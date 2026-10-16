Águia-real: ave de rapina é considerada um dos animais mais rápidos do mundo

A águia-real (Aquila chrysaetos) é uma das aves de rapina mais impressionantes do mundo e se destaca especialmente pela velocidade. Além disso, possui asas largas, garras fortes, bico curvado e uma visão bastante apurada, conjunto de habilidades que contribui para seu excelente desempenho durante a caça.

Encontrada em diferentes regiões do Hemisfério Norte, a águia-real também chama a atenção pelo grande porte e pela capacidade de viver em ambientes variados. A seguir, conheça algumas curiosidades sobre esse impressionante animal!

1. Sua envergadura pode ultrapassar 2 metros

Uma das características mais impressionantes da águia-real é o tamanho. Sua envergadura pode variar aproximadamente de 1,85 a 2,20 metros, enquanto o peso pode superar 6 kg nos maiores indivíduos. As asas longas e largas permitem que a ave plane por grandes áreas enquanto procura alimento, aproveitando as correntes de ar para permanecer no céu. Durante o voo, é comum observar as pontas das penas das asas separadas, semelhantes a dedos, e as asas ligeiramente levantadas em formato de “V”.

2. Ela consegue atingir velocidades impressionantes

Apesar do grande porte, a águia-real é extremamente ágil durante o voo. Em mergulhos realizados a partir de grandes alturas, indivíduos da espécie já foram registrados em velocidades próximas de 320 km/h. Essa habilidade é especialmente útil durante a perseguição de presas, pois permite reduzir rapidamente a distância até o animal. Ao mesmo tempo, suas asas e a cauda ajudam a controlar a direção e a desaceleração.

3. Plumagem difere entre aves jovens e adultas

A plumagem dos indivíduos adultos é principalmente marrom-escura, enquanto a parte posterior da cabeça e do pescoço possui penas de coloração castanho-dourada, que podem ganhar bastante destaque quando iluminadas pelo sol. Os indivíduos jovens, por outro lado, apresentam características diferentes, como áreas brancas nas asas e na base da cauda.

Lebres, coelhos e marmotas estão entre as presas da águia-real, que adapta sua alimentação à disponibilidade de animais em cada região (Imagem: alberto clemares exposito | Shutterstock)

4. Pequenos e médios mamíferos são suas principais presas

A alimentação da águia-real é composta principalmente por pequenos e médios mamíferos. Lebres, coelhos, esquilos-terrestres, cães-da-pradaria e marmotas estão entre as presas registradas na dieta da espécie. Entretanto, essas aves são oportunistas e podem consumir pássaros, répteis, peixes e animais encontrados mortos. Dependendo da região e da disponibilidade de alimento, conseguem ainda atacar bichos maiores.

5. Algumas águias-reais caçam em dupla

Embora frequentemente sejam observadas sozinhas ou aos pares, as águias-reais podem demonstrar cooperação durante a caça. Há registros de casais perseguindo lebres em conjunto durante o período reprodutivo. Enquanto uma ave chama a atenção da presa, a outra aproveita a distração para realizar o ataque. A espécie também utiliza diferentes estratégias individuais, como observar o terreno enquanto plana, voar baixo sobre áreas abertas ou aguardar em um ponto elevado antes de avançar.

6. Seus ninhos podem alcançar dimensões enormes

A águia-real constrói ninhos de grandes dimensões, utilizando principalmente galhos e materiais vegetais. Muitos são instalados em paredões rochosos, embora árvores, estruturas de transmissão de energia e outras construções também possam ser utilizadas. Como um mesmo ninho pode ser reaproveitado e receber novos materiais ao longo dos anos, seu tamanho aumenta progressivamente. Um dos maiores conhecidos da espécie chegou a aproximadamente 6 metros de altura e 2,6 metros de largura.