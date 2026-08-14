Acidentes domésticos com crianças: veja os primeiros socorros mais importantes

Pais, mães e responsáveis de crianças pequenas sabem que alguns segundos de distração podem resultar em acidentes domésticos. Quedas, cortes, engasgos e queimaduras estão entre as situações mais comuns na infância e podem variar de ocorrências leves a casos mais graves. Por isso, saber como agir diante dessas situações é fundamental para garantir a segurança dos pequenos.

Segundo Ityara Cristina Busetti, docente do curso de Enfermagem da Faculdade Unopar, é essencial que os cuidadores tenham, ao menos, as noções básicas de primeiros socorros, pois ter esse domínio, apesar de não substituir a ajuda médica, pode salvar vidas até a chegada do atendimento especializado. “Em uma situação de emergência, manter a calma é fundamental. O adulto deve avaliar o que aconteceu, afastar a criança do perigo e procurar ajuda profissional sempre que houver sinais de gravidade”, explica.

A seguir, confira 7 situações de primeiros socorros que pais e responsáveis devem saber como abordar!

1. Engasgo

O engasgo pode bloquear parcial ou totalmente a passagem de ar. Se a criança não consegue respirar, tossir ou emitir sons, a situação exige ação imediata e acionamento do serviço de emergência. As manobras de desobstrução variam conforme a idade da criança. Por isso, pais e responsáveis devem aprender previamente as técnicas adequadas para bebês e crianças com profissionais capacitados.

2. Cortes e sangramentos

Em pequenos cortes, a primeira medida é higienizar as mãos e realizar compressão direta sobre o local com um pano limpo ou gaze, ajudando a controlar o sangramento. Se o sangramento for intenso, não parar após a compressão ou o ferimento for profundo, é necessário procurar atendimento médico.

3. Queimaduras

Em caso de queimadura, a região afetada deve ser resfriada com água corrente em temperatura ambiente. Não é recomendado aplicar gelo, pasta de dente, manteiga, café ou outras substâncias caseiras sobre a pele. Queimaduras extensas, profundas, elétricas ou que atinjam regiões sensíveis, como rosto e genitais, precisam de avaliação médica.

Após uma queda ou pancada na cabeça, fique atento a vômitos, sonolência, convulsões e mudanças no comportamento da criança (Imagem: YAKOBCHUK VIACHESLAV | Shutterstock)

4. Quedas e pancadas na cabeça

Após uma queda, é importante observar a criança e verificar se houve perda de consciência, vômitos repetidos, alteração de comportamento, sonolência excessiva, convulsões ou outros sintomas. Em caso de sinais de alerta ou suspeita de lesão mais grave, a criança deve ser avaliada por uma equipe de saúde. Se houver suspeita de lesão na coluna ou no pescoço, deve-se evitar movimentá-la desnecessariamente.

5. Sangramento nasal

Quando ocorre sangramento pelo nariz, a criança deve permanecer sentada e inclinada levemente para frente. O nariz pode ser comprimido suavemente na parte macia por alguns minutos. Inclinar a cabeça para trás não é recomendado, pois o sangue pode ser engolido e causar desconforto.

6. Intoxicação ou ingestão de substâncias

Se a criança ingerir medicamentos, produtos de limpeza ou outra substância potencialmente tóxica, o responsável não deve provocar vômito nem oferecer alimentos ou bebidas sem orientação profissional. É importante identificar o produto envolvido e buscar orientação de um serviço especializado ou atendimento de emergência, principalmente se houver sintomas.

7. Convulsão

Durante uma convulsão, o adulto deve proteger a criança contra objetos que possam causar ferimentos e, se possível, colocá-la em uma posição segura após os movimentos cessarem. Não se deve colocar objetos ou os dedos dentro da boca da criança, nem tentar impedir seus movimentos. Se for a primeira convulsão, durar vários minutos, houver dificuldade para respirar ou a criança não recuperar a consciência adequadamente, é necessário acionar atendimento de emergência.

O que não fazer também é importante

De acordo com Ityara Cristina Busetti, um dos principais erros em emergência é recorrer a soluções caseiras ou realizar procedimentos sem conhecimento adequado. “Na tentativa de ajudar, muitas pessoas acabam adotando medidas que podem piorar o quadro. Por isso, além de conhecer as técnicas de primeiros socorros, é importante saber quando não intervir e procurar atendimento especializado”, orienta.

Em emergências, ligue 193 para o Corpo de Bombeiros, 192 para o SAMU e 0800-722-6001 para o Disque-Intoxicação.

Por Deiwerson Damasceno