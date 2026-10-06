Agora o casamento sai: 3 simpatias poderosas para caminhar em direção a uma união

Quem sonha em encontrar um amor para construir uma vida a dois pode recorrer a simpatias como uma forma simbólica de fortalecer a intenção, abrir caminhos no campo afetivo e deixar para trás padrões que impedem a chegada de uma relação mais comprometida. Os rituais não substituem as escolhas e atitudes necessárias para viver um relacionamento saudável, mas podem ajudar a colocar energia e propósito nesse desejo.

Confira três simpatias simples para fazer em casa e mentalizar a chegada de um relacionamento com amor, respeito, companheirismo e intenção de construir uma vida a dois!

1. Simpatia da aliança e da vela rosa

Para quem deseja atrair um relacionamento com potencial para compromisso, esta simpatia utiliza elementos tradicionalmente associados ao amor e à união.

Materiais

1 vela rosa

1 pires

1 papel branco

1 caneta

1 fita vermelha

1 anel ou aliança que você já tenha

Como fazer

Em uma sexta-feira, escreva no papel as características que deseja encontrar em um relacionamento. Em vez de colocar o nome de uma pessoa específica, escreva qualidades como fidelidade, carinho, respeito, diálogo, companheirismo e vontade de construir uma vida juntos. Dobre o papel e coloque-o sob o pires. Acenda a vela rosa e coloque o anel ao lado dela. Passe a fita vermelha ao redor do papel, fazendo um laço, e mentalize-se vivendo uma relação feliz e equilibrada.

Deixe a vela queimar em segurança e, depois, guarde o papel em um local reservado por sete dias. Ao final desse período, descarte-o e lave o anel antes de voltar a utilizá-lo.

2. Simpatia da maçã para adoçar os caminhos do amor

A maçã aparece em diferentes tradições populares como símbolo de amor, desejo e atração. Nesta simpatia, ela representa a intenção de abrir espaço para uma relação amorosa que possa amadurecer.

Materiais

1 maçã vermelha

1 colher de sopa de mel

1 papel branco

1 caneta

1 prato

Como fazer

Escreva no papel: “Que o amor verdadeiro encontre espaço em minha vida e que eu esteja pronto para reconhecê-lo, recebê-lo e construí-lo com reciprocidade”. Coloque a maçã sobre o prato e passe um pouco de mel sobre sua casca, mentalizando uma relação doce, respeitosa e comprometida. Deixe o papel ao lado da fruta durante uma noite. Na manhã seguinte, agradeça o que deseja atrair e descarte a maçã. O papel pode ser guardado por sete dias e depois descartado.

Simpatia com rosa ajudar a deixar mais clara a intenção de viver um relacionamento sério (Imagem: Sofiaworld | Shutterstock)

3. Simpatia das sete rosas para abrir caminho para o casamento

Essa simpatia é indicada para quem deseja deixar mais clara a intenção de viver um relacionamento sério e caminhar em direção a uma união.

Materiais

7 pétalas de rosa vermelha

1 copo com água

1 vela branca

1 papel

1 caneta

Como fazer

Em uma noite de sexta-feira, coloque as sete pétalas dentro do copo com água e acenda a vela branca ao lado. No papel, escreva sete desejos relacionados à sua futura vida amorosa. Você pode pedir, por exemplo, por amor, respeito, fidelidade, companheirismo, diálogo, estabilidade e compromisso.

Leia seus pedidos em voz alta e, por alguns minutos, imagine-se vivendo uma relação na qual exista espaço para os dois crescerem juntos. Deixe o copo com as pétalas durante a noite. No dia seguinte, despeje a água em um jardim ou vaso de plantas e descarte as pétalas na terra. O papel pode ser guardado em um lugar especial.