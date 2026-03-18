Abóbora: 3 sobremesas deliciosas e saudáveis que vão te surpreender 

Com sabor naturalmente adocicado e textura cremosa, a abóbora se destaca como um ingrediente versátil no preparo de sobremesas. Sua suavidade combina com diferentes especiarias e permite criar receitas equilibradas. Além disso, adapta-se a diversas propostas, das mais simples às mais elaboradas, sempre mantendo leveza e sabor marcante.
A seguir, aprenda a preparar 3 sobremesas deliciosas e saudáveis com abóbora!
1. Torta de abóbora
Ingredientes
Base
- 1 xícara de chá de castanha-de-caju e castanha-do-pará
- 1/2 xícara de chá de aveia em flocos
- 1/3 de xícara de chá de tâmara sem caroço
- 2 colheres de sopa de óleo de coco
- 1 pitada de sal
Recheio
- 2 xícaras de chá de abóbora-moranga cozida e amassada
- 1/2 xícara de chá de leite de coco
- 1/3 de xícara de chá de mel
- 2 ovos
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 pitada de noz-moscada em pó
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- Sementes de abóbora para finalizar
Modo de preparo
Base
No processador, triture a castanha-de-caju e a castanha-do-pará com a aveia até formar uma farofa grossa. Adicione a tâmara, o óleo de coco e o sal, processando até obter uma massa úmida. Forre o fundo de uma forma com a massa, pressionando bem para formar a base. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 minutos. Reserve.
Recheio
No liquidificador, bata a abóbora-moranga, o leite de coco, o mel, os ovos, a canela, a noz-moscada e a baunilha até formar um creme liso. Despeje o recheio sobre a base pré-assada. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 minutos ou até firmar. Retire do forno, deixe esfriar completamente e leve à geladeira por 2 horas. Finalize com as sementes de abóbora e sirva em seguida.
2. Bolo de abóbora com gotas de chocolate
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de abóbora-moranga cozida e amassada
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1/4 de xícara de chá de mel
- 1/2 xícara de chá de óleo de coco
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 pitada de sal
- 1/2 xícara de chá de gotas de chocolate meio-amargo
- Óleo de coco para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
Em uma tigela, misture os ovos com o açúcar mascavo e o mel até formar uma mistura homogênea. Adicione o óleo de coco, o leite e a abóbora-moranga, misturando bem. Acrescente a farinha de aveia, a farinha de trigo integral, a canela e o sal, mexendo até incorporar. Adicione o fermento em pó e misture delicadamente. Incorpore as gotas de chocolate à massa, misturando de forma uniforme.
Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 minutos ou até firmar e dourar levemente. Retire do forno, deixe amornar e sirva em seguida.
3. Pudim de abóbora
Ingredientes
Pudim
- 2 xícaras de chá de abóbora-moranga cozida e amassada
- 1 xícara de chá de leite de coco
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de mel
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 1 pitada de canela em pó
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo
No liquidificador, bata os ovos, a abóbora-moranga, o leite de coco, o mel, a baunilha e a canela até obter uma mistura lisa. Despeje a mistura em uma forma para pudim untada com óleo de coco. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno em banho-maria a 180 °C por cerca de 1 hora ou até firmar. Retire do forno, deixe esfriar completamente e leve à geladeira por 4 horas. Passe uma faca nas laterais e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.