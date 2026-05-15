Almoço saudável: 5 saladas mornas para os dias frios

As saladas mornas são excelentes opções para inserir mais vegetais na alimentação de forma saborosa e aconchegante, especialmente durante os dias mais frios. Diferentemente das versões frias tradicionais, elas combinam legumes assados, grelhados ou levemente refogados, proporcionando mais conforto térmico sem deixar de lado a leveza e os nutrientes importantes para o organismo.
A seguir, confira receitas de saladas mornas para os dias frios!
1. Salada morna com batata dourada e lentilha
Ingredientes
Salada
- 3 batatas cortadas em rodelas
- 1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida
- 1/2 cebola-roxa fatiada
- 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- 1 pepino fatiado
- 2 colheres de sopa de azeitona preta
- Sal, páprica e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
Molho
- 170 g de iogurte natural
- 1 colher de sopa de ricota amassada
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
- 1 fio de azeite
- Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Salada
Em uma assadeira, tempere as batatas com azeite, sal, páprica e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até ficarem douradas e crocantes por fora. Em uma frigideira, aqueça o azeite e refogue rapidamente a cebola-roxa para deixá-la mais suave e levemente adocicada. Em um prato grande, distribua as batatas ainda mornas e acrescente a lentilha, o tomate-cereja, o pepino, a azeitona e a cebola-roxa refogada.
Molho
Misture todos os ingredientes do molho até formar um creme leve e temperado. Finalize a salada com colheradas do molho cremoso e salsinha por cima. Sirva em seguida.
2. Salada morna de cogumelo com espinafre e tomate-cereja
Ingredientes
- 200 g de cogumelo shimeji fatiado
- 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
- 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- 1/2 cebola-roxa fatiada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de nozes picadas
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola-roxa até ficar levemente transparente. Acrescente o alho e o cogumelo. Refogue até que o cogumelo fique dourado e libere parte da água. Adicione o tomate-cereja e cozinhe rapidamente apenas para que fiquem levemente macios. Desligue o fogo e misture o espinafre. O calor dos ingredientes ajudará as folhas a murcharem suavemente. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Finalize com as nozes por cima e sirva ainda morna.
3. Salada morna de grão-de-bico com abobrinha grelhada
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1 abobrinha cortada em rodelas
- 1/2 cebola-roxa fatiada
- 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 dente de alho picado
- Suco de 1/2 limão
- Orégano, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Folhas de rúcula para servir
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe as fatias de abobrinha até ficarem douradas dos dois lados. Retire e reserve. Na mesma frigideira, refogue rapidamente a cebola-roxa e o alho até ficarem levemente macios. Acrescente o grão-de-bico e misture por alguns minutos apenas para aquecer e incorporar os sabores. Adicione o tomate-cereja e mexa delicadamente até começar a amolecer. Em uma travessa, coloque as folhas de rúcula e distribua por cima o grão-de-bico morno e a abobrinha grelhada. Tempere com limão, sal, pimenta-do-reino e orégano. Sirva em seguida.
4. Salada morna de batata-doce com brócolis
Ingredientes
Salada
- 1 batata-doce cortada em cubos
- 1 xícara de chá de brócolis em floretes
- 1/2 cebola-roxa fatiada
- 2 xícaras de chá de alface-americana, alface-roxa e rúcula
- 2 colheres de sopa de amendoim torrado sem sal
- 1 colher de sopa de uva-passa
- Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Molho
- 2 colheres de sopa de pasta de amendoim integral
- 1 colher de sopa de água
- 1 colher de chá de mel
- Suco de 1/2 limão
- 1 pitada de sal
Modo de preparo
Salada
Coloque a batata-doce em uma assadeira e tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até ficar macia e levemente dourada. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Cozinhe rapidamente o brócolis até ficar macio, mas ainda firme e bem verde. Em uma tigela grande ou prato, distribua as folhas verdes e adicione a cebola-roxa. Coloque a batata-doce e os brócolis ainda mornos sobre as folhas. Acrescente o amendoim torrado e a uva-passa.
Molho
Misture todos os ingredientes do molho até formar um creme leve. Finalize a salada com o molho por cima e sirva imediatamente.
5. Salada morna de cenoura e beterraba assadas com queijo branco
Ingredientes
- 2 cenouras cortadas em rodelas
- 1 beterraba cortada em cubos
- 100 g de queijo branco cortado em cubos
- 1 xícara de chá de folhas de alface
- 1/2 cebola-roxa fatiada
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de sopa de sementes de girassol
- Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto
Modo de preparo
Coloque a cenoura e a beterraba em uma assadeira. Tempere com azeite, sal, pimenta-do-reino e orégano. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 a 40 minutos, mexendo na metade do tempo, até os legumes ficarem macios e levemente dourados. Em uma travessa, distribua as folhas de alface e acrescente os legumes ainda mornos. Adicione o queijo branco e a cebola-roxa. Finalize com o suco de limão e as sementes por cima. Sirva imediatamente.