Alerta astrológico: 5 dicas para extrair o melhor de junho

Junho chega trazendo movimento, trocas, dinamismo, muita força de expressão, aprendizados e uma aceleração mental típica da temporada geminiana. O começo do mês favorecerá novas ideias, conexões, estudos, conversas importantes e mudanças de perspectiva. Mas existe uma grande diferença entre viver a energia de Gêmeos na dispersão ou na consciência.
Na sua alta vibração, Gêmeos nos ensina sobre curiosidade saudável, flexibilidade, leveza, inteligência emocional e capacidade de enxergar a vida por meio de novos ângulos. O céu do mês de junho nos convidará justamente a isso: menos rigidez, mais presença. Menos excesso mental, mais consciência sobre aquilo que alimentamos dentro de nós.
E, conforme o avanço do mês, a energia também mudará. No dia 21, o Sol entrará em Câncer e inaugurará uma atmosfera mais emocional, afetiva e introspectiva. Se a primeira metade do mês fala sobre explorar o mundo externo, a segunda convidará ao acolhimento interno, à conexão emocional e ao fortalecimento dos vínculos verdadeiros.
Além disso, Mercúrio retrógrado em Câncer no fim do mês (29/06) tenderá a trazer revisões importantes ligadas a sentimentos, a forma como expressamos nossas emoções, nossas relações familiares, memórias e padrões emocionais.
Ou seja: junho será um mês de integração entre mente e coração. Entre a leveza geminiana e a profundidade canceriana. Entre aprender coisas novas e, também, sentir mais profundamente aquilo que realmente importa.
Abaixo, confira 5 dicas para extrair o melhor de junho, segundo a astrologia.
1. Aprenda algo novo e saia do piloto automático
A energia geminiana floresce quando existe movimento mental saudável. Junho favorecerá estudos, leituras, cursos, trocas intelectuais, criatividade e novas experiências.
A Lua Nova em Gêmeos do dia 14/06 abrirá um portal importante para renovar pensamentos, atualizar narrativas internas e experimentar novos caminhos. Muitas vezes, o que aprisiona uma pessoa não é a realidade em si, mas a repetição automática dos mesmos pensamentos e comportamentos.
Esse é um excelente momento para:
- Começar algo novo;
- Desenvolver habilidades;
- Conhecer pessoas diferentes;
- Viajar;
- Mudar pequenos hábitos;
- Estimular a criatividade.
Gêmeos nos lembra que a evolução também acontece por meio da curiosidade.
2. Observe a qualidade dos seus pensamentos
Junho também trará aspectos desafiadores envolvendo Mercúrio, Netuno e Saturno, o que poderá gerar ansiedade, excesso de estímulo mental, confusão emocional, preocupação excessiva e dificuldade para enxergar situações com clareza.
Mercúrio entra em Câncer logo no início do mês (01/06), intensificando pensamentos emocionais mais intensos e conexão com memórias do passado. Por outro lado, as quadraturas com Netuno e Saturno poderão alternar entre fantasia, insegurança e autocobrança.
Por isso, uma das práticas mais importantes de junho será desenvolver discernimento. Nem tudo o que você pensa é verdade. Nem toda preocupação merece virar realidade. Pergunte-se: “Esse pensamento está me fortalecendo ou me enfraquecendo?”.
Práticas como meditação, escrita terapêutica, pausas conscientes e redução do excesso de informações podem ajudar muito nesse período. Busque aquilo que te nutre ou te abastece genuinamente.
3. Fortaleça relações que nutrem sua essência
Junho favorecerá encontros importantes, conversas profundas e reconexões emocionais. A conjunção entre Vênus e Júpiter no dia 9 ampliará afetos, acolhimento e generosidade emocional. Por outro lado, a entrada de Vênus em Leão no dia 13 trará mais intensidade, magnetismo e desejo de viver relações mais autênticas e verdadeiras.
Na alta vibração, Vênus em Leão fala sobre autoestima, romantismo, criatividade no amor e coragem de demonstrar sentimentos. Mas na baixa vibração, pode despertar carência de validação, orgulho excessivo e necessidade constante de reconhecimento.
E isso ficará ainda mais evidente com a oposição entre Vênus e Plutão no dia 17, aspecto que poderá trazer jogos de poder, ciúmes ou relações emocionalmente desgastantes à tona.
O aprendizado do mês será perceber quais relações expandem sua luz e quais drenam sua energia. Relacionamentos saudáveis não apagam identidades. Eles potencializam quem somos.
4. Use sua voz com mais consciência
Junho reforçará o poder da comunicação. Gêmeos rege a fala, as ideias e a forma como nos conectamos com o mundo. E, no fim do mês, Marte entrando em Gêmeos amplificará ainda mais a força das palavras. Com Mercúrio retrógrado em Câncer no final do mês, o convite será o de revisar a forma como comunicamos as nossas emoções.
Será importante evitar:
- Impulsividade;
- Excesso de opiniões;
- Necessidade de provar razão o tempo todo;
- Discussões desgastantes.
Por outro lado, o período favorecerá:
- Escrita;
- Produção de conteúdo;
- Ensino;
- Networking;
- Divulgação de projetos;
- Expressão criativa;
- Trocas inteligentes.
A pergunta-chave será: “O que minha comunicação está construindo?”.
Palavras podem abrir caminhos. Palavras também podem criar ruídos desnecessários. Esteja presente e use o seu discernimento a seu favor.
5. Permita-se viver com mais leveza e flexibilidade
Existe uma inteligência espiritual na leveza… e Gêmeos sabe disso. Muitas pessoas associam profundidade ao peso, mas junho mostrará que é possível amadurecer sem endurecer. O céu do mês pedirá mais flexibilidade, diversidade, jogo de cintura, humor, presença e capacidade de adaptação.
Com a entrada do Sol em Câncer e Mercúrio retrógrado no fim do mês, emoções profundas poderão emergir. Justamente por isso, será essencial criar espaços de acolhimento, descanso e reconexão consigo.
Leveza pode ser:
- Desacelerar pensamentos;
- Rir mais;
- Contemplar a vida;
- Mudar a rota sem culpa;
- Estar perto de pessoas que fazem bem;
- Permitir-se recomeçar.
Junho nos lembrará que a evolução não acontece apenas por meio de grandes rupturas, mas também por meio de novas perspectivas, novas conversas e novas formas de enxergar a própria vida.
Por Fernanda Marto de Miranda
Astrologia terapêutica & terapias integrativas