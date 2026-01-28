Abacate ajuda a emagrecer? Veja 6 benefícios para a saúde e como consumir

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O abacate combina com tudo: no café da manhã, no lanche da tarde ou até como acompanhamento de pratos salgados. Muita gente adora a fruta pelo sabor e pela textura cremosa. Além de deliciosa, ela também traz vantagens incríveis para o corpo, tornando-se uma ótima aliada para quem busca equilíbrio na alimentação.

Fonte de vitaminas (A, C, E e do complexo B), minerais (potássio, magnésio e ácido fólico) e fibras, o abacate também é rico em gorduras monoinsaturadas, consideradas saudáveis. Estas auxiliam na redução do colesterol ruim (LDL) e no aumento do colesterol bom (HDL), ajudando na prevenção de doenças cardiovasculares.

Abaixo, com ajuda de Patrícia Ziviani, nutricionista na Prefeitura Municipal de Linhares, listamos outros benefícios do abacate para a saúde. Veja!

1. Favorece a saúde do coração

As gorduras monoinsaturadas e o potássio presentes no abacate contribuem para a saúde cardiovascular, auxiliando no controle da pressão arterial e na prevenção de doenças cardíacas.

2. Ajuda no controle do peso

As fibras presentes no abacate promovem a saciedade, auxiliando no controle do peso e na manutenção de uma alimentação equilibrada.

3. Saúde da pele e dos cabelos

As vitaminas A e E presentes no abacate possuem ação antioxidante, combatendo os radicais livres e prevenindo o envelhecimento precoce da pele e dos cabelos.

O abacate pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock)

4. Fortalecimento do sistema imunológico

A vitamina C presente no abacate fortalece o sistema imunológico, auxiliando na prevenção de gripes e resfriados.

5. Favorece a saúde digestiva

As fibras presentes no abacate auxiliam no bom funcionamento do intestino, prevenindo a constipação.

6. Ajuda no controle da glicemia

Por ter baixo índice glicêmico e ser rico em fibras, o abacate contribui para evitar picos de açúcar no sangue, sendo um bom aliado para pessoas com resistência à insulina ou diabetes.

Como consumir o abacate

Para obter os benefícios do abacate, vale apostar em diferentes formas de consumo, como in natura, em saladas, vitaminas, guacamole, musses e até mesmo em preparações salgadas. A versatilidade da fruta permite explorar diferentes sabores e combinações, tornando-a um ingrediente interessante para se ter na cozinha.

“O abacate é um alimento completo e versátil, que pode ser incluído em diversas preparações. No entanto, é importante consumi-lo com moderação, pois é uma fruta calórica. Uma dica é combiná-lo com outros alimentos ricos em fibras, como saladas e frutas, para aumentar a saciedade e equilibrar a refeição”, recomenda Patrícia Ziviani.

Por Nicholas Montini