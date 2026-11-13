Airedale terrier: entenda por que a raça é chamada de “Rei dos Terriers”

O airedale terrier é uma raça de cachorro originária da Grã-Bretanha, mais especificamente do condado de Yorkshire, na Inglaterra. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), seu nome está associado à região do rio Aire, onde cães conhecidos como “terriers ribeirinhos” participavam de exposições. Considerado o maior representante do grupo, ele ganhou o apelido de “Rei dos Terriers” e se destacou historicamente por sua versatilidade, resistência física e excelente capacidade de farejar.

Ao longo dos anos, o airedale terrier desempenhou diferentes funções, desde atividades de caça e rastreamento até trabalhos com forças policiais e militares. Conforme a CBKC, a raça foi utilizada em países como África do Sul, Índia e Canadá para rastreamento, além de ter auxiliado a Cruz Vermelha durante períodos de guerra. Atualmente, também é tido como cão de companhia, especialmente por tutores que gostam de animais ativos, inteligentes e participativos.

A seguir, conheça algumas características dessa raça!

É a maior de todas as raças de terrier

O airedale terrier é um cachorro de porte médio a grande, com corpo musculoso, forte e relativamente compacto. De acordo com o padrão oficial da CBKC, os machos apresentam aproximadamente 58 a 61 cm de altura na cernelha, enquanto as fêmeas medem entre 56 e 59 cm. A cabeça é longa e equilibrada, com crânio plano, focinho robusto e trufa preta. Os olhos são pequenos, escuros e expressivos. As orelhas são pequenas, têm formato de “V” e ficam dobradas lateralmente.

Outra particularidade do airedale terrier é sua pelagem densa, dura e com textura semelhante à de arame. Segundo a CBKC, o pelo apresenta duas camadas: uma externa rígida e resistente e outra interna mais curta e macia. A coloração também é bastante característica, com a região superior do tronco preta ou grisalha, enquanto as demais partes do corpo apresentam tons castanhos. Essa combinação de cores, junto à barba e aos pelos mais longos do focinho, confere ao animal uma aparência marcante.

Um cachorro amigável e corajoso

O airedale terrier é conhecido por sua personalidade confiante, corajosa e inteligente. Conforme a CBKC, trata-se de um cachorro sociável, amigável e sempre alerta, que demonstra interesse pelos movimentos e acontecimentos ao seu redor. Seu passado como cão de caça ajuda a explicar a disposição para explorar ambientes, investigar cheiros e participar de atividades que estimulem seus instintos.

Além disso, costuma apresentar bastante energia e curiosidade, características que exigem uma rotina dinâmica. Por ser um cão independente e determinado, pode demonstrar certa teimosia durante o aprendizado, principalmente quando as atividades são repetitivas ou pouco interessantes. Por isso, brincadeiras interativas, passeios e desafios que estimulem o raciocínio ajudam a manter seu equilíbrio físico e mental.

O airedale terrier precisa de alimentação balanceada, controle de peso e acompanhamento veterinário para prevenir possíveis problemas de saúde (Imagem: Sue Thatcher | Shutterstock)

Cuidados com a alimentação e a saúde

Por ser um cachorro ativo e musculoso, o airedale terrier precisa de uma alimentação equilibrada, capaz de fornecer os nutrientes necessários para manter sua disposição e saúde. A quantidade de alimento deve considerar fatores como idade, peso, nível de atividade física e condições individuais do animal. É importante que a dieta seja orientada por um veterinário, evitando excessos que possam favorecer o ganho de peso.

Os cuidados com a saúde também merecem atenção. Segundo o American Kennel Club (AKC), uma das condições que merecem acompanhamento no airedale terrier é a displasia coxofemoral, que afeta a articulação do quadril. Avaliações cardíacas, oftalmológicas e renais também são recomendadas. Além disso, é fundamental manter a vacinação e a prevenção de parasitas em dia, cuidar da higiene dos dentes e das orelhas e realizar consultas veterinárias periódicas.

Educação e socialização

A educação do airedale terrier deve começar ainda na fase de filhote, aproveitando sua inteligência e facilidade para aprender novos comandos. Conforme a CBKC, a raça apresenta comportamento confiante, sociável e atento, características que podem favorecer o treinamento quando bem direcionadas. Entretanto, sua independência exige paciência e consistência. O ideal é utilizar métodos de reforço positivo, oferecendo recompensas, elogios e brincadeiras sempre que o cachorro apresentar o comportamento desejado.

A socialização também é importante para que o airedale terrier desenvolva uma convivência equilibrada com pessoas, outros animais e diferentes ambientes. Desde cedo, o filhote deve ser apresentado gradualmente a sons, cheiros, situações e experiências positivas, sempre respeitando seus limites e o calendário de vacinação. Por fim, passeios, brincadeiras educativas e atividades que estimulem o olfato são boas alternativas para direcionar sua energia.