Almoço de domingo: 9 receitas com frutos do mar para surpreender

Os frutos do mar são uma excelente escolha para preparar um almoço de domingo em família. Versáteis e saborosos, eles permitem criar pratos sofisticados e ao mesmo tempo reconfortantes, trazendo um toque especial à refeição. Além de serem ricos em nutrientes e leves para o estômago, combinam perfeitamente com acompanhamentos frescos e coloridos, como saladas e massas.

Abaixo, confira 9 receitas com frutos do mar para o almoço de domingo!

1. Risoto de camarão

Ingredientes

300 g de camarão rosa limpo

limpo Suco de 1/2 limão

1 dente de alho descascado e picado

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola descascada e picada

2 xícaras de chá de arroz arbóreo

200 ml de vinho branco seco

1 l de caldo de legumes quente

1 colher de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de salsinha picada

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o camarão e tempere com sal, suco de limão e alho. Reserve. Em uma panela antiaderente, coloque 2 colheres de sopa de azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os camarões e doure. Após, retire-os da panela e reserve.

Na mesma panela, coloque o restante do azeite de oliva e aqueça. Junte a cebola e refogue por 2 minutos. Acrescente o arroz arbóreo e misture. Coloque o vinho branco e mexa até evaporar. Aos poucos, adicione o caldo de legumes, uma concha por vez, mexendo sempre antes de adicionar. Quando o arroz estiver al dente, coloque os camarões, a manteiga e o queijo parmesão ralado e misture. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

2. Paella de frutos do mar

Ingredientes

200 g de camarão limpo

200 g de lula em anéis

200 g de mexilhão limpo

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em tiras

1 xícara de chá de ervilha fresca

fresca 2 xícaras de chá de arroz bomba

4 xícaras de chá de caldo de peixe

1 colher de chá de açafrão

1/2 colher de chá de páprica defumada

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho descascado e picado

1 tomate sem sementes e picado

1 cebola descascada e picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo baixo para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem transparentes. Acrescente o arroz e refogue por mais 2 minutos. Junte o tomate, o açafrão, a páprica defumada, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Acrescente o caldo de peixe.

Quando começar a ferver, reduza o fogo e cozinhe por mais 10 minutos. Distribua o camarão, a lula e o mexilhão sobre o arroz. Junte a ervilha e os pimentões e cozinhe por mais 10 minutos, sem mexer, até que o arroz esteja macio e os frutos do mar cozidos. Se necessário, coloque mais caldo de peixe. Retire do fogo, cubra com um pano de prato limpo e deixe descansar por 10 minutos. Sirva em seguida.

3. Casquinha de siri

Ingredientes

500 g de carne de siri desfiada

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 pimentão verde sem sementes e picado

2 tomates sem pele, sem sementes e picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de leite de coco

2 colheres de sopa de coentro picado

2 colheres de sopa de farinha de rosca

Suco de 1 limão

Queijo parmesão ralado para gratinar

Sal, pimenta-do-reino moída e molho de pimenta a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e o pimentão verde e refogue até ficarem macios. Acrescente a carne de siri e os tomates e cozinhe até a carne ficar firme. Tempere com sal, pimenta-do-reino, molho de pimenta e suco de limão. Junte o leite de coco e cozinhe até começar a secar. Por último, coloque o coentro e desligue o fogo. Disponha a mistura em conchas de siri. Polvilhe com farinha de rosca e queijo parmesão. Coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

Espaguete com polvo (Imagem: Jacek Chabraszewski | Shutterstock)

4. Espaguete com polvo

Ingredientes

1 1/2 kg de polvo limpo

limpo 5 dentes de alho descascados e cortados em lâminas

200 ml de água

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de manteiga

500 g de espaguete

1 cebola descascada e picada

50 ml de vinho branco seco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para decorar

Água para cozinhar o espaguete

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o polvo, a cebola, o sal, a pimenta-do-reino moída e 200 ml de água. Leve ao fogo médio para cozinhar por 7 minutos após pegar pressão. Depois, desligue o fogo e aguarde a pressão sair.

Abra a panela, transfira o polvo para um recipiente e aguarde esfriar. Enquanto isso, encha uma panela com água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione uma colher de sopa de sal e o espaguete. Cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve o espaguete.

