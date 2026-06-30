Além do quentão: 4 benefícios do gengibre para a saúde durante o inverno

Com a chegada do inverno e das tradicionais festas juninas, o gengibre ganha destaque em bebidas como quentão e chás aromáticos. Mais do que um ingrediente típico da temporada, a raiz possui propriedades que podem trazer benefícios importantes para a saúde, especialmente nos dias mais frios.

Segundo Tatiana Cristina Teixeira Eto, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, o gengibre contém compostos bioativos com ação anti-inflamatória e antioxidante, além de contribuir para a digestão e para a sensação de aquecimento do corpo.

Além de dar um toque especial a bebidas e receitas típicas da estação, o gengibre reúne propriedades que podem contribuir para diferentes aspectos da saúde. Confira!

1. Ajuda na digestão

O gengibre pode auxiliar no alívio de desconfortos digestivos, como náuseas, má digestão e sensação de estômago pesado, sendo um aliado após refeições mais elaboradas típicas das festas juninas.

2. Tem ação anti-inflamatória e antioxidante

A raiz é rica em compostos como gingerol e shogaol, que ajudam a combater os radicais livres e podem contribuir para a redução de processos inflamatórios no organismo.

3. Contribui para a sensação de aquecimento

Durante o inverno, bebidas quentes com gengibre podem proporcionar sensação de conforto térmico e bem-estar, tornando o consumo mais agradável nos dias frios.

Incluir gengibre na alimentação é uma das formas de complementar hábitos que favorecem a imunidade (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

4. Pode apoiar a imunidade

Embora não substitua uma alimentação equilibrada, o gengibre pode ser um complemento interessante na rotina alimentar por conter compostos bioativos que contribuem para o bom funcionamento do organismo.

Cuidados com o consumo do gengibre

Apesar dos benefícios, o consumo do gengibre deve ser moderado, especialmente em preparações muito açucaradas ou alcoólicas, como o quentão tradicional. “Os benefícios do gengibre podem ser aproveitados de forma mais equilibrada quando ele é utilizado em chás, infusões ou receitas com menor quantidade de açúcar e álcool”, explica a nutricionista.

Além disso, algumas pessoas precisam consumir a raiz com cautela, tais como:

Gestantes;

Pessoas com gastrite ou refluxo;

Quem faz uso de medicamentos anticoagulantes.

Festa junina também pode ter escolhas equilibradas

É possível aproveitar as tradições juninas sem exageros. Além do gengibre, outros ingredientes típicos da época, como pinhão, amendoim e mandioca, podem fazer parte de uma alimentação equilibrada quando consumidos com moderação. “Não é preciso excluir os alimentos tradicionais das festas. O importante é equilibrar as porções e fazer escolhas conscientes ao longo do dia”, conclui Tatiana Cristina Teixeira Eto.

Por Priscila Dezidério