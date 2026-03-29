Para quem prefere evitar o consumo de carne na Páscoa, é possível preparar receitas deliciosas e igualmente especiais, sem abrir mão do sabor e da tradição. Pratos à base de legumes, grãos e massas — ou até mesmo opções totalmente vegetarianas — podem compor um cardápio variado e nutritivo, capaz de agradar toda a família.
A seguir, confira 9 receitas sem carne para a Páscoa!
1. Quiche de tomate e queijo feta
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 5 colheres de sopa de manteiga
- 2 gemas de ovo
- 2 colheres de sopa de água gelada
- Sal a gosto
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 4 tomates cortados em fatias
- 200 g de queijo feta
- 4 ovos
- 1 xícara de chá de leite
- 200 g de creme de leite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Tomilho e manjericão para decorar
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o sal e a manteiga até obter uma textura de farofa. Acrescente as gemas e a água e misture até obter uma massa homogênea. Em seguida, em uma superfície lisa e enfarinhada com farinha de trigo, abra a massa com o auxílio de um rolo. Transfira a massa para uma assadeira previamente untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo, pressionando-a no fundo e nas laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 15 minutos, até ficar levemente dourada. Reserve.
Recheio
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Retire do fogo e reserve. Em uma tigela grande, bata os ovos com o leite e o creme de leite até ficar homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. Pegue a massa reservada e despeje o alho e a cebola, depois faça camadas de tomate, da mistura de ovos e leite e adicione o queijo. Polvilhe com tomilho e manjericão. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.
2. Salada de grão-de-bico e abacate
Ingredientes
- 180 g de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1 abacate cortado em cubos
- 1 tomate cortado em cubos
- 1 pepino cortado em cubos
- 1/2 cebola-roxa fatiada
- 1/4 de xícara de chá de coentro picado
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela grande, misture delicadamente o grão-de-bico, o abacate, o tomate, o pepino, a cebola-roxa e o coentro. Em outra tigela pequena, misture o suco de limão e o azeite. Despeje o molho sobre os outros ingredientes, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture delicadamente. Sirva em seguida.
3. Farofa de castanha-do-pará e amêndoas
Ingredientes
- 400 g de farinha de mandioca
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1/4 de xícara de chá de castanha-do-pará picada
- 1/4 de xícara de chá de amêndoas picadas
- 1/4 de xícara de chá de uva-passa
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente a castanha-do-pará e as amêndoas e refogue até ficarem levemente douradas. Acrescente a uva-passa e misture bem. Adicione a farinha de mandioca e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Continue mexendo até que a farinha de mandioca esteja dourada e crocante. Sirva em seguida.
4. Lasanha de brócolis com queijo
Ingredientes
Lasanha
- 500 g de massa para lasanha
- 800 g de brócolis cozido e picado
- 300 g de queijo muçarela fatiado
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
Molho
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 2 xícaras de chá de leite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Molho
Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio, acrescente a farinha de trigo e mexa rapidamente até dourar. Depois, adicione o leite e o sal e continue misturando até engrossar levemente. Reserve.
Lasanha
Em uma assadeira, espalhe uma camada fina de molho. Cubra com uma camada de massa para lasanha. Faça uma camada de brócolis e queijo muçarela. Repita o processo até terminar os ingredientes, finalizando com o molho. Polvilhe o queijo parmesão sobre o molho. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 50 minutos. Sirva em seguida.
5. Macarronada com molho de espinafre e tomate
Ingredientes
- 250 g de macarrão espaguete
- 300 g de espinafre picado
- 2 tomates picados
- 3 dentes de alho picados
- 1 cebola picada
- 1/4 de xícara de chá de azeite
- 2 colheres de sopa de extrato de tomate
- Queijo parmesão ralado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até a massa ficar al dente. Escorra e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Junte o tomate, o espinafre e o extrato de tomate e cozinhe até começar a amolecer e murchar. Tempere o molho com sal e pimenta-do-reino. Misture o macarrão cozido ao molho. Sirva com o queijo parmesão.
