Variedades

Albert Einstein: frases que podem transformar a sua forma de enxergar a vida 

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 08/06/26 18h21
Albert Einstein também deixou ensinamentos sobre valores e comportamento humano (Imagem: Teslusion Studio | Shutterstock)

Albert Einstein é lembrado mundialmente por suas contribuições revolucionárias à ciência, especialmente por desenvolver a Teoria da Relatividade e transformar a forma como entendemos o universo. No entanto, seu legado vai muito além da física. Ao longo da vida, ele compartilhou reflexões sobre a condição humana, a busca pelo conhecimento, a curiosidade, a ética e os desafios da existência. Muitas dessas ideias continuam atuais e ajudam a enxergar a vida sob novas perspectivas. 

A seguir, reunimos algumas de suas frases mais marcantes, que podem transformar a sua forma de enxergar a vida. Confira!

1. A felicidade nasce da gentileza e da paz interior 

Feliz quem atravessa a vida prestativo, sem medo, estranho à agressividade e ao ressentimento!

Frase retirada do livro “Como Vejo O Mundo”, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981. 

2. A curiosidade é o motor do conhecimento 

O importante é não parar de questionar. A curiosidade tem sua própria razão de existir”.

Frase retirada e adaptada do artigo “Old Man’s Advice to Youth: Never Lose a Holy Curiosity”, publicado na revista LIFE em 1955.

Ilustração de Albert Einstein em fundo escuro com ele com as mãos cruzadas e usando blusa da manga longa roxa
Para o cientista, o encantamento diante do desconhecido era uma das maiores fontes de inspiração humana (Imagem: ahmed-haddad | Shutterstock)

3. O encanto diante do desconhecido 

O mistério da vida me causa a mais forte emoção. E o sentimento que suscita a beleza e a verdade, cria a arte e a ciência. Se alguém não conhece esta sensação ou não pode mais experimentar espanto ou surpresa, já é um morto-vivo e seus olhos se cegaram”. 

Frase retirada do livro “Como Vejo O Mundo”, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981.

4. O valor pessoal importa mais do que o sucesso 

“Não tente se tornar um homem de sucesso, mas sim um homem de valor”.

Frase retirada e adaptada do artigo “Old Man’s Advice to Youth: Never Lose a Holy Curiosity”, publicado na revista LIFE em 1955.

5. O bem coletivo deve orientar nossas ações

“Sou realmente um homem quando meus sentimentos, pensamentos e atos têm uma única  finalidade: a comunidade e seu progresso”.

Frase retirada do livro “Como Vejo O Mundo”, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google