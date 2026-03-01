Almoço de domingo saudável: 8 receitas com grão-de-bico que vão surpreender

O grão-de-bico é um ingrediente versátil e rico em nutrientes, ideal para refeições saudáveis e saborosas. Seja em saladas, pratos quentes ou até em versões mais criativas, ele oferece inúmeras possibilidades de receitas. Além de saboroso, ajuda a prolongar a sensação de saciedade, o que torna as refeições mais equilibradas ao longo do dia e uma boa escolha para quem busca variar o cardápio sem abrir mão de praticidade.

A seguir, confira 8 receitas práticas que combinam o grão-de-bico com outros ingredientes!

1. Grão-de-bico com espinafre

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 maço de espinafre

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Em seguida, acrescente o grão-de-bico cozido e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

2. Hambúrguer de grão-de-bico

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 cenoura ralada

1 cebola picada

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de chá de cominho em pó

Sal a gosto

Azeite para grelhar

Modo de preparo

Em uma tigela, amasse o grão-de-bico até formar uma pasta. Adicione a cenoura, a cebola, a farinha de aveia e os temperos e misture até obter uma massa homogênea. Forme hambúrgueres e grelhe-os em uma frigideira com azeite, em fogo médio, até dourar dos dois lados. Sirva em seguida.

Curry de grão-de-bico (Imagem: Svetlana Monyakova | Shutterstock)

3. Curry de grão-de-bico

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de curry em pó

200 ml de leite de coco

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o curry e mexa bem. Acrescente o grão-de-bico e o leite de coco. Misture até formar um molho cremoso. Tempere com sal, adicione a salsinha e sirva em seguida.

4. Salada de grão-de-bico com atum

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

200 g de atum sólido ao natural desfiado

sólido ao natural desfiado 1 tomate picado

1 cebola-roxa fatiada

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o grão-de-bico, o atum, o tomate e a cebola-roxa. Tempere com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Mexa bem e sirva em seguida.

5. Escondidinho de grão-de-bico

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 xícara de chá de frango cozido e desfiado

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 xícara de chá de batata-doce cozida e amassada

2 colheres de sopa de requeijão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Adicione o grão-de-bico e o frango desfiado e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em um refratário, distribua o refogado e cubra com a batata-doce amassada. Finalize com o requeijão e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos ou até gratinar levemente. Sirva em seguida.

Estrogonofe de grão-de-bico (Imagem: rodrigobark | Shutterstock)

6. Estrogonofe de grão-de-bico

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de cogumelo paris fatiado

paris fatiado 200 ml de creme de leite

2 colheres de sopa de molho de tomate

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o cogumelo e cozinhe até amolecer. Coloque o grão-de-bico, o molho de tomate e o creme de leite. Misture bem e tempere com sal. Cozinhe até o molho engrossar levemente. Sirva em seguida.

7. Assado de grão-de-bico com batata

Ingredientes

1/4 de xícara de chá de azeite

Suco de 1 1/2 limão

4 dentes de alho ralados

1 colher de chá de açafrão-da-terra

1 colher de chá de páprica defumada

1/4 de xícara de chá de salsinha picada

3 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

5 batatas -inglesas cozidas al dente e cortadas em cubos

-inglesas cozidas al dente e cortadas em cubos 2 tomates picados

1 cebola fatiada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o azeite, o suco de limão, o alho, o açafrão-da-terra, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Acrescente a salsinha e mexa novamente. Em uma assadeira, distribua o grão-de-bico, as batatas-inglesas, os tomates e a cebola e misture delicadamente. Despeje o tempero por cima e envolva todos os ingredientes com cuidado. Leve ao forno preaquecido a 220 °C por cerca de 50 minutos, mexendo a cada 15 minutos para dourar por igual. Sirva em seguida.

8. Grão-de-bico assado com legumes

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 abobrinha cortada em cubos

1 pimentão vermelho cortada em tiras

1 cenoura cortada em rodelas

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de orégano

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o grão-de-bico com a abobrinha, o pimentão e a cenoura. Tempere com azeite, páprica, orégano, sal e pimenta-do-reino. Distribua os ingredientes em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 minutos ou até dourar levemente. Sirva em seguida.