Água com limão: veja como o consumo da bebida pode afetar a saúde bucal

A água com limão se tornou uma bebida popular entre pessoas que buscam adotar hábitos mais saudáveis. Consumida principalmente pela manhã, ela costuma ser associada à hidratação e ao bem-estar. No entanto, apesar de poder fazer parte da alimentação, o consumo frequente exige alguns cuidados quando o assunto é saúde bucal.

De acordo com a coordenadora do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera, Manuella Carolini Maréco Lamarão, o principal ponto de atenção está na acidez natural do limão. “Alimentos e bebidas ácidas podem favorecer o desgaste do esmalte dentário ao longo do tempo, especialmente quando consumidos com muita frequência e sem alguns cuidados simples de proteção”, explica.

Segundo a especialista, isso não significa que a água com limão precise ser eliminada da rotina. O mais importante é entender como consumi-la de forma equilibrada e adotar medidas que ajudem a preservar a saúde dos dentes. “Nem sempre um alimento ou bebida precisa ser evitado. O mais importante é compreender como determinados hábitos podem interferir nos dentes e adotar cuidados simples para preservar a saúde bucal a longo prazo”, afirma.

A seguir, a docente esclarece os principais pontos sobre o tema. Confira!

1. A acidez pode contribuir para o desgaste do esmalte dos dentes

O limão possui ácidos naturais que, quando entram em contato frequente com os dentes, podem favorecer processos de erosão dentária, tornando sua superfície mais suscetível ao desgaste.

O desgaste do esmalte, causado pela acidez da bebida, pode aumentar a sensibilidade nos dentes (Imagem: Rido | Shutterstock)

2. A sensibilidade dentária pode aumentar em alguns casos

Com o desgaste gradual do esmalte, algumas pessoas podem apresentar maior sensibilidade ao consumir alimentos ou bebidas muito quentes, frias ou doces.

3. A frequência de consumo merece atenção

Mais do que um consumo eventual, a exposição repetida ao longo do dia tende a aumentar o contato dos dentes com a acidez da bebida.

4. Escovar os dentes imediatamente após ingerir a bebida não é o mais indicado

Após o consumo de alimentos ou bebidas ácidas, recomenda-se aguardar um período antes da escovação, pois o esmalte dentário fica temporariamente mais suscetível ao desgaste mecânico.

5. Alguns cuidados simples podem ajudar a reduzir os impactos

Beber água após o consumo da bebida e evitar mantê-la por muito tempo em contato com os dentes são medidas que ajudam a diminuir a exposição à acidez.

Por Letícia Zuim Gonzalez