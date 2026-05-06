Agenda de estreias: 5 filmes imperdíveis que chegam ao cinema na quinta-feira, 07 de maio de 2026

A quinta-feira, 07 de maio, promete fortes emoções. Entre as novidades que chegam ao cinema, a seleção conta com estreias de diferentes gêneros e estilos, reunindo desde narrativas de fantasia e aventura até dramas emocionais, produções documentais e experiências musicais pensadas para a tela grande. Com histórias que apresentam personagens marcantes, conflitos intensos e universos encantadores, os filmes prometem atrair o público e conquistar até mesmo os olhares mais críticos.

A seguir, confira 5 filmes imperdíveis que chegam ao cinema nesta quinta-feira!

1. As Ovelhas Detetives

“As Ovelhas Detetives” mostra um rebanho improvável que assume a investigação de um mistério na fazenda e surpreende com inteligência e faro investigativo (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures)

“As Ovelhas Detetives” acompanha George (Hugh Jackman), um pastor que tem o hábito de ler histórias de mistério e romances policiais para seu rebanho todas as noites, acreditando que se trata apenas de um momento de lazer compartilhado com os animais da fazenda. No entanto, o que ele não imagina é que suas ovelhas compreendem perfeitamente cada narrativa e acompanham com atenção os enredos cheios de enigmas.

Quando um acontecimento estranho abala a tranquilidade do local, o grupo acaba assumindo, de forma inesperada, o papel de investigador, passando a seguir pistas e analisar suspeitos para desvendar o caso. Ao longo dessa jornada, as ovelhas mostram que inteligência e perspicácia podem surgir dos lugares mais improváveis, transformando a fazenda em cenário de uma divertida investigação criminal.

2. Aqui Não Entra Luz

“Aqui Não Entra Luz” revela as permanências históricas da exploração do trabalho doméstico no Brasil sob um olhar sensível e crítico (Imagem: Reprodução digital | Embaúba Filmes)

O filme “Aqui Não Entra Luz” documenta a realidade das trabalhadoras domésticas no Brasil, trazendo um olhar sensível e investigativo sobre uma estrutura social que atravessa gerações. A partir da vivência pessoal da diretora Karoline Maia, filha de uma trabalhadora doméstica, o filme constrói uma narrativa que conecta passado e presente, revelando permanências históricas que remontam ao período colonial.

A produção estabelece um paralelo entre a senzala e o quarto de empregada, espaços que, em diferentes contextos históricos, foram e ainda são ocupados majoritariamente por mulheres negras. Ao aproximar esses dois cenários, o documentário evidencia como determinadas formas de exploração e violência se transformam ao longo do tempo, mas mantêm estruturas semelhantes.

3. Era Uma Vez Minha Mãe

O longa “Era Uma Vez Minha Mãe” acompanha uma mãe que transforma amor em força para garantir ao filho uma vida plena (Imagem: Reprodução digital | California Filmes)

“Era Uma Vez Minha Mãe” é um filme que se passa em 1963 e acompanha Esther, uma mulher que vê sua vida mudar completamente com o nascimento de seu filho Roland, que chega ao mundo com uma deficiência nos pés que o impede de andar. Diante do diagnóstico e das limitações impostas pela condição, a protagonista decide desafiar qualquer expectativa negativa e faz uma promessa ao filho de que ele terá uma vida plena, marcada por conquistas e possibilidades, independentemente das barreiras físicas ou sociais que possam surgir.

A partir desse compromisso, ela passa a dedicar sua vida a buscar tratamentos, oportunidades e caminhos que ajudem Roland a desenvolver seu potencial. Ao longo dos anos, mãe e filho enfrentam preconceitos, dificuldades e momentos de superação, construindo uma relação baseada em amor incondicional e perseverança.

4. Mortal Kombat II

“Mortal Kombat II” coloca os guerreiros do Plano Terreno diante de uma nova ameaça em batalhas decisivas que podem mudar o destino dos reinos (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros.)

Um dos filmes mais esperados do universo geek, “Mortal Kombat II” continua a adaptação da icônica franquia de videogames e retoma a disputa entre os guerreiros escolhidos do Plano Terreno e as forças lideradas por Shao Kahn. Dirigido por Simon McQuoid, o longa destaca a chegada de Johnny Cage (Karl Urban) ao grupo de combatentes, ampliando a dinâmica entre os personagens e trazendo novos conflitos internos e estratégicos para a narrativa.

Nesta nova fase da história, os campeões se veem diante de uma ameaça ainda mais brutal, sendo obrigados a enfrentar antigos inimigos e formar alianças inesperadas para tentar conter o avanço do regime tirânico que ameaça o equilíbrio entre os reinos.

5. Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour in 3D

“Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft” leva a turnê da artista para o cinema em uma experiência imersiva em 3D que une shows e bastidores (Imagem: Reprodução digital | Paramount)

Com uma proposta de transformar a forma como o público vivencia shows no cinema, “Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft” leva para as telonas a mais recente turnê de Billie Eilish, realizada entre 2024 e 2025. Dirigido por James Cameron, responsável por títulos como “Avatar” e “O Exterminador do Futuro”, o filme reúne performances ao vivo e registros de bastidores em uma montagem que utiliza a tecnologia 3D para intensificar a sensação de imersão, fazendo com que o espectador não apenas assista ao espetáculo, mas se sinta dentro dele.