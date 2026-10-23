Almoço prático: 5 receitas de forno fáceis para o dia a dia

Na hora de preparar o almoço, algumas escolhas ajudam a deixar a refeição mais saborosa sem complicar a rotina. As receitas de forno, por exemplo, são uma ótima alternativa para variar o cardápio, combinar diferentes ingredientes e explorar novas formas de preparar os alimentos. Além disso, dependendo dos itens utilizados, é possível reduzir o uso de óleo e apostar em pratos mais nutritivos e equilibrados.
A seguir, confira 5 receitas de forno fáceis para o dia a dia!
1. Macarrão de forno
Ingredientes
Massa
- 400 g de macarrão rigatoni
- Água para cozinhar
- Sal a gosto
Molho à bolonhesa
- 2 colheres de sopa de azeite
- 400 g de carne moída
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 800 g de tomate pelado cortado em pedaços
- 1 colher de chá de orégano seco
- 1 pitada de açúcar
- Sal, folhas de manjericão e pimenta-do-reino moída a gosto
Cobertura
- 200 g de queijo muçarela ralado
- Orégano a gosto
- Folhas de manjericão para decorar
Modo de preparo
Massa
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione duas colheres de sopa de sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente. Escorra e reserve.
Molho à bolonhesa
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Acrescente a carne moída e cozinhe, mexendo para desfazer os pedaços, até dourar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Adicione o tomate pelado e uma pitada de açúcar. Misture e cozinhe em fogo baixo por 15 a 20 minutos, mexendo ocasionalmente, até o molho encorpar. Desligue o fogo e misture o manjericão. Misture o macarrão cozido ao molho.
Finalização
Transfira o macarrão para um refratário, distribua a muçarela por cima e polvilhe com orégano. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 a 20 minutos, até que o queijo derreta e fique levemente dourado. Retire do forno, decore com folhas de manjericão e sirva em seguida.
2. Arroz de forno com frango
Ingredientes
- 3 xícaras de chá de arroz cozido
- 2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado
- 1 tomate picado
- 1/2 cebola picada
- 200 g de milho-verde escorrido
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- 200 g de creme de leite
- 200 g de queijo muçarela ralado
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 dentes de alho picados
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Acrescente o frango desfiado, o tomate e o milho-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture. Adicione o molho de tomate e cozinhe por 3 minutos. Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e misture.
Em um recipiente, misture o arroz cozido com o refogado de frango e o cheiro-verde. Transfira para um refratário e espalhe uniformemente. Cubra com o queijo muçarela e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 a 20 minutos, até o queijo derreter. Retire do forno e sirva em seguida.
3. Couve-flor gratinada
Ingredientes
- 1 couve-flor média
- 1 colher de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 500 ml de leite
- 200 g de creme de leite
- 200 g de queijo muçarela ralado
- 50 g de queijo parmesão ralado
- Sal, noz-moscada ralada e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Separe a couve-flor em floretes. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até ferver. Adicione o sal e cozinhe os floretes de couve-flor por cerca de 5 minutos, até ficarem levemente macios, mas ainda firmes. Escorra e reserve.
Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e acrescente a farinha de trigo. Mexa por cerca de 1 minuto. Adicione o leite aos poucos, mexendo continuamente para evitar a formação de grumos. Cozinhe até o molho engrossar. Acrescente o creme de leite, tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada e misture bem.
Distribua os floretes de couve-flor em um refratário e cubra com o molho branco. Espalhe a muçarela e o parmesão por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, até o queijo derreter e dourar. Retire do forno e sirva em seguida.
4. Salmão assado com abobrinha
Ingredientes
- 600 g de filé de salmão
- 2 abobrinhas
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 dentes de alho picados
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de chá de orégano
- Sal, endro e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Corte as abobrinhas em rodelas grossas e distribua em uma assadeira untada com 1 colher de sopa de azeite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e metade do alho. Em uma tigela, misture o azeite restante, o alho, o suco de limão, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque o filé de salmão sobre as abobrinhas e espalhe a mistura de temperos por toda a superfície do peixe. Distribua o endro por cima e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 a 25 minutos, ou até o salmão ficar cozido e levemente dourado e as abobrinhas ficarem macias. Retire do forno e sirva em seguida.
5. Frango assado com legumes
Ingredientes
- 4 sobrecoxas de frango
- 2 batatas cortadas em pedaços
- 1 cenoura cortada em rodelas
- 1 abobrinha cortada em pedaços
- 1 cebola cortada em pétalas
- 3 dentes de alho picados
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 colher de chá de orégano
- Sal, pimenta-do-reino moída e ramos de alecrim a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere as sobrecoxas de frango com o alho, o suco de limão, o azeite, a páprica doce, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e deixe descansar por 15 minutos. Em uma assadeira, distribua as batatas, a cenoura, a abobrinha e a cebola. Disponha as sobrecoxas de frango por cima e espalhe os ramos de alecrim. Regue os legumes com o tempero restante do recipiente.
Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 50 a 60 minutos, virando os legumes na metade do tempo, até que o frango esteja completamente cozido e dourado e os vegetais estejam macios. Retire do forno e sirva em seguida.