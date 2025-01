As tortas ricas em proteínas são excelentes aliadas para quem busca praticidade na rotina e na dieta. Por serem versáteis e fáceis de preparar, elas podem ser adaptadas com diferentes ingredientes para atender às necessidades nutricionais de cada pessoa. Além de fornecerem uma boa quantidade de proteínas, fundamentais para a manutenção da saúde muscular e para a sensação de saciedade, podem ser consumidas em diversas ocasiões, como no café da manhã, no almoço, ou como lanche.

Abaixo, confira 9 tortas ricas em proteínas para aumentar a massa muscular!

Torta de espinafre com ricota

Ingredientes

1 xícara de chá de azeite

1 cebola descascada e picada

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1/2 cebola-roxa fatiada

2 ovos

1 1/2 xícara de chá de ricota

2 colheres de chá de farinha de trigo integral

Sal, noz-moscada em pó, pimenta-do-reino branca moída e páprica doce a gosto

Azeite para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola-roxa e doure. Junte o espinafre e refogue por 5 minutos. Reserve. Em um recipiente, coloque os ovos, a ricota e a farinha de trigo e misture até obter uma consistência homogênea. Acrescente o espinafre e mexa até incorporar. Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino, noz-moscada e páprica doce. Unte uma assadeira com azeite e enfarinhe com farinha de trigo, despeje a mistura sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.

Torta integral de carne

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 de xícara de chá de aveia em flocos

1 1/2 xícara de chá de leite desnatado

1/2 xícara de chá de azeite

3 ovos

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Recheio

1 kg de carne moída

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

395 g de milho-verde

2 tomates sem sementes e picados

2 xícaras de chá de creme de ricota

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico, e bata até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento e bata para incorporar. Após, disponha metade da massa sobre uma assadeira untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne moída e refogue por 10 minutos. Acrescente os tomates e o milho-verde e cozinhe por 3 minutos. Tempere com sal e finalize com o creme de ricota. Misture bem. Desligue o fogo, despeje o recheio sobre a massa e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Torta de soja com legumes

Ingredientes

Massa

8 colheres de sopa de soja cozida e escorrida

cozida e escorrida 2 xícaras de chá de leite integral

1 xícara de chá de azeite

4 colheres de sopa de farinha de trigo integral

6 colheres de sopa de ricota

6 ovos

Azeite para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Recheio

1 cenoura descascada e picada

Floretes de 1 brócolis cozido

1 tomate sem sementes e picado

1 cebola descascada e picada

Sal, azeite e salsa picada a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes da massa e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje metade da massa sobre uma assadeira untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a cenoura, o brócolis e o tomate. Tempere com sal e salsa. Refogue por 3 minutos. Após, despeje o recheio sobre a forma com a massa e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Torta de legumes com tofu

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de aveia

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de água gelada

1 pitada de sal

Recheio

300 g de tofu amassado

1 cenoura ralada

1 abobrinha cortada em cubos

1/2 xícara de chá de milho-verde

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de aveia, o azeite, a água gelada e o sal. Amasse bem até formar uma massa homogênea e que desgrude das mãos. Cubra a tigela com um pano e reserve enquanto prepara o recheio.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourarem. Adicione os legumes e refogue por cerca de 5 minutos, mexendo sempre. Acrescente o tofu amassado e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por mais 3 minutos e reserve.

Montagem

Em uma forma de aro removível, abra a massa com as mãos, cobrindo o fundo e as laterais. Adicione o recheio, espalhando uniformemente. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30-40 minutos, ou até a massa ficar dourada nas bordas e o recheio levemente firme. Sirva em seguida.

