalas não é indicada para todos os casos. A decisão depende de critérios clínicos bem definidos e avaliação individual. “A cirurgia não é a primeira escolha, mas pode ser indicada quando os episódios são muito frequentes ou quando há complicações associadas. Cada paciente deve ser avaliado de forma individual, considerando histórico, sintomas e resposta ao tratamento clínico. Quando bem indicada, a cirurgia pode trazer melhora significativa na qualidade de vida”, diz a médica.

6. Fortaleça o sistema imunológico

Hábitos saudáveis ajudam a reduzir a frequência das infecções. Alimentação equilibrada, sono adequado e controle do estresse são fundamentais. “O sistema imunológico tem papel central na prevenção das amigdalites. Manter uma rotina saudável, com alimentação equilibrada e boas horas de sono, ajuda a reduzir a recorrência das infecções. Além disso, evitar fatores de risco, como ambientes fechados e exposição a agentes infecciosos, também faz diferença no controle do quadro”, explica Renata Mori.

7. Procure atendimento ao primeiro sinal

O diagnóstico precoce permite tratamento mais eficaz e reduz o risco de complicações. Ignorar os sintomas pode agravar o quadro. “Buscar atendimento logo no início dos sintomas faz toda a diferença no desfecho do quadro. Quanto mais precoce for o diagnóstico, maiores são as chances de um tratamento eficaz e sem complicações. Infecções mal tratadas podem evoluir para quadros mais graves, por isso a orientação é não esperar a piora para procurar ajuda médica”, finaliza.

Por Sarah Carvalho