Incluir fontes de proteína nas refeições ajuda a diversificar o cardápio e contribui para a manutenção dos músculos e o bom funcionamento do organismo. Com ingredientes nutritivos e combinações equilibradas, é possível preparar pratos saborosos sem deixar de lado a leveza. A seguir, confira 5 receitas práticas para variar o almoço ao longo da semana!

1. Salada de frango com ovo, abacate e pepino

Ingredientes

Salada

2 filés de peito de frango

2 ovos cozidos e cortados ao meio

1/2 abacate fatiado

1 pepino cortado em rodelas

2 xícaras de chá de rúcula

1 xícara de chá de folhas de alface-roxa

2 colheres de sopa de sementes de abóbora

1 colher de sopa de gergelim

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de mel

1 colher de sopa de água

Sal a gosto

Modo de preparo

Salada

Em uma tigela, tempere o peito de frango com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o filé de frango, virando para cozinhar dos dois lados. Deixe esfriar um pouco e corte em fatias. Reserve. Em um recipiente, regue o abacate com o suco de limão para evitar que escureça. Reserve.

Molho

Em uma tigela, misture a mostarda, o azeite, o suco de limão, o mel, a água e o sal até formar um molho homogêneo. Distribua as folhas em uma travessa. Acrescente o pepino, o abacate e os ovos cozidos. Disponha as fatias de frango sobre a salada e finalize com as sementes de abóbora e o gergelim. Regue com o molho e sirva em seguida.

2. Refogado de grão-de-bico com berinjela

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 1 berinjela cortada em cubos

1 cebola picada

2 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de páprica doce

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até começar a dourar levemente. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Junte a berinjela e mexa bem, deixando cozinhar até que fique macia e levemente dourada. Acrescente o grão-de-bico e misture. Tempere com a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Refogue por mais 3 a 4 minutos em fogo médio, mexendo sempre para os sabores se incorporarem. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

3. Tilápia grelhada com lentilha e legumes

Ingredientes

2 filés de tilápia

1 colher de chá de suco de limão

2 dentes de alho amassados

1 xícara de chá de lentilha

2 xícaras de chá de água

1/2 cebola picada

1/2 abobrinha cortada em rodelas

1/2 cenoura cortada em tiras finas

1/2 pimentão amarelo cortado em tiras

Azeite, coentro picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os filés de tilápia com o sal, a pimenta-do-reino, o suco de limão e o azeite. Deixe marinar por 15 minutos. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e grelhe os filés por cerca de 3 a 4 minutos de cada lado, até dourarem. Retire e reserve.

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente a lentilha e a água. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 20 minutos, até ficar macia e a água quase seca. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Na mesma frigideira da tilápia, em fogo médio, adicione 1 colher de azeite e coloque a abobrinha, a cenoura e o pimentão. Grelhe por 3 a 5 minutos, mexendo levemente até ficarem dourados e macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Em um prato, coloque uma porção de lentilha, disponha os legumes grelhados ao lado e finalize com o filé de tilápia por cima. Regue com um fio de azeite e sirva com o coentro.

Refogado de tofu com brócolis e quinoa (Imagem: Elena Shashkina | Shutterstock)

4. Refogado de tofu com brócolis e quinoa

Ingredientes

200 g de tofu firme cortado em cubos

1 xícara de chá de quinoa em grãos

em grãos 2 xícaras de chá de brócolis em floretes

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de páprica defumada

1/2 colher de chá de cúrcuma

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 xícaras de chá de água

Microverdes para finalizar

Modo de preparo

Lave a quinoa em água corrente. Coloque-a em uma panela com a água e uma pitada de sal. Cozinhe em fogo baixo, com a panela semitampada, por aproximadamente 15 minutos ou até os grãos ficarem macios e a água secar. Reserve.

Em uma tigela, tempere o tofu com o suco de limão, a páprica defumada, a cúrcuma e a pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça uma colher de sopa de azeite em fogo médio e doure os cubos de tofu, virando para dourar todos os lados. Retire e reserve.

Na mesma frigideira, acrescente o restante do azeite e refogue a cebola e o alho em fogo médio. Adicione os brócolis e refogue por aproximadamente 5 minutos. Volte o tofu para a frigideira e misture delicadamente para incorporar os sabores. Coloque o refogado sobre a quinoa cozida, finalize com os microverdes e sirva em seguida.

5. Omelete de grão-de-bico

Ingredientes

3 ovos

1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1/4 de colher de chá de cúrcuma

1 colher de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de água

1/4 de xícara de chá de cenoura ralada

Coentro picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos até ficarem homogêneos. Adicione a farinha de grão-de-bico, a água, a cúrcuma, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até obter uma massa homogênea. Acrescente cenoura ralada à mistura e mexa até incorporar.

Aqueça o azeite em uma frigideira antiaderente em fogo médio. Despeje a mistura e espalhe uniformemente. Cozinhe por cerca de 3-4 minutos, até que a base esteja dourada. Com cuidado, vire a omelete e cozinhe o outro lado por mais 2-3 minutos, até dourar e firmar completamente. Retire do fogo, finalize com o coentro e sirva em seguida.