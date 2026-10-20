Além da utopia e do apocalipse: especialista defende o senso crítico diante da inteligência artificial

Em um momento em que a inteligência artificial ocupa o centro das atenções mundiais e transforma o modo como a sociedade decide, produz, aprende e se relaciona, o debate público costuma se dividir em dois extremos. De um lado, surgem discursos utópicos que prometem a solução para todos os problemas. De outro, multiplicam-se visões apocalípticas que preveem o desemprego em massa e a extinção humana.

Para o estrategista em Inovação e IA, André Magno, autor do livro “O Novo Nós: A coevolução entre humanos e agentes artificiais”, nenhuma dessas narrativas radicais oferece uma explicação confiável para a inovação. Com mais de 30 anos no setor de tecnologia, ele defende que a sociedade precisa cultivar o senso crítico para não cair nas armadilhas do medo paralisante nem do otimismo ingênuo.

Segundo o especialista, o pavor do futuro e o fatalismo provocados por discursos alarmistas impedem escolhas conscientes sobre a inovação. O ponto central da discussão não está em prever um destino inevitável para os algoritmos, mas em compreender como a convivência com agentes autônomos transforma o comportamento humano.

Superando mitos e compreendendo a parceria evolutiva com a técnica

Ao analisar o avanço dos sistemas inteligentes, André Magno recusa a ideia de que a inteligência artificial represente uma ruptura trágica na história. A obra demonstra que o uso de ferramentas sempre fez parte da constituição da espécie, estabelecendo uma relação de coevolução entre a humanidade e a técnica, desde a fogueira até os centros de dados modernos. A tecnologia atua como uma força histórica que molda a mente e amplia a cooperação, sem jamais substituir a cultura compartilhada.

O estrategista em IA destaca que existe uma diferença fundamental entre ter cautela responsável e nutrir um fatalismo que anula a capacidade de ação. Enquanto o medo cultua a paralisia, a responsabilidade exige um posicionamento ativo perante a tecnologia. Para ele, embora os debates sobre automação sejam legítimos, as respostas continuarão dependendo das decisões humanas.

O futuro da colaboração entre homens e máquinas será determinado pelo discernimento e pela liderança ética humana (Imagem: DC Studio | Shutterstock)

A centralidade da agência moral e a responsabilidade ética humana

Outro ponto destacado pelo especialista é a distinção entre autonomia operacional e agência moral. Embora os agentes executem tarefas de forma autônoma, eles não possuem consciência, intencionalidade ou julgamento ético. As máquinas processam volumes de dados, contudo cabe aos seres humanos definir critérios, assumir consequências e conferir sentido às ações.

André Magno enfatiza que a responsabilidade pelo uso da tecnologia jamais deve ser transferida para os sistemas automatizados. Em vez de enxergar a inteligência artificial como uma força incontrolável à qual restaria apenas assistir, a sociedade deve reassumir o protagonismo. Ao promover uma reflexão equilibrada, o especialista reforça que o futuro da colaboração entre homens e máquinas será determinado pelo discernimento e pela liderança ética humana.

Por Patrícia Jimenes