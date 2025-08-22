Variedades

9 sucos funcionais para limpar o organismo

22/08/25
Suco de espinafre com banana (Imagem: Lecic | Shutterstock)

O suco funcional é uma excelente opção para se refrescar e, ao mesmo tempo, aproveitar os benefícios das frutas, verduras e até dos legumes. Preparado de forma simples e rico em nutrientes, contribui para manter o corpo hidratado e estimula a desintoxicação do organismo. Além disso, auxilia no processo de emagrecimento e incentiva o consumo de alimentos saudáveis.

“A maior parte das cores da alimentação vem das frutas, que oferecem vitaminas e minerais não fabricados pelo organismo, mas que são essenciais à nutrição adequada e ao bom funcionamento do corpo”, explica a nutricionista Gabriela Marcelino.

A seguir, confira 9 receitas de sucos funcionais para você incluir na dieta!

1. Suco de espinafre com banana

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre
  • 1 banana descascada e cortada em rodelas
  • 200 ml de água
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as folhas de espinafre, a banana, a água e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

2. Suco de abacaxi com hortelã

Ingredientes

  • 1 colher de sobremesa de gengibre ralado
  • 1 ramo de hortelã
  • 2 fatias de abacaxi cortadas em cubos
  • 1 colher de sopa de raspas de limão
  • 200 ml de água
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o abacaxi, o gengibre, o ramo de hortelã, as raspas de limão, a água e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

3. Suco de mamão com figo e caqui

Ingredientes

  • Polpa de 1 mamão
  • Suco de 6 laranjas
  • Polpa de 4 figos
  • 2 caquis picados
  • 10 tâmaras sem caroço
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa de mamão, o suco de laranja, os figos, os caquis, as tâmaras e bata até ficar homogêneo. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Copo de vidro com suco de abóbora e um pedaço de abóbora em cima de uma tábua de madeira
Suco funcional de abóbora e limão (Imagem: Marinesea | Shutterstock)

4. Suco funcional de abóbora e limão

Ingredientes

  • 2 fatias de abóbora sem casca cozida
  • 250 ml de água gelada
  • Suco de 3 limões
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a abóbora, a água e bata até ficar homogêneo. Após, coe o suco e junte o suco de limão. Adicione o mel e mexa bem. Sirva em seguida.

5. Suco de laranja com aipo e pepino

Ingredientes

  • 1 aipo picado
  • 1 pepino cortado em rodelas
  • 1 ramo de salsinha picada
  • 200 ml de suco de laranja
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparar

Em um liquidificador, coloque o aipo, o pepino, a salsinha, o suco de laranja e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Copo de vidro com suco de melancia, pedaço de melancia na borda do copo e melancia e limão ao lado
Suco de melancia com gengibre e limão (Imagem: yuda chen | Shutterstock)

6. Suco de melancia com gengibre e limão

Ingredientes

  • 4 xícaras de chá de melancia cortada em cubos e sem sementes
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 1 colher de chá de mel
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os cubos de melancia, o suco de limão, o gengibre ralado e o mel. Bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

7. Suco de couve com maçã-verde

Ingredientes

  • 2 folhas de couve
  • 1 maçã-verde sem sementes e cortada em pedaços
  • Suco de 1 limão
  • 200 ml de água de coco
  • Pedras de gelo e gengibre ralado a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma mistura homogênea. Se desejar, coe o suco. Transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de beterraba, maçã e cenoura servido em copo de vidro com beterraba, maçã e cenoura ao lado
Suco funcional de beterraba com maçã e cenoura (Imagem: Melica | Shutterstock)

8. Suco funcional de beterraba com maçã e cenoura

Ingredientes

  • 1 beterraba crua picada
  • 1 maçã com casca e picada
  • 2 cenouras descascadas e picadas
  • 300 ml de água gelada
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a beterraba, a maçã, a cenoura, a água gelada e bata até obter um suco homogêneo. Transfira para um copo, acrescente gelo e sirva em seguida.

9. Suco de lichia com hortelã e gengibre

Ingredientes

  • 10 lichias frescas descascadas e sem caroço
  • 200 ml de água de coco
  • Suco de 1 limão
  • 5 folhas de hortelã
  • 1 pedaço de gengibre fresco ralado
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

