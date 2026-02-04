Alface: 7 tipos, benefícios e como incluir na alimentação

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quando se trata de preparar refeições saudáveis e práticas, a alface é uma das escolhas mais versáteis e nutritivas. Com tantos tipos diferentes, é possível adaptar essa verdura a muitos pratos, enriquecendo a refeição com vitaminas, minerais e um toque especial de sabor. A seguir, Tamiris Pitana, nutricionista da Água Doce Sabores do Brasil, rede de restaurantes, esclarece os benefícios e os usos ideais. Confira!

Como escolher e armazenar a alface?

A vida pós-colheita da folhagem é muito curta. Com isso, deve-se verificar se as folhas estão frescas, sem partes amassadas, apresentando a aparência brilhante, firme e sem áreas escuras ou amareladas. O ideal é armazenar o ingrediente na geladeira, em um pote com tampa ou em um saco plástico perfurado, visando manter a qualidade do alimento por mais tempo.

Tipos de alface

Abaixo, confira os principais tipos de alface, os benefícios e como usá-lo cada um nas refeições!

1. Alface-americana

A mais comum nos supermercados e na alimentação dos brasileiros, a alface-americana é ideal para saladas e sanduíches. Possui um alto teor de água e proporciona um sabor mais suave comparado aos outros tipos, apresentando uma textura mais firme e crocante.

2. Alface-crespa

Ideal para saladas, a alface-crespa tem fósforo e cálcio na composição, além de ser rica em antioxidantes e fibras, auxiliando na saúde digestiva. Apresenta um sabor mais amargo e folhas crespas e crocantes.

3. Alface-romana

Muito utilizada no preparo da salada Caesar, a alface-romana possui folhas longas, resistentes e crocantes. Apresenta sabor levemente amargo, resistência ao calor e é fonte de vitamina A e C. Também conta com antioxidantes que auxiliam na prevenção de diabetes e doenças do coração.

4. Alface-roxa

Com a cor vibrante e muito utilizada para embelezar os pratos, a alface-roxa apresenta a presença de antocianinas, poderosos antioxidantes, além de ser composta de 96% de água, contribuindo com a hidratação. Tem sabor mais intenso que os outros tipos e cai bem em pratos que contam com um mix de folhas.

A alface-lisa, fonte de cálcio e potássio, é ideal para ser utilizada na montagem de hambúrguer ou outros lanches (Imagem: Di NK NK | Shutterstock)

5. Alface-lisa

Fonte de cálcio e potássio, a alface-lisa é conhecida por suas folhas longas e macias. Apresenta um sabor mais suave e refrescante que os outros tipos de alface e é ideal para ser utilizada na montagem de hambúrguer ou outros lanches por resistir a altas temperaturas.

6. Alface-frisada

Conhecida também como alface-frisée, a alface-frisada contém vitamina A e C, cálcio e fósforo. Com folhas finas e frisadas, tem textura crocante e sabor amargo. Muito utilizada em saladas que exigem melhor apresentação e proporcionam crocância ao prato.

7. Alface-mimosa

Com as folhas soltas e delicadas, podendo apresentar as pontas na cor roxa, a alface-mimosa proporciona um sabor levemente amargo, com uma textura leve e suave. É menos crocante que os outros tipos, sendo perfeita para a combinação com outros vegetais por conta do seu sabor acentuado.

