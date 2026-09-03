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Almoço saudável: 5 receitas proteicas e fáceis para preparar na air fryer

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 03/09/26 12h36
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Uma alimentação equilibrada deve incluir boas fontes de proteína, nutriente que participa da formação e manutenção dos músculos, além de contribuir para a saciedade. Para facilitar a rotina, a air fryer ajuda a agilizar o preparo e permite fazer diferentes pratos com menos óleo, sem abrir mão da textura e do sabor. 

A seguir, veja como preparar 5 receitas proteicas e fáceis na air fryer para o almoço! 

1. Pimentões recheados

Ingredientes

  • 2 pimentões vermelhos cortados ao meio
  • 2 pimentões amarelos cortados ao meio
  • 400 g de patinho moído
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 tomate sem sementes e cortado em cubos
  • 2 colheres de sopa de aveia em flocos finos
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Folhas de estragão para finalizar

Modo de preparo

Retire as sementes dos pimentões e reserve. Em uma tigela, misture o patinho moído com a cebola, o alho, o tomate, a aveia, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Recheie as metades dos pimentões com a mistura de carne, pressionando levemente para acomodar bem o recheio. Preaqueça a air fryer a 180 °C por 5 minutos. Coloque os pimentões recheados no cesto da air fryer sem sobrepor. Asse a 180 °C por 20 minutos ou até dourar levemente a superfície do recheio. Retire da air fryer, finalize com folhas de estragão e sirva em seguida.

2. Bolinho de atum com batata-doce

Ingredientes

  • 340 g de atum sólido ao natural escorrido e em pedaços
  • 300 g de batata-doce descascada e cozida
  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de farinha de arroz
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • 1 colher de chá de páprica
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, amasse a batata-doce cozida até obter um purê. Em seguida, adicione o atum, o ovo, a farinha de arroz, a cebola, o alho, o cheiro-verde, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa até formar uma massa uniforme. Com as mãos, modele pequenas porções da massa no formato de bolinhos. Preaqueça a air fryer a 180 °C por 5 minutos. Pincele os bolinhos com o azeite e disponha-os no cesto, deixando espaço entre eles. Asse a 180 °C por 15 a 20 minutos, virando na metade do tempo, até ficarem dourados por fora. Retire e sirva em seguida.

3. Escondidinho de lentilha

Ingredientes

Recheio

  • 250 g de lentilha cozida e escorrida
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 tomate picado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 1/2 colher de chá de cominho
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Purê

  • 500 g de mandioquinha descascada e cozida
  • 2 colheres de sopa de leite
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1/2 colher de chá de sal

Modo de preparo

Purê

Em uma tigela, amasse a mandioquinha ainda quente até formar um purê. Acrescente o leite, o azeite e o sal e misture até obter uma textura cremosa. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o tomate e cozinhe por 2 minutos. Junte a lentilha, a páprica, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo e misture o cheiro-verde.

Montagem e finalização

Em um recipiente próprio para air fryer, coloque o recheio de lentilha e cubra com o purê de mandioquinha. Preaqueça a air fryer a 180 °C por 5 minutos. Coloque o recipiente no cesto e asse por 10 a 15 minutos, ou até a superfície ficar levemente dourada. Sirva em seguida.

Dois filés de salmão temperados com ervas e rodelas de limão-siciliano, assados em uma cesta de air fryer forrada com papel.
Salmão grelhado com limão-siciliano (Imagem: PJjaruwan | Shutterstock)

4. Salmão grelhado com limão-siciliano 

Ingredientes

  • 2 filés de salmão
  • Suco de 1/2 limão-siciliano
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal, pimenta-do-reino moída e dill fresco a gosto
  • Rodelas de limão-siciliano para decorar

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os filés de salmão com o azeite, o suco de limão-siciliano, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por 10 minutos para absorver os sabores. Preaqueça a air fryer a 180 °C por 5 minutos. Coloque os filés no cesto, deixando espaço entre eles. Cubra com as rodelas de limão-siciliano e com o dill. Asse a 180 °C por 10 a 15 minutos, ou até que o salmão esteja cozido e levemente dourado na superfície. O tempo pode variar conforme a espessura dos filés. Sirva em seguida.

5. Frango empanado com aveia

Ingredientes

  • 500 g de filé de peito de frango
  • 1 ovo batido
  • 80 g de farinha de aveia
  • 1 colher de chá de páprica
  • 1 colher de chá de cúrcuma
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os filés de frango com o alho, a páprica, a cúrcuma, o sal e a pimenta-do-reino. Passe cada filé pelo ovo batido e, em seguida, pela farinha de aveia, pressionando delicadamente para formar uma camada uniforme. Preaqueça a air fryer a 180 °C por 5 minutos. Disponha os filés no cesto, deixando espaço entre eles. Pincele o azeite sobre os filés. Asse a 180 °C por 15 a 20 minutos, virando os filés na metade do tempo, até ficarem dourados por fora e completamente cozidos no centro. Sirva em seguida.

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