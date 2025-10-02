9 vitaminas caseiras refrescantes para os dias quentes

As vitaminas são a opção ideal para espantar o calor durante os dias quentes, principalmente se você prefere uma opção com mais textura, que combine frescor e saciedade. Nutritivas e saudáveis, podem ser consumidas por adultos e crianças. Além disso, são bebidas fáceis de preparar para você curtir melhor o seu tempo.
A seguir, confira 9 receitas de vitaminas caseiras refrescantes para os dias quentes!
Vitamina de banana com mirtilo
Ingredientes
- 120 g de mirtilo
- 200 ml de iogurte natural
- 500 ml de leite gelado
- 1 banana cortada em rodelas
- 2 colheres de sopa de mel
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
Vitamina de maracujá com coco
Ingredientes
- 1 banana descascada e cortada em rodelas
- 2 colheres de sopa de leite em pó
- 3 colheres de sopa de suco de maracujá
- 1 xícara de chá de água de coco gelada
- 1 colher de sopa de açúcar de coco
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
Vitamina de pêssego
Ingredientes
- 1 xícara de chá de pêssego descascado, sem caroço e picado
- 200 ml de leite de soja gelado
- 1 colher de sopa de flocos de aveia
- Mel a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o pêssego e o leite de soja e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a farinha de aveia e o mel e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.
Vitamina de mamão com aveia e canela
Ingredientes
- Polpa de 2 mamões
- 400 ml de leite desnatado gelado
- 1 colher de sopa de aveia em flocos
- 1 colher de chá de canela em pó
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a polpa dos mamões e o leite e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a aveia e a canela em pó e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.
Vitamina de frutas com espinafre
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
- 3 bananas descascadas, cortadas em rodelas e congeladas
- 1 pera sem sementes e picada
- 1 maçã sem sementes e picada
- 1 pedaço de gengibre ralado
- 200 ml de iogurte natural
- 200 ml de leite gelado
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o gengibre, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o gengibre e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.
Vitamina de morango com kiwi
Ingredientes
- 1 xícara de chá de morango congelado
- 1 kiwi descascado e cortado em pedaços
- 1/2 xícara de chá de iogurte natural
- 1/2 xícara de chá de suco de laranja
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura cremosa. Sirva em seguida.
Vitamina de goiaba
Ingredientes
- 2 goiabas picadas
- 200 ml de leite gelado
- 1 colher de sopa de leite em pó
- 4 pedras de gelo
- Mel a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura cremosa. Sirva em seguida.
Vitamina de abacate com banana
Ingredientes
- 1 banana picada
- 1/2 abacate maduro fatiado
- 2 xícaras de chá de leite de amêndoas
- 1 colher de sopa de mel
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura cremosa. Sirva em seguida.
Vitamina de manga com laranja
Ingredientes
- 1 manga descascada e picada
- 1 xícara de chá de suco de laranja natural
- 200 ml de leite gelado
- 1 colher de sopa de mel
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
No liquidificador, coloque a manga picada, o suco de laranja e o leite. Bata bem até obter uma mistura homogênea. Adicione o mel e o gelo e misture. Sirva em seguida.