Os sucos verdes são uma opção incrivelmente benéfica para a saúde. Compostos por uma variedade de vegetais de folhas verdes, além de ingredientes como frutas e ervas, essas bebidas oferecem uma concentração poderosa de vitaminas, minerais e antioxidantes.

Essa combinação única de nutrientes auxilia na desintoxicação do organismo, ajudando na eliminação de toxinas acumuladas ao longo do tempo. Além disso, os sucos verdes são ricos em fibras, contribuindo para o bom funcionamento do sistema digestivo e promovendo a sensação de saciedade.

A seguir, confira como preparar 9 sucos verdes para ajudar a limpar o organismo!

Suco verde de kiwi com espinafre

Ingredientes

2 kiwis descascados e picados

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1/2 xícara de chá de folhas de hortelã

1/2 pepino cortado em rodelas

1 colher de sopa de sementes de chia

700 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o kiwi, o pepino, o espinafre e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as folhas de hortelã, as sementes de chia e as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Sirva em seguida.

Suco verde de melancia, couve e gengibre

Ingredientes

3 fatias finas de melancia descascadas

1 folha de couve-manteiga higienizada e cortada em tiras

2 fatias finas de gengibre

1 colher de sopa de sementes de linhaça

500 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a melancia, a folha de couve-manteiga e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente o gengibre, as sementes de linhaça e as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Sirva em seguida.

Suco verde de hortaliças

Ingredientes

5 folhas de couve-manteiga cortada em tiras

3 folhas de alface-crespa cortada em tiras

Suco de 1 limão

1/2 pepino cortado em rodelas

1/2 xícara de chá de folhas de rúcula

1 xícara de chá de floretes de brócolis

2 talos de cebolinha cortados em rodelas

1 l de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a couve-manteiga, a alface-crespa e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente o pepino, as folhas de rúcula, o suco de limão, os floretes de brócolis, a cebolinha e as pedras de gelo e bata novamente até triturar. Sirva em seguida.

Suco verde de pepino, pera e aipo (Imagem: freeskyline | Shutterstock)

Suco verde de pepino, pera e aipo

Ingredientes

1 pepino cortado em rodelas

1 pera picada e sem sementes

picada e sem sementes 2 talos de aipo cortados em rodelas

200 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Suco verde de ora-pro-nóbis com laranja

Ingredientes

Suco de 1 laranja

250 ml de água

15 folhas de ora-pro-nóbis picadas

picadas 1 colher de chá de sementes de linhaça

1 colher de café de gengibre em pó

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Suco verde de couve com abacaxi (Imagem: Ksenija Toyechkina | Shutterstock)

Suco verde de couve com abacaxi

Ingredientes

1 colher de sopa de salsa picada

1 colher de sopa de folhas de couve picadas

1 fatia de abacaxi descascada e picada

descascada e picada 350 ml de água de coco gelada

3 folhas de hortelã

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a salsa, as folhas de couve, o abacaxi, a água de coco e as folhas de hortelã e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Suco verde de espinafre com maçã-verde

Ingredientes

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1 maçã-verde sem sementes e picada

sem sementes e picada 1/2 cenoura cortadas em rodelas

1/2 xícara de chá de talos de aipo cortados em rodelas

2 colheres de sopa de folhas de aipo picadas

1 colher de sopa de sementes de chia

700 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as folhas de espinafre, a maçã-verde, a cenoura e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente as pedras de gelo, as folhas e os talos do aipo e bata novamente até triturar. Coe e adicione as sementes de chia. Sirva em seguida.

Suco verde de capim-cidreira com limão

Ingredientes

1 xícara de chá de capim-cidreira

1/2 xícara de chá de folhas de hortelã

200 ml de água gelada

Suco de 1/2 limão

Fatias de gengibre a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Suco verde de manga com rúcula

Ingredientes

1/2 manga picada

picada 1 punhado de rúcula

Suco de 1 limão

350 ml de água de coco gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o suco de limão, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para uma jarra, adicione o suco de limão e misture. Sirva em seguida.