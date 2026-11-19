O smartwatch, também conhecido como relógio inteligente, tornou-se um grande aliado na rotina de muitas pessoas. Além de facilitar o acesso a mensagens e notificações, o dispositivo oferece recursos que ajudam a acompanhar a saúde, como o monitoramento da frequência cardíaca. No entanto, receber um alerta de ritmo cardíaco irregular durante as atividades do dia a dia, o sono ou a prática de exercícios físicos pode despertar preocupações e dúvidas sobre o coração.

“O relógio é uma ferramenta interessante porque amplia a possibilidade de identificar alterações do ritmo cardíaco fora do ambiente hospitalar”, afirma a Dra. Julianny Freitas, arritmologista da Casa de Saúde São José. “Enquanto alguns dispositivos detectam irregularidade do pulso por meio de sensores ópticos, outros também oferecem eletrocardiograma de uma derivação, o que pode ajudar na análise do ritmo durante o episódio”, explica.

Entretanto, o alerta deve ser interpretado como um sinal de atenção, não como um diagnóstico definitivo. Alguns aparelhos conseguem identificar padrões sugestivos de fibrilação atrial, mas não conseguem diagnosticar arritmias específicas como as taquicardias supraventriculares, arritmias ventriculares ou distúrbios de condução.

Além disso, em algumas situações, o relógio pode sinalizar uma alteração que não corresponde a uma arritmia, como pequenos desvios causados por movimentos ou batimentos extras e benignos. O smartwatch é um aliado importante, mas não substitui a avaliação médica.

O que fazer ao receber um alerta de arritmia?

De acordo com a Dra. Julianny Freitas, ao receber uma notificação de arritmia, o primeiro passo é manter a calma e entender o contexto daquele alerta a partir de algumas perguntas: aconteceu durante o repouso ou após a prática de exercício físico? Houve episódios semelhantes anteriormente? Você está apresentando outros sintomas?

“Se possível, salve o registro do relógio, observe a frequência cardíaca indicada e anote o horário e os sintomas associados. Mesmo que você esteja se sentindo bem, uma notificação sugestiva de fibrilação atrial merece avaliação médica, principalmente se for recorrente ou se nunca tiver sido investigada antes”, orienta a médica.

Nesse processo, o histórico familiar e os fatores de risco também fazem diferença. Pessoas com cardiopatia estrutural, hipertensão, diabetes, apneia do sono ou histórico familiar de morte súbita, especialmente em idade jovem, precisam de uma avaliação individualizada e mais urgente.

Para a cardiologista, uma notificação isolada, em uma pessoa assintomática, não significa necessariamente uma emergência. Por outro lado, a ausência de sintomas não exclui uma arritmia clinicamente relevante.

Dor no peito, falta de ar e desmaio são sinais de alerta que exigem atendimento médico imediato (Imagem: New África | Shutterstock)

Como identificar um sinal de urgência?

A busca por um pronto-socorro imediato deve acontecer caso o paciente apresente sintomas como:

Dor ou pressão no peito;

Falta de ar;

Desmaio ou sensação de desmaio iminente;

Confusão mental;

Palpitação;

Mal-estar intenso;

Frequência cardíaca muito elevada ou muito baixa acompanhada de sintomas — especialmente em pessoas com doença cardíaca conhecida.

Se os sintomas forem intensos ou persistentes, a Dra. Julianny Freitas também recomenda que o serviço de emergência seja acionado para evitar deslocamento até o hospital por conta própria. Por outro lado, caso seja apenas uma notificação isolada em uma pessoa que está bem e sem sintomas, é possível aguardar uma avaliação ambulatorial programada.

“Porém, não é algo que deva ser simplesmente ignorado. Se os alertas se repetirem, se houver registro de fibrilação atrial ou se a pessoa tiver fatores de risco relevantes, a investigação deve ser antecipada. A mensagem principal é: os sintomas e o contexto clínico determinam a urgência, e não apenas o número que aparece na tela do relógio”, afirma.

Arritmias inconstantes

Em muitos casos, a arritmia aparece e desaparece de forma espontânea. Nesse cenário, após passar por alguns episódios, o paciente chega ao consultório sem sintomas e com um eletrocardiograma normal, mesmo apresentando episódios importantes em casa. Segundo a arritmologista, a confirmação do diagnóstico depende de documentar o ritmo cardíaco e correlacionar o registro com os sintomas por meio de eletrocardiograma convencional, Holter de 24 horas e monitores de eventos por períodos mais prolongados.

Nesse contexto, o smartwatch pode contribuir bastante, especialmente quando disponibiliza um traçado eletrocardiográfico durante o episódio, mas o processo demanda outras ferramentas. “O diagnóstico correto não depende apenas de identificar que o ritmo está irregular, mas de entender qual arritmia está acontecendo, em quais circunstâncias e qual é o seu significado para aquele paciente. É isso que vai orientar a necessidade de tratamento e a prevenção de possíveis complicações”, afirma a médica.

Por Camila Parreira