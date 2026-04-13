Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias

O alecrim é daquelas plantas que merecem ter um lugar garantido em qualquer lar. Conhecido cientificamente como Rosmarinus officinalis L., o arbusto aromático também atende por outros nomes populares, como alecrim-de-cheiro, erva-da-alegria e rosmaninho. Além do perfume inconfundível e do uso culinário já consagrado, ele esconde uma série de propriedades que vão muito além do tempero.

Abaixo, confira alguns motivos para cultivar o alecrim em casa!

1. Limpeza e renovação das energias

O alecrim é uma planta tradicionalmente associada à limpeza e renovação das energias do ambiente. Muito utilizado em práticas de bem-estar, ele é conhecido por ajudar a afastar vibrações negativas e promover uma sensação de leveza e equilíbrio nos espaços. Seu aroma marcante atua como um estímulo natural para o ânimo e a clareza mental, tornando o ambiente mais agradável e acolhedor.

2. Anti-inflamatório natural

O alecrim tem demonstrado capacidade de ajudar a reduzir processos inflamatórios no corpo. Para usufruir desses benefícios, ele pode ser incorporado à dieta de diversas maneiras. Adicionar esta erva a pratos cozidos, saladas ou infusões pode ajudar a modular respostas inflamatórias.

Além disso, o óleo essencial de alecrim, quando aplicado topicamente por meio de massagens ou diluído em óleo transportador, proporciona alívio para inflamações localizadas, como em casos de dores musculares ou articulares.

O alecrim tem propriedades que ajudam a melhorar o foco, a memória e a circulação (Imagem: Guiderom | Shutterstock)

3. Ajuda a melhorar o foco, a memória e a circulação

Uma das propriedades mais interessantes do alecrim é sua atuação no sistema nervoso e circulatório. A planta é indicada para fadiga, dores de cabeça, enxaquecas, má circulação e problemas de concentração e memória, além de poder auxiliar em casos de tensão pré-menstrual, cólica menstrual e menstruação irregular.

4. É fácil de cultivar em casa

O alecrim é um arbusto aromático e perene que se adapta bem ao cultivo doméstico. Prefere pleno sol e regas moderadas, podendo ser cultivado tanto em canteiros quanto em vasos. A propagação costuma ser feita por sementes ou por estacas apicais de 10 a 15 cm, e o transplante é indicado quando a muda atingir entre 20 e 25 cm de altura. A primeira colheita de folhas, por sua vez, deve ser feita entre 1 e 2 anos após o plantio.

5. Banhos energéticos

Utilizados para renovar as energias e abrir caminhos, os banhos energéticos com alecrim trabalham o corpo astral. Quando as coisas não estão indo muito bem, eles são uma alternativa para limpar a negatividade e atrair vibrações positivas, proporcionando uma experiência revigorante tanto para o corpo quanto para a mente.