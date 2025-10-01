9 sucos termogênicos com gengibre

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O suco é uma excelente opção para se refrescar e saciar a sede. Quando combinado com ingredientes como o gengibre, torna-se um grande aliado de quem deseja emagrecer de forma saudável, já que alimentos termogênicos ajudam a acelerar o metabolismo e a favorecer a queima de gordura. No entanto, para os efeitos dos sucos se manifestem no organismo, é fundamental associá-los a uma alimentação equilibrada e à prática de exercícios.

A seguir, confira 9 receitas de sucos termogênicos para você incluir na dieta e aumentar o gasto calórico!

1. Suco termogênico de laranja com cenoura e gengibre

Ingredientes

Suco de 1 laranja

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

2 rodelas de gengibre descascadas

1 colher de café de cúrcuma

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o suco de laranja, a cenoura e o gengibre e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione a cúrcuma e as pedras de gelo e bata até incorporar. Sirva em seguida.

2. Suco de pêssego com tangerina e gengibre

Ingredientes

1 pêssego descascado e cortado em pedaços

descascado e cortado em pedaços 1 gengibre descascado e ralado

Suco de 2 tangerinas

250 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os pêssegos, o gengibre e o suco de tangerina e bata até ficar homogêneo. Adicione a água e bata novamente para incorporar. Após, transfira o suco para um copo, junte as pedras de gelo e sirva em seguida.

3. Suco de abacaxi com gengibre

Ingredientes

4 fatias de abacaxi sem casca

sem casca 200 ml de água de coco

1 pedaço de gengibre descascado e cortado em rodelas

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o abacaxi, o gengibre e a água de coco e bata até ficar homogêneo. Adicione as pedras de gelo e bata novamente para incorporar. Após, coe o suco com a ajuda de um coador e sirva em seguida.

Suco termogênico de melancia com gengibre (Imagem: yuda chen | Shutterstock)

4. Suco termogênico de melancia com gengibre

Ingredientes

1/2 melancia sem casca e cortada em pedaços

sem casca e cortada em pedaços 1 gengibre descascado e picado

Suco de um limão

Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a melancia, o suco de limão, o gengibre e, aos poucos, bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco com a ajuda de um coador, transfira para um copo e sirva em seguida, decorando com folhas de hortelã.

5. Suco de erva-cidreira com gengibre

Ingredientes

20 folhas de erva-cidreira

1 l de água

Suco de um limão

1 pedaço de gengibre descascado e cortado em rodelas

descascado e cortado em rodelas Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco com a ajuda de uma peneira, transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

6. Suco de morango, gengibre e chá verde

Ingredientes

1 xícara de chá de morango

1 colher de chá de gengibre ralado

1 xícara de chá verde preparado e resfriado

Pedras de gelo a gosto

Mel para adoçar

Modo de preparo

Lave os morangos e retire os talos. Coloque todos os ingredientes no liquidificador, exceto o mel e as pedras de gelo, e bata até ficar homogêneo. Adoce com mel, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de manga com especiarias (Imagem: SerPhoto | Shutterstock)



7. Suco termogênico de manga com especiarias

Ingredientes

1 manga madura descascada e cortada em pedaços

madura descascada e cortada em pedaços 1 pedaço de gengibre fresco

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1 pitada de pimenta-preta moída

1 pau de canela

200 ml de água gelada

Modo de preparo

Coloque a manga no liquidificador. Depois, acrescente o gengibre descascado e picado, a cúrcuma em pó e a pitada de pimenta-preta. Adicione a água e bata bem até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar um suco mais leve. Sirva em um copo e finalize com o pau de canela dentro da bebida para soltar aroma e sabor.

8. Suco de limão, gengibre e pepino

Ingredientes

Suco de um limão

1 colher de chá de gengibre ralado

1 pepino descascado

descascado 70 ml de água gelada

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata o suco de limão, o pepino e o gengibre até obter uma mistura homogênea. Adicione a água para diluir, as pedras de gelo e sirva em seguida.

9. Suco de maracujá com gengibre e cúrcuma

Ingredientes

Polpa de 2 maracujás

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

1 pedaço de cúrcuma fresca descascada (cerca de 2 cm)

200 ml de água gelada

1 colher de chá de mel

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, adicione a polpa de maracujá, o gengibre, a cúrcuma e a água gelada. Bata por cerca de 1 minuto até obter uma mistura homogênea. Caso prefira um suco mais leve e sem sementes, passe a bebida por uma peneira fina. Acrescente o mel para adoçar, adicione pedras de gelo e misture bem. Consuma imediatamente.