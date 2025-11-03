Almoço saudável: 5 receitas nutritivas e fáceis para variar o cardápio da semana

Variedades

A busca por uma alimentação leve e equilibrada tem crescido entre quem deseja cuidar da saúde sem abrir mão do sabor. É possível preparar receitas práticas e garantir refeições nutritivas, perfeitas para o almoço durante a semana. Com opções que combinam ingredientes frescos e ricos em nutrientes, é possível manter a energia, facilitar a digestão e tornar cada refeição mais prazerosa, mesmo nos dias mais corridos.

A seguir, veja 5 receitas nutritivas e fáceis para variar o cardápio da semana!

Frango grelhado com arroz de couve-flor

Ingredientes

  • 2 filés de peito de frango
  • 2 xícaras de chá de couve-flor cortada em floretes
  • 1 dente de alho picado
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • Suco de 1/2 limão
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 fatia de limão-siciliano para servir

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os filés de peito de frango com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Deixe marinar por 10 minutos. Em uma frigideira antiaderente, aqueça o azeite em fogo médio. Grelhe os filés por cerca de 4 a 5 minutos de cada lado, até dourarem e ficarem cozidos por dentro. Retire e reserve. No processador, triture a couve-flor até obter grãos semelhantes aos do arroz.

Em uma panela, aqueça um fio de azeite e refogue o alho. Acrescente a couve-flor triturada, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo sempre, até que a couve-flor fique macia, mas ainda soltinha. Finalize com a salsinha e misture bem. Sirva o arroz de couve-flor em um prato ou tigela, disponha as fatias de frango grelhado por cima e finalize com a fatia de limão-siciliano. Sirva em seguida. 

Salmão ao forno com legumes

Ingredientes

  • 2 filés de salmão
  • 1 abobrinha cortada em rodelas
  • 1 cenoura cortada em rodelas finas
  • 1/2 pimentão amarelo cortado em tiras
  • 1/2 cebola-roxa cortada em pétalas
  • Suco de 1/2 limão-siciliano
  • Raspas de 1/2 limão-siciliano
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de ervas finas secas
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque os filés de salmão e tempere com sal, pimenta-do-reino, suco e raspas de limão-siciliano. Deixe descansar por 10 minutos para absorver o sabor. Em uma tigela, misture a abobrinha, a cenoura, o pimentão e a cebola-roxa. Tempere com azeite, ervas finas, sal e pimenta-do-reino. Misture bem para que todos os legumes fiquem temperados por igual. Em uma assadeira, disponha os legumes no fundo e coloque os filés de salmão por cima. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 10 minutos, até o salmão ficar dourado e os legumes macios. Sirva em seguida. 

Torta integral de frango com aveia

Ingredientes

Massa

  • 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 2 ovos
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • Sal a gosto
  • Azeite para untar 
  • Farinha de trigo integral para enfarinhar

Recheio

  • 1 peito de frango cozido e desfiado
  • 1 tomate picado
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Recheio 

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue o alho e a cebola por cerca de 2 minutos, até ficarem levemente dourados. Acrescente o frango, o tomate e o milho-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 5 minutos, mexendo sempre, até os ingredientes estarem bem incorporados. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Reserve.

Massa e montagem

No liquidificador, coloque os ovos, o leite, o azeite, a farinha integral, a aveia e o sal. Bata até obter uma massa homogênea. Acrescente o fermento e misture delicadamente com uma colher. Unte uma forma média com azeite e enfarinhe com farinha de trigo integral. Despeje metade da massa, espalhe o recheio de frango e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 a 35 minutos, até dourar e firmar. Espere amornar, desenforme e sirva em seguida.

Quinoa com cogumelos salteados servido em panela de cerâmica branca em cima de pano de prato listrado em cima de mesa de madeira
Quinoa com cogumelo salteado (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock)

Quinoa com cogumelo salteado

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de quinoa
  • 2 xícaras de chá de água
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 dente de alho picado
  • 1/2 cebola picada
  • 1 1/2 xícara de chá de cogumelo shiitake fatiado
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela média, coloque a quinoa e a água. Leve ao fogo médio e cozinhe por cerca de 15 minutos, até que os grãos fiquem macios e absorvam toda a água. Reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione o alho e a cebola e refogue por cerca de 2 minutos, até ficarem levemente dourados. Acrescente o cogumelo, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe por 5 a 7 minutos, mexendo de vez em quando, até que o cogumelo fique macio e soltando um leve suco. Junte a quinoa cozida ao cogumelo refogado e misture bem, ainda em fogo médio, por 2 minutos para incorporar os sabores. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Sirva em seguida. 

Omelete de claras com legumes e aveia

Ingredientes

  • 4 claras de ovo
  • 2 colheres de sopa de aveia em flocos finos
  • 1/4 de xícara de chá de cenoura ralada
  • 1/4 de xícara de chá de abobrinha ralada
  • 2 colheres de sopa de tomate picado
  • 1 colher de sopa de cebola picada
  • 1 colher de chá de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de sopa de salsinha picada

Modo de preparo

Em uma frigideira antiaderente, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue por 1 minuto. Acrescente a cenoura, a abobrinha e o tomate. Tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por mais 2 minutos, até os legumes ficarem levemente macios. Retire da frigideira e reserve. Em uma tigela, bata levemente as claras com um garfo até espumar. Junte a aveia, a salsinha e uma pitada de sal. Misture bem. Na mesma frigideira, mantenha em fogo baixo e despeje a mistura de claras. Cozinhe por cerca de 2 minutos, até começar a firmar nas bordas. Espalhe os legumes refogados sobre metade da omelete e dobre ao meio. Deixe cozinhar por mais 1 a 2 minutos, até que o interior esteja cozido e a superfície levemente dourada. Sirva em seguida. 

