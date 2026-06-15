“A imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado. A imaginação envolve o mundo”. Dita em uma entrevista à revista The Saturday Evening Post, em 1929, esta é uma das citações mais famosas de Albert Einstein. Não é à toa que a frase costuma ser compartilhada em posts reflexivos nas redes sociais e até utilizada como referência em redações de vestibulares. O problema é que nem sempre ela é interpretada da maneira correta.

Em alguns contextos, a imaginação acaba sendo colocada acima do conhecimento, como se o aprendizado e o estudo fossem menos importantes. No entanto, essa leitura contradiz o sentido original da reflexão.

Conhecimento: a base para o aprendizado

“O conhecimento é limitado”, esse trecho não expressa o menosprezo de Albert Einstein ao conhecimento. Na verdade, transmite algo bem mais profundo. Aqui ele fala sobre o limite do repertório acumulado. Isso quer dizer que o conhecimento é construído por meio de estudos, experiências e observações acumuladas e comprovadas ao longo do tempo.

Esse sistema oferece as ferramentas necessárias para interpretar o mundo e resolver problemas. No entanto, por estar relacionado a algo que já foi descoberto, possui limites definidos. Ainda assim, não deixa de ser algo relevante e serve de base para o aprendizado.

O poder da imaginação

A imaginação, por sua vez, vai além do que é conhecido. Ela testa cenários, combina conceitos e, lógico, pensa em soluções inovadoras para o que ainda não tem resposta. É graças a essa capacidade que surgem invenções e obras artísticas que transformam a sociedade. Vale destacar que ela parte do princípio do conhecimento. Ou seja, sem essa engrenagem mental, tudo ficaria limitado ao que já existe e foi validado.

Grandes descobertas nascem da união do conhecimento com a imaginação (Imagem: beast01 | Shutterstock)

A relação entre conhecimento, criatividade e inovação

Entende-se que grandes descobertas nascem da união do conhecimento com a imaginação. Contudo, entre esses dois pontos ainda existe a criatividade. Enquanto o conhecimento fornece as bases para resolver um problema, a criatividade “empurra” a mente do ser humano para fugir do óbvio e encontrar novas formas de resolvê-lo. Essa combinação é especialmente benéfica em áreas que envolvem ciência, tecnologia, comunicação e negócios.

Uma reflexão que continua atual

97 anos após ser proferida, a frase continua atual. Um dos fatores que explicam isso é a transformação constante da sociedade, que exige, além do acúmulo de informações, a habilidade de se adaptar a diferentes cenários e imaginar novas possibilidades. Capacidades essas que são justamente algumas das mais exigidas pelo mercado de trabalho atualmente.

Dados do “The Future of Jobs Report 2025”, publicado pelo World Economic Forum, apontam o pensamento criativo como a quarta principal competência exigida pelos empregadores e indicam um crescimento de sua importância até 2030, ao lado da curiosidade e do aprendizado contínuo. Com isso, Albert Einstein, à frente de seu tempo, segue ensinando as pessoas a valorizarem não apenas o que sabem, mas também o potencial de criar, sonhar e explorar novas possibilidades.