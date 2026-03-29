Para quem prefere evitar o consumo de carne na Páscoa, é possível preparar receitas deliciosas e igualmente especiais, sem abrir mão do sabor e da tradição. Pratos à base de legumes, grãos e massas — ou até mesmo opções totalmente vegetarianas — podem compor um cardápio variado e nutritivo, capaz de agradar toda a família.

A seguir, confira 9 receitas sem carne para a Páscoa!

1. Quiche de tomate e queijo feta

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

5 colheres de sopa de manteiga

2 gemas de ovo

2 colheres de sopa de água gelada

Sal a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

4 tomates cortados em fatias

200 g de queijo feta

4 ovos

1 xícara de chá de leite

200 g de creme de leite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Tomilho e manjericão para decorar

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o sal e a manteiga até obter uma textura de farofa. Acrescente as gemas e a água e misture até obter uma massa homogênea. Em seguida, em uma superfície lisa e enfarinhada com farinha de trigo, abra a massa com o auxílio de um rolo. Transfira a massa para uma assadeira previamente untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo, pressionando-a no fundo e nas laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 15 minutos, até ficar levemente dourada. Reserve.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Retire do fogo e reserve. Em uma tigela grande, bata os ovos com o leite e o creme de leite até ficar homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. Pegue a massa reservada e despeje o alho e a cebola, depois faça camadas de tomate, da mistura de ovos e leite e adicione o queijo. Polvilhe com tomilho e manjericão. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

2. Salada de grão-de-bico e abacate

Ingredientes

180 g de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 1 abacate cortado em cubos

1 tomate cortado em cubos

1 pepino cortado em cubos

1/2 cebola-roxa fatiada

1/4 de xícara de chá de coentro picado

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture delicadamente o grão-de-bico, o abacate, o tomate, o pepino, a cebola-roxa e o coentro. Em outra tigela pequena, misture o suco de limão e o azeite. Despeje o molho sobre os outros ingredientes, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture delicadamente. Sirva em seguida.

3. Farofa de castanha-do-pará e amêndoas

Ingredientes

400 g de farinha de mandioca

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/4 de xícara de chá de castanha-do-pará picada

picada 1/4 de xícara de chá de amêndoas picadas

1/4 de xícara de chá de uva-passa

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente a castanha-do-pará e as amêndoas e refogue até ficarem levemente douradas. Acrescente a uva-passa e misture bem. Adicione a farinha de mandioca e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Continue mexendo até que a farinha de mandioca esteja dourada e crocante. Sirva em seguida.

Lasanha de brócolis com queijo (Imagem: marco mayer | Shutterstock)

4. Lasanha de brócolis com queijo

Ingredientes

Lasanha

500 g de massa para lasanha

800 g de brócolis cozido e picado

cozido e picado 300 g de queijo muçarela fatiado

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Molho

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 xícaras de chá de leite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Molho

Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio, acrescente a farinha de trigo e mexa rapidamente até dourar. Depois, adicione o leite e o sal e continue misturando até engrossar levemente. Reserve.

Lasanha

Em uma assadeira, espalhe uma camada fina de molho. Cubra com uma camada de massa para lasanha. Faça uma camada de brócolis e queijo muçarela. Repita o processo até terminar os ingredientes, finalizando com o molho. Polvilhe o queijo parmesão sobre o molho. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 50 minutos. Sirva em seguida.

5. Macarronada com molho de espinafre e tomate

Ingredientes

250 g de macarrão espaguete

300 g de espinafre picado

2 tomates picados

3 dentes de alho picados

1 cebola picada

1/4 de xícara de chá de azeite

2 colheres de sopa de extrato de tomate

Queijo parmesão ralado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até a massa ficar al dente. Escorra e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Junte o tomate, o espinafre e o extrato de tomate e cozinhe até começar a amolecer e murchar. Tempere o molho com sal e pimenta-do-reino. Misture o macarrão cozido ao molho. Sirva com o queijo parmesão.

