Alimentação no Carnaval: 5 dicas práticas para manter a energia e a saúde na folia

Os dias de Carnaval movimentam multidões, exigem longas caminhadas e colocam o corpo à prova sob sol forte e poucas horas de descanso. Conforme o Ministério do Turismo, a expectativa é de 65 milhões de foliões nas ruas em 2026 — em meio a tanta intensidade, manter uma rotina alimentar adequada faz toda a diferença para sustentar o ritmo.

Patrícia Souza, professora de Nutrição da Universidade Veiga de Almeida (UVA), alerta que escolhas simples antes, durante e depois dos blocos ajudam a manter a energia, a evitar a desidratação e a reduzir os excessos típicos do período. “Pular Carnaval é quase como fazer uma atividade física prolongada. O corpo precisa de combustível de qualidade para responder bem ao esforço, ao calor e à falta de rotina”, explica.

A seguir, veja cinco orientações práticas para ajudar a manter a disposição e a enfrentar longas horas de festa com mais equilíbrio!

1. Não saia de casa em jejum

Antes de ir para o bloco, é importante fazer uma refeição leve, mas nutritiva. “O ideal é combinar carboidratos complexos como grãos integrais, proteínas e fibras, como frutas, pão integral, ovos ou iogurte. Isso ajuda a manter a energia por mais tempo e evita a hipoglicemia, ou seja, sintomas como fraqueza, tonturas e dor de cabeça”, orienta a professora Patrícia Souza.

A água de coco é uma boa opção para evitar a desidratação no Carnaval (Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock)

2. Hidrate-se constantemente

A água deve ser prioridade absoluta. “O consumo de bebidas alcoólicas aumenta a desidratação, por isso é fundamental intercalar álcool com água e, sempre que possível, incluir água de coco ou bebidas isotônicas”, destaca a nutricionista.

3. Prefira lanches leves e seguros

Durante os blocos, vale apostar em opções práticas e menos gordurosas. “Oleaginosas como nozes, castanha-do-Brasil, castanha-de-caju, pistache, macadâmia, amendoim, frutas secas ou frescas, como maçã, banana e ameixa, e sanduíches simples são boas alternativas. Também é importante ter cuidado com alimentos expostos ao calor para evitar doenças transmitidas por alimentos e água”, alerta Patrícia Souza.

4. Evite exageros no álcool

O consumo excessivo de álcool pode causar mal-estar, hipoglicemia e desidratação. “Beber com moderação e nunca de estômago vazio é uma forma de reduzir os impactos no organismo e aproveitar melhor a festa”, afirma.

5. Cuide da alimentação no pós-bloco

Após horas de folia, o corpo precisa se recuperar. “Uma refeição equilibrada, com boa oferta de líquidos, legumes, verduras e proteínas magras, ajuda na recuperação muscular e na reposição de nutrientes. Frutas frescas e suculentas como melancia, laranja, ameixa, pêssego, abacaxi e melão também ajudam”, explica.

Segundo Patrícia Souza, pequenos cuidados fazem grande diferença ao longo dos dias de Carnaval. “Com planejamento e atenção à alimentação, é possível curtir a folia com mais disposição, menos riscos à saúde e muito mais bem-estar”, conclui.

Por Larissa Rocha