Álbum da Copa: 6 lições que as crianças aprendem muito além do futebol

A cada edição da Copa do Mundo, uma tradição volta a mobilizar crianças e adultos: o álbum de figurinhas. Mais do que uma brincadeira ligada ao futebol, a atividade pode trazer benefícios importantes para o desenvolvimento infantil e ainda funcionar como um contraponto ao excesso de telas.

Segundo a pediatra Anna Dominguez Bohn, completar um álbum envolve habilidades cognitivas, emocionais e sociais que ajudam no aprendizado e na convivência. No entanto, a especialista alerta que os pais também precisam ficar atentos para que a experiência não se transforme em consumismo ou competição excessiva.

A seguir, confira 6 aprendizados que o álbum da Copa pode proporcionar às crianças!

1. Ajuda a reduzir o tempo de telas

Em um cenário em que celulares, tablets e videogames ocupam cada vez mais espaço na rotina infantil, o álbum de figurinhas oferece uma atividade offline que incentiva a interação presencial.

“O álbum funciona como um contraponto importante ao excesso de telas. Ele convida a criança a conversar, negociar, encontrar amigos para trocar figurinhas e compartilhar um objetivo em comum”, explica Anna Dominguez Bohn.

2. Desenvolve coordenação motora e raciocínio lógico

Destacar as figurinhas, organizá-las e colá-las no lugar correto exige coordenação motora fina, especialmente nas crianças menores. Além disso, a atividade estimula conceitos matemáticos e de organização, já que a criança precisa identificar números, sequências, categorias e padrões para completar a coleção.

3. Ensina a lidar com a frustração

Nem sempre a figurinha desejada aparece no pacote. E justamente aí está um dos maiores aprendizados emocionais. “Muitas vezes a criança quer uma figurinha específica e ela não vem. Esse processo ajuda a desenvolver tolerância à frustração e a compreender que nem tudo acontece na hora que desejamos”, afirma a pediatra.

4. Estimula socialização e negociação

As tradicionais trocas de figurinhas exigem diálogo, negociação e respeito às regras. Ao interagir com outras crianças, os pequenos exercitam habilidades importantes de comunicação, aprendem a defender seus interesses e desenvolvem competências sociais que serão úteis ao longo da vida.

A experiência de completar um álbum ajuda a entender que grandes objetivos dependem de paciência, dedicação e continuidade (Imagem: JFontan | Shutterstock)

5. Mostra que grandes conquistas exigem tempo

Completar um álbum é um processo que demanda paciência, persistência e dedicação. Segundo a especialista, essa experiência ajuda a combater a lógica da gratificação instantânea, tão presente no ambiente digital. A criança aprende que objetivos maiores costumam exigir constância e esforço.

6. Fortalece os vínculos familiares

Abrir pacotinhos, organizar figurinhas, procurar repetidas e comemorar uma figurinha rara podem parecer momentos simples, mas ajudam a criar memórias afetivas importantes. “Ter projetos em comum fortalece o vínculo familiar. Isso é especialmente relevante na adolescência, quando compartilhar interesses pode funcionar como fator de proteção para a saúde mental”, destaca Anna Dominguez Bohn.

Atenção para os excessos

Apesar dos benefícios, a pediatra alerta que os pais devem evitar que o álbum se transforme em uma corrida pelo consumo. A recomendação é estabelecer limites para a compra de pacotes, valorizar as trocas entre as crianças e aproveitar a atividade para ensinar noções de educação financeira. “O foco não deve estar apenas em comprar mais figurinhas. A troca faz parte do aprendizado porque ensina negociação, convivência e colaboração”, orienta.

Também é importante que pais e educadores acompanhem as interações entre as crianças para evitar comparações, competição exagerada e situações que possam gerar sentimentos de exclusão ou inferioridade.

Quando vivenciado com equilíbrio, o álbum da Copa pode se tornar muito mais do que uma coleção de figurinhas. Pode ser uma oportunidade de aprendizado, convivência e desenvolvimento que vai muito além do futebol.

Por Renata Sbrissa