6. Panqueca de grão-de-bico recheada com legumes
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
- 1 xícara de chá de água
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 pitada de sal
- 1 pitada de cúrcuma
Recheio
- 1 cenoura ralada
- 1 abobrinha ralada
- 1/2 pimentão cortado em tiras finas
- 1/2 cebola fatiada
- 2 colheres de sopa de azeite
- Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de grão-de-bico, a água, o azeite, o sal e a cúrcuma até obter uma massa lisa e levemente líquida. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e espalhe uma porção da massa, formando um disco fino. Cozinhe até firmar e dourar levemente, depois vire para dourar o outro lado. Faça o mesmo com o restante da massa e reserve.
Recheio e montagem
Aqueça uma panela com azeite em fogo médio. Refogue a cebola até ficar levemente dourada. Adicione os demais ingredientes e cozinhe até ficarem macios, mantendo uma leve crocância. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Recheie cada panqueca com os legumes refogados, dobre ou enrole e finalize com a salsinha picada. Sirva em seguida.
7. Nhoque ao molho pesto
Ingredientes
Nhoque
- 1 kg de batata descascada
- 1 gema de ovo
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- Sal e noz-moscada em pó a gosto
- Água para cozinhar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Molho pesto
- 1 xícara de chá de manjericão fresco
- 1/2 xícara de chá de azeite
- 2 colheres de sopa de nozes
- 1 dente de alho descascado
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Folha de manjericão para finalizar
Modo de preparo
Nhoque
Em uma panela, cubra a batata com água, adicione uma pitada de sal e cozinhe até ficar bem macia. Escorra e, ainda morna, amasse bem até formar um purê. Espere esfriar completamente e misture a gema, o sal, a noz-moscada e vá adicionando a farinha de trigo aos poucos, até formar uma massa firme que não grude nas mãos. Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa. Faça rolinhos com a massa e corte em pedaços de até 2 cm. Leve uma panela grande com água e sal ao fogo médio. Quando ferver, cozinhe os nhoques aos poucos. Quando subirem à superfície, retire com uma escumadeira e reserve.
Molho pesto
No liquidificador ou processador, bata o manjericão, o alho, as nozes e o azeite até formar uma pasta. Junte o parmesão e bata rapidamente só para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente o nhoque ainda morno com o pesto. Finalize com a folha de manjericão e sirva em seguida.
8. Arroz com castanha-do-pará e cenoura
Ingredientes
- 1 xícara de chá de arroz
- 2 xícaras de chá de água quente
- 1 cenoura ralada
- 1/2 xícara de chá de castanha-do-pará picada
- 1 dente de alho picado
- 1/2 cebola picada
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsinha picada para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até murchar. Junte o alho e refogue rapidamente. Acrescente o arroz e refogue por 1 a 2 minutos, mexendo bem. Adicione a água quente e o sal. Cozinhe em fogo baixo até a água secar. Quando o arroz estiver quase pronto, junte a cenoura ralada e a castanha-do-pará. Misture bem, tampe e deixe descansar por 5 minutos com o fogo desligado. Solte o arroz com um garfo, finalize com salsinha e um fio de azeite. Sirva em seguida.
9. Gratinado de batata com alho-poró
Ingredientes
- 4 batatas cortadas em rodelas finas
- 1 talo de alho-poró cortado em rodelas
- 1 xícara de chá de creme de leite
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 2 colheres de sopa de manteiga
- Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e refogue o alho-poró até ficar macio e levemente dourado. Reserve. Em um refratário untado com azeite, faça camadas alternadas de batata e alho-poró. Tempere cada camada com sal, pimenta-do-reino e uma leve pitada de noz-moscada. Em uma tigela, misture o creme de leite com o leite e despeje sobre as camadas, garantindo que o líquido se espalhe bem. Cubra com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180 °C até as batatas ficarem macias e o topo bem dourado. Sirva em seguida.