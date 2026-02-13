Almoço saudável: 5 receitas leves e refrescantes com peixe 

Nos dias mais quentes, optar por preparações equilibradas e cheias de frescor faz toda a diferença no bem-estar. Pratos à base de peixe são alternativas nutritivas, de fácil digestão e ricas em proteínas de qualidade, além de serem versáteis e combinarem com diferentes acompanhamentos. Com técnicas simples e temperos suaves, é possível criar refeições saborosas que proporcionam saciedade na medida certa, sem pesar.

A seguir, confira 5 receitas leves e refrescantes com peixe para o almoço!

1. Ceviche de pescada-branca

Ingredientes

400 g de filé de pescada-branca cortada em cubos

cortada em cubos 1 xícara de chá de manga cortada em cubos

1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1/2 xícara de chá de pepino cortado em cubos

1/4 de xícara de chá de cebola-roxa fatiada fina

1 pimenta dedo-de-moça picada

1/4 de xícara de chá de suco de limão

2 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de coentro picado

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque a pescada-branca e adicione o suco de limão e o sal. Misture delicadamente e leve à geladeira por 15 a 20 minutos, até o peixe começar a ficar esbranquiçado. Acrescente a manga, o tomate-cereja, o pepino, a cebola-roxa e a pimenta dedo-de-moça. Regue com o azeite e misture com cuidado para não desmanchar o peixe. Finalize com o coentro e ajuste o sal, se necessário. Sirva em seguida.

2. Wrap de tilápia com molho de iogurte e hortelã

Ingredientes

Peixe

2 filés de tilápia cortado em tiras

cortado em tiras 1 colher de sopa de azeite

2 colheres de sopa de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho

1 xícara de chá de iogurte natural

2 colheres de sopa de hortelã picada

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de azeite

Sal a gosto

Montagem

2 pães sírios integrais

1 xícara de chá de alface cortada em tiras

1/2 xícara de chá de tomate cortado em tiras

Modo de preparo

Peixe

Em uma tigela, tempere as tiras de tilápia com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira com o azeite em fogo médio e grelhe o peixe até ficar dourado e cozido por dentro. Reserve.

Molho e montagem

Em uma tigela, misture o iogurte natural, a hortelã, o suco de limão, o azeite e o sal até formar um molho homogêneo. Reserve. Aqueça levemente o pão sírio integral para facilitar a montagem. Sobre cada pão sírio integral, distribua a alface, o tomate e o peixe grelhado. Finalize com o molho de iogurte e hortelã, enrole o wrap e sirva em seguida.

3. Arroz integral com salmão grelhado e pepino

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz integral

2 xícaras de chá de água

1 pitada de sal

2 filés de salmão

1 colher de sopa de azeite

2 colheres de sopa de suco de limão

1 xícara de chá de pepino cortado em rodelas

1/2 xícara de chá de cenoura ralada

1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

2 colheres de sopa de gergelim

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o arroz integral, a água e o sal. Cozinhe, em fogo baixo e com a panela semitampada, até a água secar e o arroz integral ficar macio. Reserve. Em uma tigela, tempere os filés de salmão com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira com o azeite em fogo médio e grelhe os filés de salmão até ficarem dourados por fora e cozidos por dentro. Reserve. Em uma tigela, distribua o arroz integral como base. Disponha o salmão grelhado em pedaços sobre o arroz integral e acrescente o pepino, a cenoura, o tomate-cereja e o gergelim. Sirva em seguida.

Salada de macarrão com atum, brócolis e milho-verde (Imagem: DronG | Shutterstock)

4. Salada de macarrão com atum, brócolis e milho-verde

Ingredientes

2 xícaras de chá de macarrão parafuso

1 xícara de chá de atum sólido em pedaços

sólido em pedaços 1 xícara de chá de brócolis cozido e cortado em floretes

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

2 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até o macarrão ficar al dente. Escorra e deixe esfriar. Em uma tigela grande, coloque o macarrão parafuso, o atum, o brócolis, o milho-verde e o tomate-cereja. Adicione o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Misture delicadamente até incorporar todos os ingredientes. Leve à geladeira por 20 minutos e sirva em seguida.

5. Tilápia grelhada com salada de repolho roxo e maçã

Ingredientes

2 filés de tilápia

1 colher de sopa de azeite

2 colheres de sopa de suco de limão

1 xícara de chá de repolho roxo fatiado finamente

roxo fatiado finamente 1/2 xícara de chá de maçã cortada em tiras

1/4 de xícara de chá de cenoura ralada

2 colheres de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os filés de tilápia com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira com o azeite em fogo médio e grelhe os filés até ficarem dourados e cozidos por dentro. Reserve. Em uma tigela, misture o repolho roxo, a maçã e a cenoura. Adicione o suco de limão e o azeite, misturando bem para envolver todos os ingredientes. Sirva a tilápia grelhada acompanhada da salada.