Com a ajuda de uma faca, corte o polvo em pedaços pequenos e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Junte o alho e doure levemente. Acrescente os pedaços de polvo e refogue por mais 1 minuto. Adicione o vinho branco seco e cozinhe até evaporar. Por último, coloque o espaguete cozido e misture. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

5. Mexilhão ao vinho branco

Ingredientes

1 kg de mexilhão limpo

2 colheres de sopa de azeite de oliva

3 dentes de alho descascados e picados

1 cebola descascada e picada

descascada e picada 1 xícara de chá de vinho branco seco

1/2 xícara de chá de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o mexilhão e misture. Junte o vinho branco, tampe a panela e cozinhe até que o mexilhão abra. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

6. Salada de frutos do mar

Ingredientes

300 g de camarão limpo

300 g de lula em anéis

300 g de polvo cozido e picado

1 tomate sem sementes e picado

1/2 cebola-roxa descascada e fatiada

1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras finas

sem sementes e cortado em tiras finas 1/2 pimentão amarelo sem sementes e cortado em tiras finas

Suco de 1 limão

3 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em duas panelas diferentes, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Coloque o camarão e a lula em cada uma e cozinhe por 2 minutos. Após, escorra a água e disponha os frutos do mar em um recipiente. Acrescente o polvo cozido, o tomate, a cebola-roxa e os pimentões e mexa para incorporar. Tempere com suco de limão, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Finalize com salsinha picada e leve à geladeira por 30 minutos. Sirva em seguida.

Lagosta gratinada com alho e limão (Imagem: Ikhsan Muliadi | Shutterstock)

7. Lagosta gratinada com alho e limão

Ingredientes

2 caudas de lagosta grandes

3 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de azeite

3 dentes de alho picados

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de raspas de limão

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

2 colheres de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Com uma tesoura de cozinha, corte a parte superior das caudas de lagosta no sentido do comprimento. Afaste a casca com cuidado e solte a carne, mantendo-a presa na base. Coloque a carne sobre a casca para ficar aparente. Tempere a lagosta com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e raspas de limão. Reserve por 10 minutos.

Em uma frigideira, aqueça a manteiga com o azeite em fogo baixo. Adicione o alho e refogue até perfumar, sem deixar dourar demais. Acrescente a salsinha e misture bem. Desligue o fogo. Disponha as caudas de lagosta em uma assadeira. Espalhe a mistura de manteiga temperada sobre a carne. Polvilhe com os queijos. Leve ao forno preaquecido a 220 °C por cerca de 12 a 15 minutos, até a carne ficar macia e os queijos dourarem. Retire do forno e sirva em seguida.

8. Lula ao molho rústico

Ingredientes

500 g de lula limpa cortada em anéis

1 xícara de chá de tomate pelado

pelado 1 xícara de chá de cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de sopa de extrato de tomate

1 folha de louro

1 colher de chá de açúcar

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de salsinha picada

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Coloque a cebola e refogue até ficar levemente dourada e macia. Acrescente o alho e mexa até liberar aroma. Adicione o tomate e misture bem, amassando levemente para formar um molho mais rústico. Incorpore o extrato de tomate, a páprica doce, a folha de louro e o açúcar, mexendo até o molho ficar homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe cozinhar por alguns minutos, até começar a encorpar. Acrescente a lula e misture bem para envolver no molho. Cozinhe em fogo médio por cerca de 5 a 8 minutos, mexendo ocasionalmente, até a lula ficar macia e bem cozida. Finalize com a salsinha e misture delicadamente. Retire a folha de louro e sirva em seguida.

9. Torta de camarão

Ingredientes

Recheio

500 g de camarão limpo

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 tomates sem sementes e picados

1/2 xícara de chá de molho de tomate

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de requeijão

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Massa

3 ovos

2 xícaras de chá de leite

1/2 xícara de chá de azeite

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de sal

Azeite para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Recheio

Em uma tigela, tempere o camarão com sal e pimenta-do-reino. Reserve por 10 minutos. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até murchar. Adicione o alho e misture até perfumar. Acrescente os tomates e cozinhe até começarem a desmanchar. Junte o molho de tomate e o milho-verde. Misture bem. Adicione o camarão e cozinhe em fogo médio até mudar de cor e ficar macio. Desligue o fogo, misture o requeijão e o cheiro-verde. Reserve até esfriar.

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o leite, o azeite, a farinha de trigo, o queijo parmesão e o sal até ficar homogêneo. Acrescente o fermento químico em pó e misture delicadamente com uma colher. Em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo, espalhe metade da massa. Distribua o recheio de camarão por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos, até dourar e firmar. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.