9 vitaminas caseiras refrescantes para os dias quentes

As vitaminas são a opção ideal para espantar o calor durante os dias quentes, principalmente se você prefere uma opção com mais textura, que combine frescor e saciedade. Nutritivas e saudáveis, podem ser consumidas por adultos e crianças. Além disso, são bebidas fáceis de preparar para você curtir melhor o seu tempo.

A seguir, confira 9 receitas de vitaminas caseiras refrescantes para os dias quentes!

Vitamina de banana com mirtilo

Ingredientes

120 g de mirtilo

200 ml de iogurte natural

500 ml de leite gelado

1 banana cortada em rodelas

2 colheres de sopa de mel

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de maracujá com coco

Ingredientes

1 banana descascada e cortada em rodelas

descascada e cortada em rodelas 2 colheres de sopa de leite em pó

3 colheres de sopa de suco de maracujá

1 xícara de chá de água de coco gelada

1 colher de sopa de açúcar de coco

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de pêssego

Ingredientes

1 xícara de chá de pêssego descascado, sem caroço e picado

descascado, sem caroço e picado 200 ml de leite de soja gelado

1 colher de sopa de flocos de aveia

Mel a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o pêssego e o leite de soja e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a farinha de aveia e o mel e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.

Vitamina de mamão com aveia e canela (Imagem: Nick Alias | Shutterstock)

Vitamina de mamão com aveia e canela

Ingredientes

Polpa de 2 mamões

400 ml de leite desnatado gelado

1 colher de sopa de aveia em flocos

1 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa dos mamões e o leite e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a aveia e a canela em pó e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.

Vitamina de frutas com espinafre

Ingredientes

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

3 bananas descascadas, cortadas em rodelas e congeladas

1 pera sem sementes e picada

1 maçã sem sementes e picada

1 pedaço de gengibre ralado

200 ml de iogurte natural

200 ml de leite gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o gengibre, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o gengibre e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.

Vitamina de morango com kiwi

Ingredientes

1 xícara de chá de morango congelado

congelado 1 kiwi descascado e cortado em pedaços

1/2 xícara de chá de iogurte natural

1/2 xícara de chá de suco de laranja

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura cremosa. Sirva em seguida.

Vitamina de goiaba

Ingredientes

2 goiabas picadas

200 ml de leite gelado

1 colher de sopa de leite em pó

4 pedras de gelo

Mel a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura cremosa. Sirva em seguida.

Vitamina de abacate com banana (Imagem: Sunny Forest | Shutterstock)

Vitamina de abacate com banana

Ingredientes

1 banana picada

1/2 abacate maduro fatiado

maduro fatiado 2 xícaras de chá de leite de amêndoas

1 colher de sopa de mel

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura cremosa. Sirva em seguida.

Vitamina de manga com laranja

Ingredientes

1 manga descascada e picada

descascada e picada 1 xícara de chá de suco de laranja natural

200 ml de leite gelado

1 colher de sopa de mel

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a manga picada, o suco de laranja e o leite. Bata bem até obter uma mistura homogênea. Adicione o mel e o gelo e misture. Sirva em seguida.