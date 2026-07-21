Almoço saudável: 5 receitas com ingredientes ricos em vitamina C

A vitamina C é um nutriente essencial para o bom funcionamento do organismo, pois participa do fortalecimento do sistema imunológico. Durante o inverno, quando gripes e resfriados se tornam mais frequentes, manter uma ingestão adequada desse nutriente pode ajudar o corpo a responder melhor às infecções. Além de consumir frutas e vegetais ricos em vitamina C, também é possível incluir esse nutriente na alimentação por meio de receitas saborosas e práticas. Confira!
1. Frango com molho agridoce de laranja
Ingredientes
Frango
- 500 g de peito de frango cortado em cubos
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
Molho de laranja
- Suco de 2 laranjas
- Raspas de 1 laranja
- 1 colher de sopa de molho tamari
- 1 colher de chá de mel
- 1 colher de chá de amido de milho dissolvido em 2 colheres de sopa de água
- 1 colher de chá de vinagre de maçã
- Gergelim torrado, cebolinha picada e fatias de laranja para finalizar
Modo de preparo
Frango
Em um recipiente, tempere os cubos de frango com o alho, a páprica defumada, o gengibre, o sal e a pimenta-do-reino. Tampe e deixe marinar por 20 minutos. Após, em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure o frango até ficar cozido e levemente caramelizado por fora. Retire e reserve.
Molho de laranja
Na mesma frigideira do frango, adicione o molho tamari, o mel e o vinagre de maçã e misture. Leve ao fogo baixo e, quando começar a ferver, acrescente o amido de milho dissolvido em água. Mexa até o molho engrossar levemente. Desligue o fogo, junte o suco e as raspas de laranja e mexa para incorporar. Volte o frango para a frigideira e envolva todos os pedaços no molho. Finalize com gergelim torrado e cebolinha picada. Sirva decorado com as fatias de laranja.
2. Tilápia assada com tomate, pimentão e limão
Ingredientes
- 4 filés de tilápia
- 2 tomates sem sementes e cortados em rodelas
- 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras
- Suco de 1 limão
- 2 dentes de alho descascados e picados
- Sal, pimenta-do-reino moída, orégano e azeite de oliva a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com alho, sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Tampe e deixe descansar por 15 minutos. Após, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e grelhe os filés por 4 minutos de cada lado. Retire e reserve. Na mesma frigideira, aqueça o azeite de oliva e refogue os tomates e o pimentão por 2 minutos, mexendo delicadamente. Desligue o fogo e disponha os legumes sobre os filés. Sirva em seguida.
3. Salada de alface com abacate e kiwi
Ingredientes
- 1 maço de alface-americana
- Polpa de 1 abacate cortada em cubos
- 2 kiwis descascados e cortados em cubos
- 1/2 pepino japonês fatiado
- 2 colheres de sopa de sementes de abóbora
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma saladeira, distribua as folhas de alface-americana e acrescente o abacate, o kiwi e o pepino japonês. Em um recipiente pequeno, misture o suco de limão, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino até formar um molho homogêneo. Regue a salada com o molho e misture delicadamente para não desmanchar o abacate. Finalize com as sementes de abóbora e sirva em seguida.
4. Arroz com brócolis
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de arroz branco cozido
- 1 maço de brócolis (apenas os floretes e parte dos talos macios)
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 cebola picada
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Cozinhe o brócolis no vapor ou em água fervente por cerca de 3 a 5 minutos, apenas até ficar macio e com a cor bem verde. Escorra e pulse rapidamente no processador, sem transformar em purê. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola (até ficar transparente. Acrescente o alho e doure levemente. Junte o brócolis, tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por 2 a 3 minutos. Adicione o arroz cozido e misture delicadamente até que os grãos fiquem envolvidos pelo brócolis e bem aquecidos. Finalize com salsinha e sirva em seguida.
5. Salada morna de espinafre com grão-de-Bico
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de espinafre picado
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1 tomate picado
- 1 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de suco de limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça uma colher de sopa de azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e o alho e refogue até dourar levemente. Coloque o tomate e refogue por mais 2 minutos até começar a amolecer. Adicione o espinafre e misture até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte o grão-de-bico e misture bem para aquecer, mantendo em fogo médio por mais 2 a 3 minutos. Desligue o fogo, regue com 1 colher de sopa de azeite e o suco de limão. Misture para incorporar. Sirva em seguida.