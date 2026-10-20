Abacate faz bem para quê? Veja 6 benefícios da fruta para a saúde

Delicioso e versátil, o abacate é uma fruta bastante presente na culinária e que permite diferentes combinações de sabores e texturas. Sua polpa macia pode ser aproveitada em preparações doces e salgadas, adaptando-se a diversas ocasiões. Além de sua versatilidade gastronômica, o alimento se destaca pelo valor nutricional e pelos benefícios que pode oferecer ao organismo. Abaixo, confira alguns deles!

1. Rico em nutrientes

O abacate é uma excelente fonte de nutrientes essenciais, incluindo vitaminas C, E, K, B6, ácido fólico, niacina e riboflavina. Além disso, contém minerais como potássio, magnésio, manganês e cobre. A presença desses compostos torna a fruta uma opção interessante para complementar a alimentação e fornecer substâncias necessárias a diferentes funções do corpo.

2. Saúde do coração

O abacate é conhecido por seu teor de gorduras saudáveis, especialmente ácidos graxos monoinsaturados, que estão associados à redução do colesterol LDL (o “mau” colesterol) e ao aumento do colesterol HDL (o “bom” colesterol), contribuindo para a saúde cardiovascular.

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 32% da população brasileira adulta apresenta níveis altos de colesterol LDL. Quando está elevado, esse tipo favorece o acúmulo de placas de gordura nas artérias, aumentando o risco de problemas cardiovasculares.

3. Fibras para a digestão

Com boa quantidade de fibras, o abacate favorece o trânsito intestinal e auxilia no funcionamento regular do intestino. As fibras retêm água e aumentam o volume das fezes, o que ajuda a prevenir a constipação e manter um ambiente intestinal saudável — fundamental para a absorção de nutrientes e o equilíbrio da microbiota. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras.

O abacate contém nutrientes que ajudam a proteger as células contra o estresse oxidativo (Imagem: Krasula | Shutterstock)

4. Poder antioxidante

O abacate contém compostos com potencial antioxidante, como a vitamina E e a luteína, que participam da proteção das células contra os danos causados pelo estresse oxidativo. Essas moléculas, quando presentes em excesso, podem danificar estruturas celulares e favorecer o envelhecimento precoce e o desenvolvimento de doenças crônicas.

5. Controle do peso

Apesar de ser um alimento calórico, o abacate pode contribuir para a sensação de saciedade e, consequentemente, auxiliar no controle do peso corporal. Isso ocorre, principalmente, devido à presença de gorduras saudáveis, como os ácidos graxos monoinsaturados, que ajudam a prolongar a sensação de satisfação após as refeições e podem reduzir a vontade de comer em intervalos curtos.

6. Anti-inflamatório natural

O abacate contém nutrientes e compostos bioativos com propriedades antioxidantes e potencial anti-inflamatório, como ácidos graxos monoinsaturados, vitamina E e carotenoides. Essas substâncias podem ajudar a combater o estresse oxidativo e a regular processos inflamatórios no organismo, contribuindo para a proteção das células.