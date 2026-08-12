Alho-poró: 3 receitas fáceis e saborosas para o jantar 

O alho-poró é um vegetal suave e levemente adocicado, conhecido pelo aroma marcante e pela textura macia quando cozido. Além de acrescentar sabor aos pratos, ele é uma opção versátil para incluir nas refeições e pode ser preparado de diferentes maneiras. Suas folhas e seu talo permitem criar receitas variadas, desde preparações mais leves até opções cremosas e reconfortantes.
Abaixo, confira receitas fáceis e saborosas com alho-poró.
1. Creme de alho-poró
Ingredientes
- 2 talos de alho-poró cortados em rodelas
- 2 batatas cortadas em cubos
- 1/2 cebola picada
- 1 colher de sopa de azeite
- 500 ml de caldo de legumes
- 100 ml de creme de leite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Rodelas de alho-poró e salsinha picada para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho-poró por cerca de 3 minutos. Acrescente as batatas e o caldo de legumes. Cozinhe por aproximadamente 20 minutos, ou até as batatas ficarem macias. Transfira a mistura para o liquidificador e bata até obter um creme liso e homogêneo. Volte o creme para a panela, acrescente o creme de leite, misture bem e aqueça em fogo baixo por alguns minutos, sem deixar ferver. Finalize com as rodelas de alho-poró e com a salsinha. Sirva em seguida.
2. Omelete com alho-poró
Ingredientes
- 3 ovos
- 1 talo de alho-poró cortado em rodelas finas
- 1/2 cebola picada
- 1 colher de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de leite
- 2 colheres de sopa de queijo muçarela ralado
- Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Rodelas de alho-poró para finalizar
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho-poró até ficarem macios. Em uma tigela, bata os ovos com o leite, o queijo, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje a mistura sobre o alho-poró e cozinhe em fogo baixo até as bordas começarem a firmar. Tampe a frigideira e cozinhe por mais alguns minutos, até o centro ficar cozido e ainda macio. Finalize com as rodelas de alho-poró. Sirva em seguida.
3. Frango cremoso com alho-poró
Ingredientes
- 500 g de peito de frango cortado em cubos
- 1 talo de alho-poró cortado em rodelas
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 170 g de iogurte natural
- 50 ml de leite
- 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- 1 colher de sopa de cebolinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente o frango e cozinhe até dourar e ficar completamente cozido. Junte o alho-poró e refogue por cerca de 3 minutos, até ficar macio. Adicione o leite e o queijo parmesão e misture. Cozinhe em fogo baixo até formar um molho levemente encorpado. Desligue o fogo, espere cerca de 1 minuto e acrescente o iogurte natural. Misture delicadamente até incorporar. Finalize com a cebolinha e sirva em seguida.