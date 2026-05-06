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Agenda de estreias: 5 filmes imperdíveis que chegam ao cinema na quinta-feira, 07 de maio de 2026

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 06/05/26 18h51
Com histórias de emoção, fantasia, música e ação, as estreias reúnem opções para públicos de todas as idades (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)

A quinta-feira, 07 de maio, promete fortes emoções. Entre as novidades que chegam ao cinema, a seleção conta com estreias de diferentes gêneros e estilos, reunindo desde narrativas de fantasia e aventura até dramas emocionais, produções documentais e experiências musicais pensadas para a tela grande. Com histórias que apresentam personagens marcantes, conflitos intensos e universos encantadores, os filmes prometem atrair o público e conquistar até mesmo os olhares mais críticos.

A seguir, confira 5 filmes imperdíveis que chegam ao cinema nesta quinta-feira!

1. As Ovelhas Detetives

O ator Hugh Jackman, vestindo uma boina e camisa de brim, segura um pequeno cordeiro nos braços enquanto o alimenta com uma mamadeira de leite. O cenário é um campo aberto e ensolarado.
“As Ovelhas Detetives” mostra um rebanho improvável que assume a investigação de um mistério na fazenda e surpreende com inteligência e faro investigativo (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures)

“As Ovelhas Detetives” acompanha George (Hugh Jackman), um pastor que tem o hábito de ler histórias de mistério e romances policiais para seu rebanho todas as noites, acreditando que se trata apenas de um momento de lazer compartilhado com os animais da fazenda. No entanto, o que ele não imagina é que suas ovelhas compreendem perfeitamente cada narrativa e acompanham com atenção os enredos cheios de enigmas.

Quando um acontecimento estranho abala a tranquilidade do local, o grupo acaba assumindo, de forma inesperada, o papel de investigador, passando a seguir pistas e analisar suspeitos para desvendar o caso. Ao longo dessa jornada, as ovelhas mostram que inteligência e perspicácia podem surgir dos lugares mais improváveis, transformando a fazenda em cenário de uma divertida investigação criminal.

2. Aqui Não Entra Luz

Uma mulher negra sorri de forma serena enquanto apoia o rosto na mão em uma mesa de jantar. À sua frente, há taças de vidro, garrafas de refrigerante e pratos, sugerindo um momento de confraternização em família.
“Aqui Não Entra Luz” revela as permanências históricas da exploração do trabalho doméstico no Brasil sob um olhar sensível e crítico (Imagem: Reprodução digital | Embaúba Filmes)

O filme “Aqui Não Entra Luz” documenta a realidade das trabalhadoras domésticas no Brasil, trazendo um olhar sensível e investigativo sobre uma estrutura social que atravessa gerações. A partir da vivência pessoal da diretora Karoline Maia, filha de uma trabalhadora doméstica, o filme constrói uma narrativa que conecta passado e presente, revelando permanências históricas que remontam ao período colonial.

A produção estabelece um paralelo entre a senzala e o quarto de empregada, espaços que, em diferentes contextos históricos, foram e ainda são ocupados majoritariamente por mulheres negras. Ao aproximar esses dois cenários, o documentário evidencia como determinadas formas de exploração e violência se transformam ao longo do tempo, mas mantêm estruturas semelhantes.

3. Era Uma Vez Minha Mãe

Uma mulher com um lenço estampado na cabeça e casaco azul segura carinhosamente um menino no colo. Ambos sorriem e se olham com afeto em um ambiente doméstico.
O longa “Era Uma Vez Minha Mãe” acompanha uma mãe que transforma amor em força para garantir ao filho uma vida plena (Imagem: Reprodução digital | California Filmes)

“Era Uma Vez Minha Mãe” é um filme que se passa em 1963 e acompanha Esther, uma mulher que vê sua vida mudar completamente com o nascimento de seu filho Roland, que chega ao mundo com uma deficiência nos pés que o impede de andar. Diante do diagnóstico e das limitações impostas pela condição, a protagonista decide desafiar qualquer expectativa negativa e faz uma promessa ao filho de que ele terá uma vida plena, marcada por conquistas e possibilidades, independentemente das barreiras físicas ou sociais que possam surgir.

A partir desse compromisso, ela passa a dedicar sua vida a buscar tratamentos, oportunidades e caminhos que ajudem Roland a desenvolver seu potencial. Ao longo dos anos, mãe e filho enfrentam preconceitos, dificuldades e momentos de superação, construindo uma relação baseada em amor incondicional e perseverança.

4. Mortal Kombat II

Cena do filme Mortal Kombat 2. Em primeiro plano, Johnny Cage (Karl Urban) usa óculos escuros e faz uma pose de combate com a mão aberta. Ao fundo, Liu Kang, Jax Briggs e Sonya Blade observam em um cenário rochoso e árido.
“Mortal Kombat II” coloca os guerreiros do Plano Terreno diante de uma nova ameaça em batalhas decisivas que podem mudar o destino dos reinos (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros.)

Um dos filmes mais esperados do universo geek, “Mortal Kombat II” continua a adaptação da icônica franquia de videogames e retoma a disputa entre os guerreiros escolhidos do Plano Terreno e as forças lideradas por Shao Kahn. Dirigido por Simon McQuoid, o longa destaca a chegada de Johnny Cage (Karl Urban) ao grupo de combatentes, ampliando a dinâmica entre os personagens e trazendo novos conflitos internos e estratégicos para a narrativa.

Nesta nova fase da história, os campeões se veem diante de uma ameaça ainda mais brutal, sendo obrigados a enfrentar antigos inimigos e formar alianças inesperadas para tentar conter o avanço do regime tirânico que ameaça o equilíbrio entre os reinos.

5. Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour in 3D

Pôster oficial do filme-concerto "HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR IN 3D" de Billie Eilish. A imagem mostra a artista cantando no palco, em meio a efeitos de luz azul, com sua própria silhueta e um guitarrista em chamas projetados no telão de fundo.
“Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft” leva a turnê da artista para o cinema em uma experiência imersiva em 3D que une shows e bastidores (Imagem: Reprodução digital | Paramount)

Com uma proposta de transformar a forma como o público vivencia shows no cinema, “Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft” leva para as telonas a mais recente turnê de Billie Eilish, realizada entre 2024 e 2025. Dirigido por James Cameron, responsável por títulos como “Avatar” e “O Exterminador do Futuro”, o filme reúne performances ao vivo e registros de bastidores em uma montagem que utiliza a tecnologia 3D para intensificar a sensação de imersão, fazendo com que o espectador não apenas assista ao espetáculo, mas se sinta dentro dele.

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