6. Panqueca de grão-de-bico recheada com legumes

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1 xícara de chá de água

1 colher de sopa de azeite

1 pitada de sal

1 pitada de cúrcuma

Recheio

1 cenoura ralada

1 abobrinha ralada

ralada 1/2 pimentão cortado em tiras finas

1/2 cebola fatiada

2 colheres de sopa de azeite

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de grão-de-bico, a água, o azeite, o sal e a cúrcuma até obter uma massa lisa e levemente líquida. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e espalhe uma porção da massa, formando um disco fino. Cozinhe até firmar e dourar levemente, depois vire para dourar o outro lado. Faça o mesmo com o restante da massa e reserve.

Recheio e montagem

Aqueça uma panela com azeite em fogo médio. Refogue a cebola até ficar levemente dourada. Adicione os demais ingredientes e cozinhe até ficarem macios, mantendo uma leve crocância. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Recheie cada panqueca com os legumes refogados, dobre ou enrole e finalize com a salsinha picada. Sirva em seguida.

Nhoque ao molho pesto (Imagem: denio109 | Shutterstock)

7. Nhoque ao molho pesto

Ingredientes

Nhoque

1 kg de batata descascada

1 gema de ovo

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

Sal e noz-moscada em pó a gosto

Água para cozinhar

Farinha de trigo para enfarinhar

Molho pesto

1 xícara de chá de manjericão fresco

fresco 1/2 xícara de chá de azeite

2 colheres de sopa de nozes

1 dente de alho descascado

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folha de manjericão para finalizar

Modo de preparo

Nhoque

Em uma panela, cubra a batata com água, adicione uma pitada de sal e cozinhe até ficar bem macia. Escorra e, ainda morna, amasse bem até formar um purê. Espere esfriar completamente e misture a gema, o sal, a noz-moscada e vá adicionando a farinha de trigo aos poucos, até formar uma massa firme que não grude nas mãos. Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa. Faça rolinhos com a massa e corte em pedaços de até 2 cm. Leve uma panela grande com água e sal ao fogo médio. Quando ferver, cozinhe os nhoques aos poucos. Quando subirem à superfície, retire com uma escumadeira e reserve.

Molho pesto

No liquidificador ou processador, bata o manjericão, o alho, as nozes e o azeite até formar uma pasta. Junte o parmesão e bata rapidamente só para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente o nhoque ainda morno com o pesto. Finalize com a folha de manjericão e sirva em seguida.

8. Arroz com castanha-do-pará e cenoura

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz

2 xícaras de chá de água quente

1 cenoura ralada

ralada 1/2 xícara de chá de castanha-do-pará picada

1 dente de alho picado

1/2 cebola picada

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até murchar. Junte o alho e refogue rapidamente. Acrescente o arroz e refogue por 1 a 2 minutos, mexendo bem. Adicione a água quente e o sal. Cozinhe em fogo baixo até a água secar. Quando o arroz estiver quase pronto, junte a cenoura ralada e a castanha-do-pará. Misture bem, tampe e deixe descansar por 5 minutos com o fogo desligado. Solte o arroz com um garfo, finalize com salsinha e um fio de azeite. Sirva em seguida.

9. Gratinado de batata com alho-poró

Ingredientes

4 batatas cortadas em rodelas finas

1 talo de alho-poró cortado em rodelas

cortado em rodelas 1 xícara de chá de creme de leite

1/2 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

2 colheres de sopa de manteiga

Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e refogue o alho-poró até ficar macio e levemente dourado. Reserve. Em um refratário untado com azeite, faça camadas alternadas de batata e alho-poró. Tempere cada camada com sal, pimenta-do-reino e uma leve pitada de noz-moscada. Em uma tigela, misture o creme de leite com o leite e despeje sobre as camadas, garantindo que o líquido se espalhe bem. Cubra com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180 °C até as batatas ficarem macias e o topo bem dourado. Sirva em seguida.