Abacaxi faz bem para quê? Conheça 7 benefícios da fruta para a saúde

O abacaxi é uma fruta tropical originária da América do Sul, muito apreciada pelo sabor doce, levemente ácido e refrescante. Por sua versatilidade, ele pode ser consumido de diversas maneiras, seja in natura, no preparo de sucos e sobremesas ou até mesmo como ingrediente de pratos salgados. Além disso, também é uma fonte rica em nutrientes essenciais que auxiliam no funcionamento do organismo, promovendo mais saúde e bem-estar.

A seguir, veja alguns dos benefícios do abacaxi para a saúde!

1. Melhora a digestão

O abacaxi é conhecido pelo teor de bromelaína, enzimas que auxiliam na digestão das proteínas. Essa substância ajuda a quebrar as proteínas em moléculas menores, facilitando a digestão e o aproveitamento desses nutrientes pelo organismo. Com isso, pode contribuir para o processo digestivo e ajudar a aliviar a sensação de desconforto e inchaço após as refeições.

2. Fortalece o sistema imunológico

Por ser uma excelente fonte de vitamina C, o abacaxi contribui para o fortalecimento do sistema imunológico. Esse nutriente atua como um antioxidante, protegendo as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres e aumentando a resistência do organismo contra infecções.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde do Brasil, a recomendação diária de vitamina C para adultos é de 90 mg para homens e 75 mg para mulheres. O consumo de 100 g de abacaxi in natura fornece, conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo (USP), em parceria com a Food Research, 33,1 mg do nutriente.

3. Auxilia a saúde cardiovascular

A bromelaína também pode ajudar a diminuir a formação de coágulos sanguíneos, favorecendo a saúde cardiovascular. Além disso, a fruta é fonte de potássio, mineral que auxilia na regulação da pressão arterial e contribui para o bom funcionamento do coração, ajudando a reduzir o risco de hipertensão quando associado a hábitos saudáveis.

Segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development, o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.

A hipertensão arterial, conhecida popularmente como pressão alta, afeta 27,9% da população brasileira, segundo o Ministério da Saúde. A doença é silenciosa e perigosa: quando não tratada, pode levar a complicações sérias como infarto, AVC (acidente vascular cerebral) e insuficiência renal.

O consumo de abacaxi, porém, não substitui o acompanhamento médico nem os tratamentos indicados para controlar a pressão arterial e prevenir doenças cardiovasculares.

4. Ajuda na perda de peso

Com baixo valor calórico e presença de fibras alimentares, o abacaxi pode ser incluído na alimentação de quem busca perder peso. Segundo a TBCA, 100 g da fruta in natura contêm cerca de 1,12 g de fibras alimentares. Esses nutrientes contribuem para o funcionamento do intestino e favorecem a sensação de saciedade, especialmente quando associados a uma alimentação equilibrada.

O abacaxi contém manganês, um mineral essencial para a saúde dos ossos (Imagem: Alliance Images | Shutterstock)

5. Melhora a saúde óssea

O abacaxi contém manganês, mineral que participa da formação dos ossos e contribui para a manutenção da saúde óssea. Além disso, ele também participa do metabolismo e da atividade de enzimas antioxidantes, sendo importante para o funcionamento adequado do organismo. Conforme a TBCA, 100 g da fruta in natura fornecem aproximadamente 1,49 mg do nutriente.

6. Auxilia no desempenho físico

O abacaxi contém magnésio, mineral importante para quem pratica atividades físicas, pois participa da produção de energia e do funcionamento adequado dos músculos. Esse nutriente também está envolvido na contração muscular e na transmissão dos impulsos nervosos, processos necessários para a realização dos movimentos durante os exercícios. Além disso, a fruta fornece carboidratos, que servem como fonte de energia para o organismo e podem ajudar a complementar a alimentação antes ou depois dos treinos.

7. Contribui para a saúde mental

O abacaxi contém triptofano, aminoácido que participa da produção de serotonina, neurotransmissor relacionado à regulação do humor e à sensação de bem-estar emocional. Esse nutriente também está envolvido na produção de melatonina, hormônio que ajuda a regular o ciclo do sono. Assim, o consumo da fruta dentro de uma alimentação equilibrada ajuda a fornecer nutrientes envolvidos no funcionamento do sistema nervoso, que participa da regulação do humor e do ciclo do sono.

Cuidados importantes

Apesar dos diversos benefícios do abacaxi para a saúde, é importante lembrar que seu consumo não substitui tratamentos médicos nem o acompanhamento profissional. A fruta não possui capacidade de tratar ou curar doenças por si só. Para garantir a saúde e o bem-estar, é fundamental seguir orientações médicas adequadas, realizar exames periódicos e adotar uma alimentação equilibrada como parte de um estilo de vida saudável.