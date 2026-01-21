Variedades

Almoço saudável: 5 receitas para ajudar a combater a retenção de líquido

Sopa de aspargos e espinafre (Imagem: NoirChocolate | Shutterstock)
Inchaço, sensação de peso e desconforto ao longo do dia são sinais comuns da retenção de líquido, um problema que pode ser amenizado com escolhas inteligentes à mesa. Um almoço saudável, preparado com ingredientes naturais e ricos em nutrientes, ajuda o organismo a eliminar o excesso de líquidos, melhora a digestão e devolve a sensação de leveza.

Pensando nisso, selecionamos 5 receitas saborosas e equilibradas que combinam praticidade, frescor e alimentos com efeito diurético para transformar sua refeição no dia a dia em uma aliada do bem-estar. Confira!

1. Sopa de aspargos e espinafre

Ingredientes

  • 1 maço de aspargos picados
  • 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 3 xícaras de chá de água
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa rapidamente, apenas para liberar o aroma. Junte os aspargos e refogue por 5 minutos. Adicione a água, tampe a panela e cozinhe até os aspargos ficarem macios.

Junte o espinafre e cozinhe por mais 2 minutos. Desligue o fogo, aguarde amornar e transfira a mistura para um liquidificador. Bata até obter uma sopa cremosa. Volte para a panela e tempere com sal. Finalize com o suco de limão e um fio de azeite de oliva. Sirva em seguida.

2. Salada com quinoa, abacate, rabanete e pepino

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de quinoa
  • 2 xícaras de chá de água
  • Polpa de 1 abacate fatiada
  • 1 pepino japonês cortado em rodelas
  • 4 rabanetes cortados em rodelas
  • 1 punhado de folhas de espinafre
  • 1/2 cebola-roxa descascada e fatiada
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Lave a quinoa em água corrente para remover o sabor amargo natural dos grãos. Em seguida, coloque-a em uma panela com a água e uma pitada de sal. Leve ao fogo médio e cozinhe até que a água seja completamente absorvida. Desligue o fogo, tampe a panela e reserve para resfriar.

Após, em uma saladeira, coloque a quinoa cozida, o espinafre, o pepino, o rabanete, o abacate e a cebola-roxa, organizando os ingredientes em pequenas porções para um visual bonito. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize regando com o suco de limão e sirva em seguida.

3. Salmão grelhado com limão e gengibre

Ingredientes

  • 2 filés de salmão
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Ervas frescas (salsa ou dill), sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o salmão com suco de limão, gengibre, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Transfira para uma frigideira e leve ao fogo médio até grelhar dos dois lados. Desligue o fogo, disponha em um prato e sirva acompanhado com as ervas frescas.

Prato branco com salada de abóbora, queijo cottage, nozes e folhas verdes
Salada de abóbora com queijo cottage e nozes (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock)

4. Salada de abóbora com queijo cottage e nozes

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de abóbora cortada em fatias
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 xícara de chá de folhas verdes (espinafre, rúcula ou mix de folhas)
  • 1/2 xícara de chá de queijo cottage
  • 1/4 de xícara de chá de nozes picadas
  • Ervas frescas a gosto (salsa, alecrim ou tomilho)
  • Suco de 1/2 limão para finalizar

Modo de preparo

Disponha a abóbora em uma assadeira, regue com o azeite de oliva e tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200°C até ficar macia e levemente dourada. Retire do forno e aguarde amornar. Em um prato, distribua as folhas verdes. Acrescente a abóbora assada, espalhe o queijo cottage por cima e finalize com as nozes e as ervas frescas. Regue com o suco de limão e sirva em seguida.

5. Abobrinha recheada com frango e cúrcuma

Ingredientes

  • 2 abobrinhas médias
  • 200 g de frango cozido e desfiado
  • 1 colher de chá de cúrcuma
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 cebola descascada e picada
  • Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourar. Acrescente o frango e a cúrcuma e refogue por 8 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Com a ajuda de uma faca, corte as abobrinhas ao meio, retire parte da polpa e recheie com o frango. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 25 minutos. Sirva em seguida.