Torta de frango com aveia (Imagem: Paulo Henrique Orlando | Shutterstock)

Torta de frango com aveia

Ingredientes

Massa

4 ovos

3 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal a gosto

Azeite para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Recheio

3 colheres de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

1 tomate sem sementes e picado

395 g de milho-verde

300 g de peito de frango cozido e desfiado

3 colheres de sopa de molho de tomate

3 colheres de sopa de ricota

Sal e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque os ovos e o sal e bata por 4 minutos. Adicione a farinha de aveia e bata por mais 2 minutos. Junte o fermento químico e bata para incorporar. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o tomate, o milho-verde e o frango e refogue por 6 minutos. Por último, coloque o molho de tomate, a ricota e o cheiro-verde e misture bem. Desligue o fogo, tempere com sal e reserve.

Montagem

Unte uma assadeira com azeite e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje metade da massa sobre ela e cubra com o recheio. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Torta de quinoa com escarola

Ingredientes

4 ovos

2 xícaras de chá de água

1 dente de alho descascado e amassado

1 cebola descascada e picada

1 xícara de chá de quinoa

1/2 maço de escarola cortado em tiras

Sal, azeite, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Azeite para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até a água secar. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as folhas de escarola e refogue até murchar. Desligue o fogo, espere amornar e escorra o excesso de água da escarola. Reserve.

Em um liquidificador, coloque os ovos, o sal, a pimenta-do-reino e o orégano e bata até incorporar. Transfira para um recipiente, junte a quinoa e a escarola reservada e misture bem. Depois, disponha sobre uma assadeira untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 200 ºC por 25 minutos. Sirva em seguida.

Torta de atum com quinoa

Ingredientes

Massa

4 ovos

3 colheres de sopa de farinha de quinoa

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal a gosto

Azeite para untar

Farinha de quinoa para enfarinhar

Recheio

340 g de atum sólido ao natural escorrido

sólido ao natural escorrido 1 cebola picada

1 pimentão vermelho picado

1 xícara de chá de quinoa cozida

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque os ovos e o sal e bata por 4 minutos. Adicione a farinha de quinoa e bata por mais 2 minutos. Junte o fermento químico e bata para incorporar. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o pimentão vermelho até ficarem macios. Adicione o atum e a quinoa e refogue por mais 3 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Montagem

Unte uma assadeira com azeite e enfarinhe com farinha de quinoa. Despeje metade da massa sobre a assadeira. Espalhe o recheio de atum e quinoa sobre a massa. Cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25-30 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.

Torta de frango e batata-doce

Ingredientes

Massa

4 ovos

3 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal a gosto

Azeite para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Recheio

500 g de peito de frango cozido e desfiado

2 batatas-doces cozidas e amassadas

cozidas e amassadas 1 cebola picada

3 ovos

1/4 de xícara de chá de queijo cottage

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque os ovos e o sal e bata por 4 minutos. Adicione a farinha de aveia e bata por mais 2 minutos. Junte o fermento químico e bata novamente para incorporar. Reserve.

Recheio

Em uma tigela grande, misture o frango, a batata-doce, a cebola e o queijo cottage. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Montagem

Unte uma assadeira com azeite e enfarinhe com farinha de aveia. Despeje metade da massa sobre a assadeira. Espalhe o recheio de frango e batata-doce sobre a massa. Cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30-35 minutos, ou até dourar e firmar. Retire do forno e deixe esfriar um pouco. Sirva em seguida.

Torta de lentilha com espinafre e cúrcuma

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de água gelada

1 colher de chá de cúrcuma

1 pitada de sal

Recheio

1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida

1 maço de espinafre

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de cúrcuma

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino

1 colher de chá de cominho em pó

Sal a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha, a cúrcuma e o sal. Acrescente o azeite e a água gelada aos poucos, misturando até formar uma massa homogênea que desgrude das mãos. Deixe descansar por 10 minutos, coberta por um pano.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até ficarem dourados. Adicione o espinafre e refogue até murchar. Acrescente a lentilha, a cúrcuma, o cominho, a pimenta-do-reino e o sal. Misture bem. Cozinhe por mais 2-3 minutos e reserve.

Montagem

Abra a massa em uma forma untada, cobrindo o fundo e as laterais. Despeje o recheio de lentilha e espinafre, espalhando uniformemente. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30-35 minutos, ou até que a massa esteja levemente dourada. Sirva em seguida.