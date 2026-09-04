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Almoço saudável: 5 receitas ricas em ferro e fáceis de preparar 

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 04/09/26 12h36
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Feijão-jalo com carne e tomate (Imagem: Timolina | Shutterstock)

O ferro desempenha funções importantes no organismo, principalmente na formação da hemoglobina, proteína responsável pelo transporte de oxigênio pelo sangue. Uma ingestão adequada desse mineral também contribui para o funcionamento das células e para a manutenção da disposição ao longo do dia. Por isso, incluir boas fontes de ferro nas refeições pode ajudar a atender às necessidades nutricionais e favorecer uma alimentação mais equilibrada. 

A seguir, veja 5 receitas ricas em ferro e fáceis de preparar!

1. Feijão-jalo com carne e tomate

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de feijão-jalo cozido
  • 250 g de patinho cortado em tiras
  • 1 xícara de chá de tomate em cubos
  • 1/2 xícara de chá de pimentão vermelho cortado em tiras
  • 1 cebola cortada em cubos
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1/2 colher de chá de páprica defumada
  • 1/2 colher de chá de cominho
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Doure as tiras de patinho por alguns minutos. Acrescente a cebola e refogue até ficar macia. Junte o alho, a páprica e o cominho e misture por alguns segundos. Adicione o tomate e o pimentão e cozinhe por cerca de 5 minutos, até os vegetais começarem a desmanchar. Junte o feijão-jalo e a água. Misture e cozinhe em fogo baixo por 8 a 10 minutos, até o caldo ficar levemente encorpado. Ajuste o sal e finalize com o cheiro-verde. Sirva em seguida.

2. Salada de grão-de-bico com rúcula e laranja

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 2 xícaras de chá de rúcula
  • 1 laranja descascada e cortada em gomos
  • 1/2 xícara de chá de cenoura ralada
  • 2 colheres de sopa de sementes de abóbora
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque o grão-de-bico, a rúcula, a laranja e a cenoura. Acrescente as sementes de abóbora e misture delicadamente. Em um recipiente pequeno, misture o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e misture até envolver todos os ingredientes. Sirva em seguida.

3. Tofu grelhado com couve e batata-doce

Ingredientes

  • 400 g de tofu firme cortado em cubos
  • 300 g de batata-doce cortada em cubos
  • 2 xícaras de chá de couve fatiada
  • 1/2 pimentão amarelo cortado em tiras
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 1 colher de chá de cúrcuma
  • 1/2 colher de chá de páprica doce
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a batata-doce, a água e uma pitada de sal. Cozinhe até ficar macia, mas sem desmanchar. Escorra e reserve. Em uma tigela, tempere o tofu com a cúrcuma, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira em fogo médio e adicione metade do azeite. Grelhe o tofu por cerca de 3 minutos de cada lado, até dourar. Retire e reserve. Na mesma frigideira, adicione o restante do azeite e refogue o pimentão por 2 minutos. Acrescente a couve e cozinhe em fogo baixo por mais 3 minutos, até murchar. Junte a batata-doce e misture delicadamente. Regue com o suco de limão e sirva com o tofu grelhado.

Fígado acebolado servido em panela preta em cima de mesa de mármore com duas fatias de pão ao lado em ambiente iluminado
Fígado acebolado (Imagem: zefirchik06 | Shutterstock)

4. Fígado acebolado

Ingredientes

  • 500 g de fígado bovino cortado em tiras
  • 1 cebola cortada em rodelas
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Coloque o fígado e doure ambos os lados, evitando cozinhar por tempo excessivo para não o deixar ressecado. Acrescente a cebola e o alho e refogue até a cebola ficar macia. Adicione o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem. Finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.

5. Sardinha assada com batata e limão

Ingredientes

  • 500 g de sardinha fresca limpa
  • 400 g de batata cortada em cubos 
  • 1 cebola cortada em rodelas
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de orégano
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, em fogo médio, cozinhe as batatas em água com uma pitada de sal até ficarem macias, mas ainda firmes. Escorra e reserve. Em uma tigela, tempere as sardinhas com o suco de limão, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Disponha as batatas e a cebola em uma assadeira. Regue com metade do azeite. Coloque as sardinhas sobre os vegetais e regue com o restante do azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, ou até as sardinhas ficarem completamente cozidas e levemente douradas. Sirva em seguida.

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