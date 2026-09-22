Abobrinha com carne moída: veja como preparar essa receita recheada para o jantar

Se a ideia é preparar um jantar saboroso sem complicar a rotina, a abobrinha recheada com carne moída é uma ótima opção. Isso porque a receita leva ingredientes simples e que costumam estar presentes na geladeira, o que torna o preparo ainda mais rápido. Além disso, a combinação da carne bem temperada com o molho de tomate e a abobrinha macia resulta em um prato caseiro irresistível, perfeito para variar o cardápio de maneira saudável. A seguir, confira o passo a passo:

Abobrinha recheada com carne moída

Ingredientes

2 abobrinhas

300 g de carne moída

1/2 cebola descascada e cortada em tiras

2 dentes de alho descascados e picados

1 xícara de chá de molho de tomate

1 colher de sopa de azeite de oliva

Pimenta-do-reino moída e sal a gosto

Orégano fresco para decorar

Modo de preparo

Em água corrente, lave bem as abobrinhas e corte-as ao meio no sentido do comprimento. Com uma colher, retire parte da polpa, formando uma cavidade no centro e tomando cuidado para não perfurar a casca. Pique a polpa retirada e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente a carne moída e refogue até ficar bem dourada.

Junte a polpa da abobrinha picada, tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por mais 5 minutos. Adicione metade do molho de tomate e misture. Cozinhe até o recheio ficar bem encorpado. Após, espalhe o restante do molho de tomate em uma forma e disponha as abobrinhas recheadas. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até a abobrinha ficar macia. Sirva com orégano fresco.