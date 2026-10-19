Afiliado virou profissão? Nova fase exige mais do que indicar produtos

O marketing de afiliados ficou conhecido por uma dinâmica relativamente simples: alguém recomenda um produto, compartilha um link ou cupom e recebe uma comissão quando a venda acontece. Esse modelo continua existindo, mas começa a dividir espaço com uma atuação bem mais ampla. Vídeos de demonstração, transmissões ao vivo, grupos de ofertas e comunidades digitais estão transformando afiliados em vendedores capazes de selecionar produtos, explicar diferenças, responder dúvidas e acompanhar o consumidor até a decisão de compra.

Para Diogo Kobata, empresário, investidor e criador de ecossistemas, a mudança acompanha a evolução das próprias plataformas. À medida que redes sociais aproximam conteúdo e comércio, ganhar comissão por uma venda deixa de depender apenas de colocar um link diante de muita gente. Conhecimento de produto, comunicação, leitura de dados e relacionamento com a audiência passam a determinar quem consegue construir uma atividade recorrente.

Um levantamento recente ajuda a dimensionar essa mudança. O estudo #Publi 2026: influência além dos seguidores, realizado pelo Comitê de Creator Economy do IAB Brasil em parceria com a Offerwise, ouviu 1.512 brasileiros que acompanham creators. Entre eles, 76% disseram já ter comprado algum produto após uma recomendação nas redes sociais. Ao mesmo tempo, a pesquisa mostrou que confiança e vínculo pesam mais do que simplesmente acumular seguidores: 76% afirmaram confiar mais quando o creator apresenta detalhes reais do produto, inclusive eventuais defeitos.

Confiança e conteúdo impulsionam as vendas

O movimento também aparece na estrutura das plataformas. No primeiro ano do TikTok Shop no Brasil, a média de criadores afiliados ativos, considerados aqueles que realizaram ao menos uma venda no dia, cresceu 46 vezes. O dado indica que a monetização por performance está atraindo uma quantidade maior de pessoas para uma atividade que mistura características de creator, vendedor e profissional de marketing.

“O afiliado que consegue se destacar hoje precisa entender o que está recomendando e para quem está recomendando. Se tudo se resume a pegar o produto com maior comissão e espalhar um link, a relação acaba sendo muito frágil. A confiança da audiência passou a fazer parte do próprio ativo desse profissional”, explica Diogo Kobata.

Essa transformação também muda a maneira de encontrar clientes. Além do feed público, grupos no WhatsApp e no Telegram passaram a reunir comunidades organizadas em torno de categorias, interesses e oportunidades de compra. Nesse movimento, os afiliados começam a assumir uma função mais próxima à de curadores, filtrando ofertas e indicando produtos para uma audiência que escolheu acompanhar aquele canal.

A atuação exige que o creator saiba apresentar produtos, responder a dúvidas e construir uma relação de confiança com os consumidores (Imagem: JiManjing | Shutterstock)

Atuação exige estratégia além dos cliques

A profissionalização traz uma diferença importante em relação à antiga imagem do afiliado, que dependia quase exclusivamente do tráfego e da quantidade de cliques. Quem trabalha com vídeos precisa saber prender a atenção e apresentar um produto.

Nas lives, entram habilidades próximas às da venda presencial, como responder objeções e demonstrar aplicações em tempo real. Na gestão de uma comunidade, reputação e frequência de contato passam a ter peso. Em todos esses formatos, métricas ajudam a entender quais recomendações efetivamente geram interesse e conversão.

Há também um conflito que tende a ganhar importância conforme o mercado cresce: a comissão mais alta nem sempre está associada ao melhor produto para determinado público. Uma indicação mal escolhida pode produzir uma venda imediata, mas comprometer a confiança necessária para as próximas recomendações.

“Quem pensa apenas na comissão daquela venda pode ganhar no curto prazo e perder a comunidade no longo. Esse modelo começa a exigir uma visão de negócio. É preciso escolher o que faz sentido para a audiência, entender margem, conversão, recorrência e reputação”, afirma Diogo Kobata.

Tornando o trabalho mais rentável

Para as marcas, essa mudança cria uma força comercial diferente da publicidade tradicional. O pagamento pode estar diretamente associado ao resultado gerado, ao mesmo tempo em que dezenas ou centenas de afiliados apresentam o mesmo produto a comunidades distintas. O creator também ganha a possibilidade de monetizar sua audiência sem depender apenas de contratos publicitários pontuais.

Esse avanço não significa que qualquer pessoa que publique vídeos encontrará rapidamente uma fonte consistente de renda. A facilidade para entrar aumenta também a concorrência. Domínio de nicho, capacidade de comunicação, frequência, escolha de produtos e credibilidade tendem a separar operações ocasionais daquelas que conseguem ganhar escala.

A figura do afiliado, portanto, começa a se afastar da ideia de alguém que apenas distribui links. Entre vídeos, lives, comunidades e plataformas de comércio social, surge um profissional mais próximo do vendedor digital, remunerado por performance e responsável por construir confiança antes mesmo de o consumidor chegar à página de pagamento.

Por Eluan Carlos