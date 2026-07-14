A Casa do Dragão: 10 nomes para gato inspirados nos personagens da série 

Escolher o nome de um gato é uma decisão especial para muitos tutores. Além de acompanhar o pet por toda a vida, costuma refletir gostos, referências afetivas e até a personalidade que o animal demonstra no dia a dia. Para os fãs de “A Casa do Dragão”, esse universo pode ser uma ótima fonte de inspiração.

A série da HBO Max, derivada de “Game of Thrones” e baseada no livro “Fogo & Sangue”, de George R. R. Martin, se tornou uma das produções mais comentadas e elogiadas dos últimos anos por seu enredo político, personagens complexos e visual grandioso. Ambientada cerca de 200 anos antes da história de Daenerys Targaryen, a trama acompanha disputas pelo Trono de Ferro, rivalidades familiares e, claro, muitos dragões.

Nesse cenário cheio de figuras fortes, intensas e carismáticas, não faltam ideias de nomes que podem combinar com gatos de perfis bem diferentes. Confira!

1. Rhaenyra

Rhaenyra Targaryen é um dos nomes mais marcantes de “A Casa do Dragão”. Filha do rei Viserys I, ela é apresentada como herdeira do Trono de Ferro e se destaca pela coragem, pela inteligência e pela determinação em defender seu lugar em um mundo dominado por homens. O nome combina muito bem com gatas de personalidade forte, independentes e que gostam de chamar atenção por onde passam.

2. Daemon

Impulsivo, carismático, ousado e imprevisível, Daemon Targaryen é um dos personagens mais populares da série. Irmão do rei Viserys e um guerreiro temido, ele mistura charme com perigo e costuma agir de forma intensa, sem medo de enfrentar conflitos. O nome pode combinar com gatos arteiros, destemidos e cheios de energia, especialmente aqueles que adoram explorar a casa, subir em móveis e aprontar pequenas confusões.

3. Alicent

Alicent Hightower é uma personagem central da trama e chama atenção por sua postura contida, sua inteligência política e sua habilidade de agir com estratégia, mesmo em momentos de grande tensão. Ao longo da série, ela mostra um lado delicado, mas também firme e calculista quando precisa proteger a própria família. Por isso, pode ser um ótimo nome para gatas calmas, observadoras e elegantes, daquelas que parecem discretas, mas sabem exatamente o que querem.

4. Aemond

Aemond Targaryen é um personagem de presença forte, olhar intimidador e personalidade intensa. Ambicioso, disciplinado e muito determinado, ele se transforma em uma das figuras mais temidas da história. O nome pode combinar com gatos de postura imponente, que andam pela casa como se fossem os verdadeiros reis do ambiente.

5. Viserys

Viserys I Targaryen é o rei que tenta manter a paz dentro da própria família, mesmo cercado por disputas, ambições e conflitos. Na série, ele é retratado como um homem sensível, afetuoso e muitas vezes conciliador, embora também carregue o peso da coroa e das decisões difíceis. Pode ser um excelente nome para gatos tranquilos, carinhosos e mais caseiros, daqueles que gostam de ficar perto do tutor e preferem ambientes calmos.

Rhaenys é o nome ideal para gatas maduras, observadoras e cheias de presença (Imagem: DavidTB | Shutterstock)

6. Rhaenys

Conhecida como “A Rainha que Nunca Foi”, Rhaenys Targaryen é uma personagem muito admirada pelos fãs da série. Ela se destaca pela sabedoria, pela firmeza e pela elegância com que enfrenta as injustiças e os conflitos da corte. O nome pode ser ideal para gatas maduras, observadoras e cheias de presença, especialmente aquelas que demonstram serenidade, mas não se deixam intimidar facilmente.

7. Corlys

Corlys Velaryon, o famoso Serpente Marinha, é um dos personagens mais respeitados de “A Casa do Dragão”. Grande navegador, estrategista e chefe da Casa Velaryon, ele transmite imponência, inteligência e experiência. O nome combina com gatos curiosos, exploradores e muito atentos ao que acontece ao redor.

8. Baela

Baela Targaryen é uma personagem corajosa, decidida e cheia de energia. Na série, ela representa uma geração mais jovem, mas já demonstra força, lealdade e disposição para enfrentar desafios. O nome pode combinar muito com gatas brincalhonas, ativas e que vivem correndo pela casa, mas que também mostram um lado afetuoso com a família.

9. Jace

Jacaerys Velaryon, muitas vezes chamado de Jace, é um dos jovens personagens da trama e se destaca pelo senso de responsabilidade, pela lealdade à mãe e pela tentativa de agir com maturidade diante do caos ao redor. Como apelido, Jace é curto, moderno e fácil de memorizar, o que o torna uma opção interessante para gatos. Pode combinar com felinos dóceis, inteligentes e companheiros.

10. Helaena

Helaena Targaryen é uma personagem delicada, introspectiva e muito particular dentro de “A Casa do Dragão”. Ela tem um jeito sensível, observador e quase etéreo, o que faz dela uma figura diferente dos demais membros da família. O nome pode combinar perfeitamente com gatas mais silenciosas, dóceis e misteriosas, daquelas que passam longos períodos observando o ambiente de longe antes de se aproximar.