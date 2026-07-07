Ama chocolate? Veja 5 sobremesas práticas e saborosas para testar hoje

Celebrado em 7 de julho, o Dia Mundial do Chocolate é a oportunidade perfeita para transformar esse ingrediente tão querido em sobremesas práticas e cheias de sabor. Presente em receitas clássicas e em versões mais criativas, o chocolate combina com diferentes ocasiões e agrada aos mais variados paladares.

Abaixo, confira 5 receitas de sobremesas com chocolate práticas e saborosas!

1. Pudim de chocolate

Ingredientes

500 g de leite condensado

250 g de creme de leite

1 xícara de chá de cacau em pó

200 ml de leite

20 g de gelatina sem sabor

sem sabor 100 ml de água morna

1 colher de chá de essência de baunilha

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, dissolva a gelatina na água morna, mexendo bem. Reserve. No liquidificador, coloque o leite condensado, o creme de leite, o cacau em pó, o leite e a essência de baunilha. Bata por aproximadamente 4 minutos até obter uma mistura homogênea. Adicione a gelatina dissolvida à mistura do liquidificador e bata por mais 2 minutos.

Unte uma forma de pudim com óleo de coco e despeje a mistura do liquidificador. Leve à geladeira por pelo menos 3 horas ou até firmar. Retire o pudim da geladeira, passe uma faca ao redor da borda para soltá-lo da forma e desenforme-o em um prato. Sirva em seguida.

2. Brownie de caneca

Ingredientes

4 colheres de sopa de farinha de trigo

4 colheres de sopa de açúcar

2 colheres de sopa de cacau em pó

1 pitada de sal

2 colheres de sopa de água

2 colheres de sopa de óleo vegetal

1/4 de colher de chá de essência de baunilha

1 colher de sopa de gotas de chocolate

Modo de preparo

Em uma caneca grande e resistente ao micro-ondas, misture a farinha de trigo, o açúcar, o cacau em pó e o sal. Adicione a água, o óleo vegetal e a essência de baunilha e mexa até obter uma massa homogênea e sem grumos. Acrescente as gotas de chocolate à massa e mexa delicadamente para distribuí-las uniformemente.

Coloque a caneca no micro-ondas e cozinhe em potência alta de 1 minuto e 30 segundos a 2 minutos. O brownie estará pronto quando estiver firme ao toque, mas ainda úmido no centro. Deixe esfriar por alguns minutos antes de comer.

3. Palha italiana

Ingredientes

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

4 colheres de sopa de chocolate em pó 50% cacau

200 g de biscoito maisena picado grosseiramente

maisena picado grosseiramente 1 xícara de chá de leite em pó

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó. Misture bem antes de levar ao fogo. Cozinhe em fogo médio, mexendo sem parar, até o brigadeiro engrossar e desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo e deixe a mistura amornar por cerca de 5 minutos. Acrescente o biscoito maisena e misture delicadamente até que todos os pedaços fiquem envolvidos pelo brigadeiro.

Transfira a mistura para uma forma ou refratário forrado com papel-manteiga. Espalhe a massa de maneira uniforme e deixe esfriar completamente. Leve à geladeira por cerca de 2 horas ou até firmar. Desenforme, corte em quadrados do tamanho desejado e passe cada pedaço no leite em pó. Sirva em seguida.

Barra de chocolate com amêndoas caramelizadas (Imagem: Pommer Irina | Shutterstock)

4. Barra de chocolate com amêndoas caramelizadas

Ingredientes

75 g de açúcar mascavo

150 g de amêndoas sem casca e torradas

300 g de chocolate meio-amargo fracionado

fracionado Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Coloque o açúcar mascavo em uma panela e aqueça em fogo médio até derreter e formar um caramelo dourado. Adicione as amêndoas torradas e mexa bem para cobri-las uniformemente. Despeje a mistura em uma superfície untada com óleo de coco e deixe esfriar. Uma vez frio, quebre em pedaços menores e reserve.

Derreta o chocolate meio-amargo no micro-ondas, mexendo a cada 30 segundos até ficar homogêneo. Depois, misture as amêndoas caramelizadas ao chocolate. Despeje a mistura em uma assadeira untada com óleo de coco, espalhando com uma espátula para nivelar.

Leve à geladeira por cerca de 20 minutos, até que o chocolate esteja começando a endurecer, mas ainda maleável. Retire da geladeira e corte em barras ou palitos com uma faca afiada. Volte à geladeira por mais 15 minutos. Após o tempo de resfriamento, retire da geladeira e sirva em seguida.

5. Donuts de chocolate

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de açúcar

1/4 de xícara de chá de chocolate em pó 50% cacau

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

2 ovos

1/2 xícara de chá de leite

1/4 de xícara de chá de manteiga derretida

1 colher de chá de essência de baunilha

Manteiga para untar

Cobertura

150 g de chocolate meio-amargo picado

100 g de creme de leite

Confeitos de chocolate para decorar

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar, o chocolate em pó, o fermento químico e o sal. Reserve. Em outro recipiente, bata os ovos com o leite, a manteiga derretida e a essência de baunilha. Junte os ingredientes líquidos aos secos e misture delicadamente apenas até obter uma massa homogênea. Unte uma forma própria para donuts com manteiga e distribua a massa, preenchendo cerca de 2/3 de cada cavidade. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 12 a 15 minutos ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo. Retire do forno e deixe os donuts descansarem por 10 minutos antes de desenformar.

Cobertura

Em uma panela, aqueça o creme de leite em fogo baixo sem deixar ferver. Em um recipiente, despeje o creme de leite sobre o chocolate picado e misture até formar uma ganache lisa e brilhante. Mergulhe a parte superior de cada donut na ganache e finalize com os confeitos de chocolate. Aguarde alguns minutos para secar o chocolate e sirva.