A quinoa é um alimento nutritivo, rico em proteínas vegetais, fibras, vitaminas e minerais importantes para o bom funcionamento do organismo. Embora seja bastante utilizada no preparo de saladas, ela é um ingrediente versátil que pode fazer parte de diversas receitas. Além disso, seu sabor suave permite combiná-la com legumes, vegetais, temperos e outras fontes de proteína, criando refeições equilibradas e saborosas.
A seguir, confira receitas com quinoa para preparar um jantar leve, nutritivo e cheio de sabor!
1. Refogado de lentilha com quinoa
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha
- 1 xícara de chá de quinoa
- 2 xícaras de chá de água para cozinhar a quinoa
- Água para cozinhar a lentilha
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1/2 xícara de chá de salsinha picada
- Suco de 1/2 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1/2 colher de chá de cominho em pó
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a lentilha, cubra com água e leve ao fogo médio. Cozinhe por aproximadamente 20 minutos, ou até ficar macia, mas ainda firme. Escorra a água e reserve. Lave a quinoa em água corrente, utilizando uma peneira fina. Em outra panela, coloque a quinoa e as duas xícaras de chá de água. Leve ao fogo médio e cozinhe por aproximadamente 15 minutos, ou até a água secar e os grãos ficarem macios. Reserve.
Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e mexa até dourar levemente. Acrescente a lentilha cozida, tempere com sal, pimenta-do-reino e cominho e misture delicadamente. Junte a quinoa cozida e refogue por mais 3 minutos, mexendo para incorporar os sabores. Desligue o fogo, acrescente o suco de limão e a salsinha e misture novamente. Sirva em seguida.
2. Atum com crosta de quinoa
Ingredientes
- 2 filés de atum fresco
- 1/2 xícara de chá de quinoa preta
- 1 1/2 xícara de chá de água quente
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de sopa de gergelim
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, cubra a quinoa com a água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Aguarde esfriar e espalhe os grãos em uma frigideira antiaderente e doure, em fogo médio, por alguns minutos, mexendo delicadamente. Em um recipiente, tempere os filés de atum com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Deixe descansar por 5 minutos. Após, misture a quinoa com o gergelim e pressione a mistura nas laterais dos filés, formando uma camada uniforme.
Em uma frigideira antiaderente, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e coloque os filés com o lado da crosta para baixo. Doure 3 minutos, vire cuidadosamente e cozinhe por mais 2 minutos. Retire da frigideira e regue com um pouco de limão. Sirva em seguida.
3. Hambúrguer de quinoa
Ingredientes
- 1 xícara de chá de quinoa cozida
- 1/2 abobrinha
- 1 tomate
- 1 ovo
- 3 colheres de sopa de farinha de aveia
- 2 colheres de sopa de cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e picado
- Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Rale a abobrinha e esprema bem com um pano limpo para retirar o excesso de água. Retire as sementes do tomate, corte em cubos pequenos e, se necessário, seque levemente com papel-toalha. Em um recipiente, misture a quinoa, a abobrinha, o tomate, o ovo, a farinha de aveia, a cebola e o alho. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Mexa até obter uma massa consistente. Se necessário, adicione mais farinha de aveia para dar liga.
Divida a massa em quatro porções e molde os hambúrgueres em formato de discos, pressionando delicadamente para ficarem firmes. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva e pincele com um pouco do óleo vegetal. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos, virando na metade do tempo, até ficarem dourados e firmes. Sirva em seguida.