Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias

O alecrim é daquelas plantas que merecem ter um lugar garantido em qualquer lar. Conhecido cientificamente como Rosmarinus officinalis L., o arbusto aromático também atende por outros nomes populares, como alecrim-de-cheiro, erva-da-alegria e rosmaninho. Além do perfume inconfundível e do uso culinário já consagrado, ele esconde uma série de propriedades que vão muito além do tempero.
Abaixo, confira alguns motivos para cultivar o alecrim em casa!
1. Limpeza e renovação das energias
O alecrim é uma planta tradicionalmente associada à limpeza e renovação das energias do ambiente. Muito utilizado em práticas de bem-estar, ele é conhecido por ajudar a afastar vibrações negativas e promover uma sensação de leveza e equilíbrio nos espaços. Seu aroma marcante atua como um estímulo natural para o ânimo e a clareza mental, tornando o ambiente mais agradável e acolhedor.
2. Anti-inflamatório natural
O alecrim tem demonstrado capacidade de ajudar a reduzir processos inflamatórios no corpo. Para usufruir desses benefícios, ele pode ser incorporado à dieta de diversas maneiras. Adicionar esta erva a pratos cozidos, saladas ou infusões pode ajudar a modular respostas inflamatórias.
Além disso, o óleo essencial de alecrim, quando aplicado topicamente por meio de massagens ou diluído em óleo transportador, proporciona alívio para inflamações localizadas, como em casos de dores musculares ou articulares.
3. Ajuda a melhorar o foco, a memória e a circulação
Uma das propriedades mais interessantes do alecrim é sua atuação no sistema nervoso e circulatório. A planta é indicada para fadiga, dores de cabeça, enxaquecas, má circulação e problemas de concentração e memória, além de poder auxiliar em casos de tensão pré-menstrual, cólica menstrual e menstruação irregular.
4. É fácil de cultivar em casa
O alecrim é um arbusto aromático e perene que se adapta bem ao cultivo doméstico. Prefere pleno sol e regas moderadas, podendo ser cultivado tanto em canteiros quanto em vasos. A propagação costuma ser feita por sementes ou por estacas apicais de 10 a 15 cm, e o transplante é indicado quando a muda atingir entre 20 e 25 cm de altura. A primeira colheita de folhas, por sua vez, deve ser feita entre 1 e 2 anos após o plantio.
5. Banhos energéticos
Utilizados para renovar as energias e abrir caminhos, os banhos energéticos com alecrim trabalham o corpo astral. Quando as coisas não estão indo muito bem, eles são uma alternativa para limpar a negatividade e atrair vibrações positivas, proporcionando uma experiência revigorante tanto para o corpo quanto para a mente.