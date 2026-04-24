Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança

Presente em praticamente todo armário de produtos de limpeza, a água sanitária é um item bastante eficaz na higienização de ambientes, superfícies, objetos do dia a dia e até alimentos — e, justamente por isso, requer cuidado redobrado durante o uso.

Quando utilizada da forma correta, seguindo as orientações do fabricante, ela atua como uma grande aliada no combate a germes, bactérias e vírus. No entanto, o uso inadequado, como misturas perigosas, pode trazer riscos à saúde.

“A água sanitária pode se tornar extremamente perigosa quando combinada com outras substâncias, como desinfetantes, amônia ou ácidos. Essas misturas podem liberar gases tóxicos que afetam diretamente o sistema respiratório”, alerta Marcos Soares, engenheiro químico e especialista em produtos para higienização de ambientes da Klivex.

O uso incorreto da água sanitária pode causar irritações na pele, problemas respiratórios e até intoxicações. “Existe uma percepção equivocada de que misturar produtos aumenta a eficácia da limpeza, mas isso não é verdade. O mais seguro é utilizar cada produto de forma isolada, respeitando as orientações do fabricante e garantindo a ventilação adequada do ambiente”, acrescenta o profissional.

Abaixo, Marcos Soares esclarece alguns mitos e verdades sobre a água sanitária e como utilizá-la corretamente. Veja!

1. Misturar água sanitária com outros produtos melhora a limpeza

Mito. Combinar água sanitária com desinfetantes, vinagre, amônia ou outros produtos pode gerar gases tóxicos, causando irritação nos olhos, na pele e nas vias respiratórias.

2. Água sanitária desinfeta superfícies

Verdade. Quando utilizada corretamente e na diluição indicada, é eficiente contra vírus, bactérias e fungos. Ler o rótulo e adquirir produtos regularizados é essencial para garantir a eficácia.

O uso da água sanitária deve ser feito após diluição em quantidade adequada de água (Imagem: Evgenyrychko | Shutterstock)

3. Utilizar água sanitária pura é mais eficaz

Mito. O uso sem diluição pode manchar superfícies, danificar materiais e até causar irritações ou queimaduras na pele. Na maioria dos casos, a diluição em água é suficiente e mais segura.

4. A água sanitária ajuda a eliminar odores

Verdade. A água sanitária elimina microrganismos responsáveis pelo mau cheiro, sendo útil em ralos, lixeiras e banheiros, além de ajudar a prevenir a proliferação de insetos.

5. Pode ser armazenada em qualquer recipiente

Mito. O produto deve ser mantido na embalagem original, que é adequada para sua conservação. Transferir para outros recipientes pode causar acidentes ou reações químicas indesejadas.

O uso correto da água sanitária não só garante uma limpeza mais eficiente, como também protege a saúde da família. Cuidados simples, como respeitar a diluição, evitar misturas e armazenar corretamente, fazem toda a diferença no dia a dia.

Por Mariah Santos / Edicase