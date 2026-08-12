Variedades

Alho-poró: 3 receitas fáceis e saborosas para o jantar 

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 12/08/26 19h06
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Creme de alho-poró (Imagem: Julie208 | Shutterstock)

O alho-poró é um vegetal suave e levemente adocicado, conhecido pelo aroma marcante e pela textura macia quando cozido. Além de acrescentar sabor aos pratos, ele é uma opção versátil para incluir nas refeições e pode ser preparado de diferentes maneiras. Suas folhas e seu talo permitem criar receitas variadas, desde preparações mais leves até opções cremosas e reconfortantes. 

Abaixo, confira receitas fáceis e saborosas com alho-poró.

1. Creme de alho-poró

Ingredientes

  • 2 talos de alho-poró cortados em rodelas
  • 2 batatas cortadas em cubos
  • 1/2 cebola picada
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 500 ml de caldo de legumes
  • 100 ml de creme de leite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Rodelas de alho-poró e salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho-poró por cerca de 3 minutos. Acrescente as batatas e o caldo de legumes. Cozinhe por aproximadamente 20 minutos, ou até as batatas ficarem macias. Transfira a mistura para o liquidificador e bata até obter um creme liso e homogêneo. Volte o creme para a panela, acrescente o creme de leite, misture bem e aqueça em fogo baixo por alguns minutos, sem deixar ferver. Finalize com as rodelas de alho-poró e com a salsinha. Sirva em seguida.

Omelete de alho-poró servido em panela de ferro em cima de mesa de madeira
Omelete com alho-poró (Imagem: Julie208 | Shutterstock)

2. Omelete com alho-poró

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 1 talo de alho-poró cortado em rodelas finas
  • 1/2 cebola picada
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 2 colheres de sopa de leite
  • 2 colheres de sopa de queijo muçarela ralado
  • Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Rodelas de alho-poró para finalizar

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho-poró até ficarem macios. Em uma tigela, bata os ovos com o leite, o queijo, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje a mistura sobre o alho-poró e cozinhe em fogo baixo até as bordas começarem a firmar. Tampe a frigideira e cozinhe por mais alguns minutos, até o centro ficar cozido e ainda macio. Finalize com as rodelas de alho-poró. Sirva em seguida.

3. Frango cremoso com alho-poró

Ingredientes

  • 500 g de peito de frango cortado em cubos 
  • 1 talo de alho-poró cortado em rodelas
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 170 g de iogurte natural
  • 50 ml de leite
  • 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
  • 1 colher de sopa de cebolinha picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente o frango e cozinhe até dourar e ficar completamente cozido. Junte o alho-poró e refogue por cerca de 3 minutos, até ficar macio. Adicione o leite e o queijo parmesão e misture. Cozinhe em fogo baixo até formar um molho levemente encorpado. Desligue o fogo, espere cerca de 1 minuto e acrescente o iogurte natural. Misture delicadamente até incorporar. Finalize com a cebolinha e sirva em seguida.

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